Llega el anuncio de la Lotería de Navidad 2023: “La suerte de tenernos”

Ha llegado uno de los momentos más esperados del año: la presentación del anuncio de Lotería de Navidad 2023, que se ha celebrado en la Casa de la Moneda de Madrid. Loterías y Apuestas del Estado ha desplegado la alfombra roja para dar a conocer su nueva campaña navideña, que recoge el espíritu de las anteriores, con ese toque de magia tan característico y buscando ser un espacio para «la ilusión, esperanza y tradición», en palabras del presidente de la entidad, Jesús Huerta Almendro.

“Nuestro anuncio trata de ser algo más que un anuncio, y es que intenta poner el foco en lo que de verdad importa, los valores de nuestra sociedad”, indica. “La suerte de tenernos” es el nombre del spot, firmado por la agencia Contrapunto BBDO. Al comienzo de este, vemos cómo la protagonista inicia su mañana prometiéndole a su padre que le va a comprar el décimo de Navidad. La chica emprende su trayecto, pero, al ver la enorme cola que hay en la administración, prosigue su trayecto, aplazando el propósito.

“La suerte de tenernos”, el anuncio de Lotería de Navidad 2023

El estrés de todo el día en el trabajo y el resto de las tareas que tiene que hacer, como la reserva para una cena que le pide otra persona, hacen que llegue exhausta a casa y que no haya comprado el décimo. “No, no lo he comprado, se me ha olvidado. ¿Pero es que lo tengo que hacer todo yo? ¿Por qué no me dejáis en paz?”, contesta enfadada y agobiada cuando su progenitor la llama para ver si al final ha podido hacer lo que le había pedido.

“Ojalá desapareciera todo el mundo”, desea en ese momento, justo antes de cerrar las cortinas. Es ahí cuando empieza la magia: el parpadeo de las farolas o la electricidad de un microondas que echa chispas son el preludio de lo que está por acontecer. Al día siguiente, cuando se despierta y sale a la calle, se percata de que hay algo diferente en el ambiente, de que algo ha cambiado, porque Madrid está totalmente vacío de vida.

A continuación, vemos cómo empieza a disfrutar de pasar todo un día sola y tranquila, sin las prisas agobiantes, sin tener que ir corriendo a todas partes y sin tantas personas alrededor. No obstante, cuando cae la noche y se encuentra apreciando la noche madrileña desde las alturas, llama a su padre y no da señal, ya que también ha desaparecido él. Es ahí cuando, volviendo a casa, se encuentra con la administración y lo compra, aunque la tristeza de no poder compartirlo con su padre la embarga.

Cuando vuelve a despertar al día siguiente, todo ha vuelto a la vida y se reencuentra con su padre. Le pide perdón y le dice que lo ha logrado, que ha comprado el décimo. «El décimo es para esto, para estar juntos», le responde, antes de fundirse en un tierno abrazo. Contrapunto BBDO firma el anuncio de Lotería de Navidad 2023

“Una historia cercana con la que nos podemos identificar, contada desde el realismo, pero con un punto mágico que nos recuerda a los cuentos de Navidad”. Así define esta campaña Gonzalo Urriza, director creativo de Contrapunto BBDO.

Se trata de una producción que ha elegido Madrid como escenario con numerosas localizaciones. Además, ha sido producido por Proppa y dirigido por Martin Werner, uno de los directores más premiados y solicitados del mundo.

La campaña estará presente en todos los medios: televisión, online, redes sociales, radio, prensa, revistas y exterior. Y todas las piezas se podrán ver durante la campaña en toda la red de ventas de Loterías.

Para televisión y online habrá spots en diferentes duraciones, desde 3,30” a 30” y en gráfica habrá 2 líneas que se irán combinando en exterior, prensa, revistas, redes sociales y en los puntos de venta.