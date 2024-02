La conmovedora XXX edición de los Premios Nacionales Cultura Viva

En la foto que encabeza este artículo está todo. Todo lo que vi y sentí durante la última entrega de los Premios Cultura Viva. La XXX edición de los Premios Nacionales Cultura Viva. Unos premios que son todo limpieza y prestigio; entre los 522 ganadores abundan los nombres impresionantes del mundo de la cultura, el arte y la ciencia. Unos premios que el vulgo apenas conoce. Vulgo… una palabra que ya rara vez se utiliza; quizá sea políticamente incorrecta, o esté mal vista.

Pero así es. Al vulgo le entretiene y excita más drogarse con TikTok que un descubrimiento en la lucha contra el cáncer, la obra maestra de un poeta o una excavación arqueológica. Aceptémoslo. En realidad siempre ha sido así. Y ahora con los altavoces que son las redes sociales a casi nadie le quedan ya oídos para lo que los sabios llamaban cultura. Extrañamente los Premios Nacionales Cultura Viva ni siquiera tienen una entrada en Wikipedia, a pesar de que cuentan con una la mayoría de las personas que han recibido el galardón: Alfredo Krauss, Margarita de Salas, Mario Vargas-Llosa, Pilar San Nicolás, Miguel de la Quadra-Salcedo, Alicia Alonso, Manuel Criado de Val, María Rosa Calvo Manzano, Eduardo Chillida, Luisa María Payán, Esther Koplowitz, Augusto Ferrer-Dalmau, Pazita Tomás, Víctor Ullate, María Fernanda D`Ocón, Enrique García-Asensio, Miguel Delibes, Francisco Umbral, Lorenzo Silva… por citar un puñadito.

El premio nace en el seno del CSIC, y casi todos los miembros del jurado pertenecen o han pasado por el Consejo; y en las salas del Consejo nos hemos reunido a deliberar muchas veces. Cultura Viva es, sin embargo, una Asociación Independiente, y tal vez por eso no aparece en Wikipedia (ojalá este artículo sirva para inspirar a los responsables y que flexibilicen la norma para que CULTURA VIVA siga respirando, y viviendo, también en la red).

Pero me he ido por los cerros de Úbeda, otra expresión antigua, tanto que hasta Cervantes la cita en su Quijote… Me he ido por los cerros de Úbeda porque aunque me parezca maravilloso que exista Wikipedia, y le deseo larga vida, lo que me interesa de verdad en este momento son las dos personas que aparecen en la foto que encabeza estas palabras. A la derecha está Ángel Lozano, a él se debe todo, es él cuando aún está en activo en el CSIC quien cose las velas y busca los vientos necesarios para que el barco de Cultura Viva comience a surcar las aguas de la realidad. Lo que ha conseguido es magnífico. Y lo será incluso si en el futuro se pierde y olvida.

Las últimas ediciones del premio han sido difíciles; la edad, la enfermedad, la muerte. Salían adelante como podían; y podían a duras penas. Pero yo he tenido la fortuna de entregar el Premio Nacional Cultura Viva de Literatura a muchos autores que aprecio y admiro: Cristina Sánchez-Andrade, Ernesto Pérez Zúñiga, Martín Casariego, Lorenzo Silva, Domingo Villar, José Angel Mañas… Y este año al gran poeta -quiero hacerle una película- Jesús Urceloy y también a Luis Landero, quien al final no pudo acudir a la ceremonia y recogió su trofeo el joven poeta Lorenzo Rodríguez Garrido directamente de mis manos y de las de Luis Alberto de Cuenca.

La foto. Me voy de la foto. Y me voy porque podría estar horas escribiendo sobre los miembros del jurado y sobre los premiados, o los lugares increíbles donde se ha celebrado la ceremonia de entrega de premios. Pero no. La foto. A la derecha, como ya he dicho, Ángel Lozano, la piedra sobre la que todo reposa. Y a su lado, la memoria haciéndosele arena pero con el corazón (entendido como alma) intacto, está Juan Alberto Rincón, recibiendo el premio Socio de Honor Cultura Viva. La mano derecha, y a veces también la izquierda, muchas veces, de Ángel Lozano.

Una imagen impresionante, para mí que la comprendo y conozco, y quizá después de estas palabras también para más personas. Un canto a la amistad, a la fidelidad, al compromiso. Hombres y mujeres que no hacen las cosas jaleados por la ambición de dinero. Cultura Viva a pesar de su vinculación con el CSIC jamás ha recibido, ni pedido, ninguna subvención pública. Resulta increíble, casi incomprensible en estos tiempos en el que todo occidente se ha convertido en una gran “colonia” de los Estados Unidos de América y adoptado su escala de valores monetarista, que personas de tanto talento y valía en lugar de hacerse alegremente millonarios presionando contra los más débiles y menos inteligentes, hayan decidido consagrar su vida a sus ideales, a una forma noble y desinteresada de entender la vida.

Por amor al arte.

Y es también por amor al arte, por amor a lo que representa Cultura Viva, que yo estoy escribiendo estas palabras. Feliz por haber recibido el galardón y orgulloso de haberme convertido posteriormente en miembro del jurado de los humildemente orgullosos Premios Nacionales Cultura Viva.

Excelsior.