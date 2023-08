La «Momia Ecclestonne» cabalga de nuevo: (Alonso, Hamilton, Ferrari…)

Ese tipo delicioso que ama a todo el mundo y sobre todo a la gente pobre, pero que piensa que no está bien que esa misma gente pobre sea aficionada a la Fórmula 1 porque no son rentables, ¡el gran Bernie!, que es capaz de tener hijos con 90 años, y que sigue enredando todo lo que puede en el Gran Circo.

En la prensa nos están contando que Felipe Massa va a reclamar el Mundial de 2008 que le quitó Hamilton.

Pero lo que realmente sucede es que Ecclestonne, la Momia, quiere seguir haciendo ruido, quiere que la gente vea el documental que protagoniza en Netflix, que lea el libro con la historia de su vida…No es nada reprochable. QUIERE SEGUIR VIVO, quiere seguir en el candelero. A todos nos encantaría llegar así a los 92 años.

Al cóctel, ya explosivo, que supondría la teórica posibilidad de quitarle un Mundial a Hamilton se añade que también significaría una victoria menos en el palmarés de Fernando Alonso.

No va a suceder, por supuesto, porque la FIA no va a tirar piedras contra su propio tejado, incluso si es un tejado que se utilizaba hace 15 años y Libertimedia aún no estaba controlando los recreos en el patio.

En cualquier caso nos encanta que Tito Bernie siga por aquí. Zumbando y tocando los delicados a diestro y siniestro.

Larga vida a la Momia, ojalá llegue a centenario y hasta el último momento siga dando caña y enredando.

Tigre Tigre