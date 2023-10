Los muertos por Covid en las residencias cercan a Ayuso

Han tenido que pasar tres largos años para que un Juzgado, el número 3 de Collado Villalba en Madrid, haya decidido abrir una investigación, el 2 de octubre, para averiguar el grado de responsabilidad de la Presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y los exconsejeros Enrique López y Enrique Ruiz Escudero, en los llamados <<protocolos de la vergüenza>> que recomendaban a los geriatras de las residencias de mayores de la Comunidad, no remitir a los hospitales a los pacientes Covid que tuvieran otra enfermedad, que están detrás de la muerte de 7.291 personas en la primera oleada de la pandemia. Diligencias que pretenden determinar si en la actuación de estos tres personajes concurren o no indicios de comisión de un delito de homicidio, lesiones imprudentes u omisión del deber de socorro, para lo que ha requerido a la Comunidad todos los detalles sobre los protocolos y la actuación del Ejecutivo al respecto.

Protocolos girados a las residencias por Carlos Mur, entonces Director General de Coordinación Socio Sanitaria, quien el pasado día 17 declaró en el juzgado que el cumplimiento del protocolo no era obligatorio, descargando la responsabilidad sobre los geriatras de los centros. Balones fuera que fueron desmentidos, ya en 2020, por el entonces Consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, que dimitió tras denunciar públicamente la inmoralidad de los protocolos. Denuncia corroborada el día 17 en el Juzgado, por dos geriatras hospitalarios que declararon que era un documento de referencia en aquel momento.

Decisión infame de Ayuso y sus secuaces que viene denunciando la Comisión Ciudadana por la Verdad, para que este maligno despropósito no quede en el olvido ni impune, como pretende IDA, amparada por las resoluciones de emitidas, en 2021, por el Tribunal Supremo, el Superior de Justicia de Madrid y varios juzgados de instrucción que les exoneraron de responsabilidad en este lamentable asunto, sin abrir investigación alguna. Nueva demostración del funcionamiento errático de la Justicia, amparado por intereses espurios de trasfondo político que afloran con frecuencia: ¿Cómo es posible que Cospedal no esté procesada en el caso <<Kitchen>>, a pesar de las grabaciones que confirman su conocimiento e implicación en el caso?

Ayuso, sumergida en sus mundos de <<yuppi>>, ya daba por zanjado el tema que ahora vuelve a cobrar vida gracias a la lucha de los familiares afectados, a los que nunca ha escuchado y ha ninguneado su actual portavoz de Gobierno, Enrique Ossorio, cuando afirmó en un alarde de ironía infame que <<las familias ya lo han superado>>; el mismo bufón que se preguntó en rueda de prensa: <<dónde están los pobres que yo no los veo>>. Familias que le replicaron acusándolo de ser una mala persona.

Pero los hechos son tozudos. Los protocolos existieron, fueron aprobados por el Ejecutivo de la CAM, y resultaron letales para miles de personas. Querer enmarañar la realidad con el hecho interpretativo de si eran o no de obligado cumplimiento no oculta que eran referentes de actuación en todas las instituciones sanitarias que dependen de ella. Como tampoco se puede esconder la intencionalidad con la que fueron elaborados. ¿Cómo pueden dormir tranquilos IDA y sus lacayos sin sentir ninguna responsabilidad por lo sucedido? Será que tienen piel de elefante y para ellos solo existen los ciudadanos de primera y los menestrales. Esos que el Consejero y su jefa Ayuso: no ven ni quieren ver.