La selección española de cricket y los “nuevos españoles”… le pese a quien le pese

Hace muchos años un familiar de los “tradicionales” y muy y mucho español decía que, tras mudarnos a Reino Unido, nosotros no éramos “emigrantes”. Nosotros éramos españoles y no nos podrían considerar emigrantes como al resto.

No fue solo una persona la que dijo tamaña estupidez y me he encontrado con mucha más gente que tiene en su cabeza una superioridad asignada a los que venimos desde España, bajo un prisma cuando menos “supremacista” y muy ignorante.

Cuando emigramos somos “tan” emigrantes como el resto.

Tan nuevos e inadaptados a la nueva cultura como el resto de emigrantes y en muchas ocasiones mucha de la emigración española no hace demasiado esfuerzo en integrarse en sus nuevos barrios y busca solo la compañía de “su gente” …aquello que normalmente critican a nuestra inmigración.

Algunos tras varios años y cumplir varios requisitos se interesan por asumir la nacionalidad del país de acogida, y en Reino Unido muchos lo hacen por una cierta obligación para facilitar así su vida tras el Brexit. Desde 2016 hay un incremento en el numero de ciudadanos y ciudadanas españolas solicitando una nacionalidad britanica que antes no aportaba ninguna ventaja y no era para nada necesaria.

Muchos tenemos descendencia nacida fuera de España y que en cierta medida y a pesar de lo que dicen sus pasaportes son a veces mucho más “extranjeros” que “españoles” si comenzamos a desgranar la cultura que han asimilado y los valores en los que se han educado.

Los derechos de vivir y disfrutar de su país no se ponen en duda y hay muchos países que tienen normalizado que su ciudadanía es de muchos credos, orígenes y tonos de piel…

Pero España no. Nuestro país sigue permitiendo un discurso deplorable y muy peligroso y más “Patxis López” necesitamos que no interactúen con xenófobos y racistas. El cordón sanitario llega muy tarde.

El capitulo del portavoz del PSOE negándose a contestar a un “periodista” que hace unos días cuestionaba el derecho a representar a España a Lamine Yamal o a Nico Williams es ejemplar y se debería copiar una actitud de tolerancia cero.

Cuando ‘Juanito’ Muehlegg hace unos lustros ganaba medallas de oro (que le fueron luego retiradas) en esquí de fondo no había tanto de que hablar…pero claro, era de origen alemán, y las críticas actuales tienen un tufo racista que deja clara la intención de la crítica.

Se criticó en el pasado reciente a Ansu Fati, ahora a Yamal y ambos desde una posición en la elite del futbol pueden reírse de estos comentarios y su futuro no es afectado por lo que una panda de neardenthales digan desde el anonimato de las redes sociales… pero mucho más grave es lo acaecido con los integrantes de la selección española de cricket.

Son una selección como la de cualquier otro deporte federado en nuestro país, y como con el resto de selecciones sus entrenadores han elegido de entre los cuarenta y muchos millones de españoles al grupo de ESPAÑOLES que mejor nos representa en un deporte minoritario en nuestro país pero que según ciertos rankings de popularidad esta situado en segunda posición a nivel mundial.

Christian, Mark, Muhammad Shafique, Graham, Shoaib, Armaghan, Sam, Farhat, James, Christian, Talat, Philip,Tanveer, Wasim, Luis Pedro, e Iván ya han hecho por España mucho más de los que los “opinadores” han hecho desde sus sofás.

Tras conocerse los éxitos que están teniendo en la cancha ovalada del cricket logrando clasificarse para el campeonato europeo por segunda vez consecutiva, hemos tenido que ver como se ha insultado y menospreciado a una selección de jugadores que en algunos casos han pagado incluso con la perdida de sus puestos de trabajo por compatibilizarlos con este deporte representando a España.

La falta de sentido común y el racismo han sido protagonistas en una noticia que no debería haber sucedido y por la manera que muchos han tratado a ciudadanos que llevan décadas o incluso han nacido en España.

Sus nombres, sus rasgos o sus orígenes no pueden ser utilizados para menoscabar sus triunfos y mucho menos despreciar lo que están logrando por nuestro país.

Muchos se extrañan cuando deportistas nacidos en nuestro país deciden representar al país de sus padres o abuelos y quizás se deba a una falta de reconocimiento de pertenencia por parte de una sociedad que esta dando pasos hacia atrás de la mano de una derecha retrógrada y troglodita.

Esta semana en Reino Unido, que está a años luz en esta materia respecto a España, durante la conferencia del partido conservador, hemos podido ver como Suella Braverman, ministra de Interior del gobierno de Rishi Sunak, avisa de un “huracán de inmigrantes viniendo a Reino Unido” …ella habla en estos términos.

Suella es hija de inmigrantes que ahora mismo no hubieran podido entrar en Reino Unido tras las medidas xenófobas que tanto ella como Priti Patel han implementado tras la salida de la UE. Priti Patel, hija y nieta de emigrantes.

Esto no es casualidad y es parecido a casos como Ignacio Garriga de la banda verde en Cataluña, y que desde el populismo trumpista nos están intentando colar.

Garriga, Sunak o Braverman nunca nos podrán hablar de racismo o xenofobia, porque ellos nunca lo han vivido ni sufrido.

Ignacio estudió en centros del Opus Dei, siendo miembro supernumerario de esta organización y como Rishi Sunak, Suella Braverman y Priti Patel sirven perfectamente para el objetivo de tapar el tufo xenófobo de sus partidos políticos.

Para ellos, como para los que critican a nuestros jugadores de cricket, los inmigrantes son los “otros”, los que vienen a “robarles” su posición de privilegio y son las caras para poner en posters para convencernos de que no hay problema por ser extranjero en el país…esconden siempre que en realidad esto va unido de la mano de la aporofobia.

Los cambios en España están para quedarse y por desgracia para muchos, la ciudadanía esta arrinconando a los nostálgicos de tiempos en los que podían decir lo que les viniera en gana y discriminar por multitud de razones…el cricket esta para quedarse también.