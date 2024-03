La impunidad de la derecha

Hace unos 20 años, el entonces rector de la Universidad de Murcia, Juan Monreal, me dijo: “la derecha es el gobierno natural por excelencia porque ha nacido para mandar y no tolera estar en la oposición. Cuando gobierna la izquierda es por una casualidad histórica y necesita hacerlo 100 veces mejor que la derecha para que se le reconozca algo”. ¿No se parece mucho a lo que ocurre ahora o lo que sucedió al final del gobierno de Felipe González? Entonces fue la Asociación de Periodistas independientes (API) con Raúl del Pozo, J. Herrero, Pedro J. Ramírez, Jiménez los Santos y un largo etcétera.

Conviene recordar que el entonces presidente de ABC, José María Anson, abandonó la asociación porque estaban dispuestos a llegar hasta donde fuera, incluso poniendo en peligro la estabilidad del Estado, lo cual no toleraba el ABC, un periódico monárquico.

Algo similar está pasando ahora, la derecha unificada: PP más VOX, más un diputado de UPN y Otro de CC, no paran de insultar a los dirigentes de la izquierda, a decir mentiras e hipérboles. Para ello cuentan con el sonoro trabajo de miembros de la justicia que más que togados son militantes.

La derecha solo habla de amnistía y la corrupción de Koldo y, sin pruebas, piden que dimita hasta el apuntador, o si se quiere Pedro Sánchez. Mientras tanto, Europa está hasta las narices de ellos que no paran de intentar contaminarla, la última vez con el Tribunal de Venecia que, en un alto porcentaje, les ha quitado la razón. Y queda Isabel Díaz Ayuso, con el padre quedándose con 400.000€ de Aval Madrid, su hermano forrándose como intermediario y ahora, su pareja, ha sido pillado con el carro de los helados. Le pasa como a Esperanza Aguirre, siempre rodeadas de corruptos mientras ellas permanecen inmaculadas.

Después de arrolladora victoria del 19-M de la derecha pactando con la ultraderecha en las elecciones municipales y autonómica,s compartiendo gobierno en 5 autonomía y más de 100 ayuntamientos importantes, Núñez Feijoo se pensó que de cara a las elecciones legislativas lo tenía todo a su favor, pero llegó el 23-J, fallaron las encuestas que daban por seguro una victoria holgada de la derecha, arrojando las urnas un resultado “diabólico”.

El PP se quedaba cerca, pero el lastre de VOX le impedía alcanzar la mayoría porque nadie quería pactar con ellos quedándose en 171 diputados, a 6 de la mayoría absoluta. O sea, que gobernaba el PSOE más Sumar, que contaba con el apoyo de PNV, EH-Bildu, ERC, BNG, pero necesitaba a los 7 diputados de Junts per Catalunya que, con Puigdemont a la cabeza, se lo iba a poner muy difícil, o no habría gobierno.

Y así ha sido, para obtener los votos de Puigdemont ha tenido que conceder una amnistía que se ha votado hoy a favor, pero a la que le queda un largo recorrido político y judicial. Por cierto, se ha dicho que el PSOE no la llevaba en su programa, pero no es menos cierto que, cuando se gobierna en coalición, hay puntos programáticos a los que tienes que renunciar, y aceptar otros con los que no contabas como la amnistía.

Resumiendo, desde mi humilde opinión, la amnistía para los imputados del “process” que no fueron indultados, no deja de ser una opción de gobierno con la que se puede estar a favor o en contra, pero nada más, y no montar la algarabía que se ha formado crispando al país. Menos mal que han subido las pensiones con el IPC, el SMI, y se han realizado otras medidas sociales.

La súbita convocatoria de elecciones en Cataluña para mayo, va a traer consigo que se prorroguen los presupuestos hasta 2025.

¿Qué nos deparará el camino?