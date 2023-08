Madrid 360.  Hay cosas de la capital que no puedo entender

El otro día varios representantes de AVARM (Asociación de Vehículos Afectados por las Restricciones Movilidad), tras varios intentos logramos que nos recibiera el Coordinador de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid: Federico Jiménez de Parga y su Secretaría. Preparamos la reunión con mucha ilusión esperando que pudiéramos dialogar y llegar a algún entendimiento. Previamente habíamos enviado una presentación con nuestras reivindicaciones y proponíamos algunas soluciones a la movilidad en Madrid. Lamentablemente al acabar tuvimos la sensación de que los ciudadanos importamos muy poco, es más, es como si no existiéramos y, además, si nos quejamos y tratamos de defender nuestros derechos, pretenden hacernos creer que somos los culpables de todo.

Allá por el mes de noviembre de 2021, tras ver que no prosperaban nuestras alegaciones en el periodo informativo, AVARM y Pyramid Consulting presentamos un recurso contra el Nuevo Madrid Central – Madrid360 – por las razones que pueden consultarse en nuestra página web: vulneración del derecho a circular por el territorio nacional, del derecho a la propiedad privada, y a su uso y disfrute, etc., y que veíamos iban a derivar en una serie de restricciones, que estamos sufriendo ya algunos ciudadanos propietarios de vehículos sin etiqueta medioambiental y que sospechamos que se van ampliar en un futuro próximo a vehículos con etiqueta B, luego C e incluso ECO a largo plazo.

A lo largo de la reunión, la frase más repetida por el Coordinador de Movilidad del Ayuntamiento fue: “no podemos ni debemos comentar nada hasta que no salga la resolución del recurso”.

En lo poco que nos quisieron escuchar les hicimos preguntas como éstas:

¿qué le decimos a aquellas personas por ejemplo, del corredor del Henares: Coslada, San Fernando, etc., que tienen que ir a especialidades en hospitales situados en el interior de la M-30 y cuyo coche carece de etiqueta?

¿van a seguir teniendo que pagar una multa cada vez que vayan a consulta las personas que tienen que ir a pruebas diagnósticas, recibir terapia oncológica, asistir a diálisis o a urgencias con niños pequeños?

¿qué les decimos a las personas que tienen que llevar los niños al colegio y después a trabajar o a los jubilados que tienen su coche de toda la vida y no se pueden permitir comprar uno nuevo?

¿han contemplado excepciones de acceso, controladas por las cámaras cómo en otras ciudades europeas, incluso poder solicitar autorización de acceso con antelación vía web?

¿qué ocurre en las zonas Ser de fuera de las ZBE en las que no pueden aparcar vehículos que no tengan etiqueta medioambiental si no son residentes ni pagando?

En estas zonas los familiares con vehículos sin etiqueta de personas mayores o discapacitadas no podemos atenderlos o subirles la compra sin que nos multen, pues es imposible conseguir la tarjeta de residente si no convivimos con el familiar o no ponemos el vehículo a su nombre.

¿no se podría igualmente establecer excepciones para familiares de hasta segundo grado?

Y saben cuál fue la respuesta común:

“no podemos ni debemos comentar nada hasta que no salga el recurso”.

Nos llamó la atención que desconocieran que los coches sin etiqueta no puedan aparcar en zonas SER fuera de las ZBE y, sobre todo, que nos dijeran que los jueces tendrían que elegir entre la movilidad de nuestros coches y la salud de los madrileños. ¡Como si los coches fueran los únicos y exclusivos responsables de la contaminación en Madrid!

Acabó la reunión y nos quedamos perplejos, pensando qué les íbamos a decir a estas personas que confiaban en nosotros y esperaban que el Ayuntamiento nos escuchara y pusiera remedio a esta situación tan increíble, me atrevería a decir que incluso medieval, en una ciudad como Madrid, en una España que se dice Democrática, en pleno siglo XXI.

Y yo, que vengo de un pueblo pequeñito de la España vaciada, con 46 censados, donde hay un alcalde, un teniente alcalde y un concejal que no cobran absolutamente nada, salvo el kilometraje y que se desviven por encontrar soluciones al más mínimo problema, me pregunto: ¿cómo es posible que unos señores y señoras cuyos sueldos vienen de nuestros impuestos y muchos superan las seis cifras al año, con una serie de consultores y asesores y un montón de recursos económicos ignoren ciertas situaciones y desconozcan parte del contenido de las ordenanzas o de las leyes que aprueban a bombo y platillo?

¿Y no solo eso, sino que en caso de que estas tengan “efectos no deseados” ni los admitan ni tengan el más mínimo interés en solucionarlos y encima, quieran hacerte sentir culpable del problema que solicitas que resuelvan?

Estamos hablando de problemas reales, problemas que tienen personas con nombre y apellidos, personas con hijos, padres y madres que han invertido parte de sus ahorros en un vehículo para que les dure 20 o 30 años, que lo usan para ir a trabajar, para llevar a sus hijos al colegio y poder conciliar vida laboral y familiar en la medida de lo posible, son vehículos que pasan su ITV todos los años y que están en perfecto estado y me atrevo a decir que, en su mayoría, emiten menos gases nocivos que la mayoría de los nuevos.

¿Cómo es posible que piensen que los jóvenes que empiezan a trabajar con unos sueldos que no son ni mileuristas, que no pueden pagar ni un alquiler y menos soñar con comprarse una vivienda, que han hecho un sobreesfuerzo económico para pagarse el carnet de conducir y tener derecho a la movilidad pueden adquirir un vehículo 0 o ECO?

¿Y qué pasa con los autónomos de fuera de Madrid capital, especialmente castigados con las crisis de la pandemia, de la subida de los precios a consecuencia de la guerra de Ucrania y que tienen furgonetas sin etiqueta, muchas de ellas adaptadas a su negocio con un coste de adaptación que podría llegar a ser de casi un cuarto del valor del vehículo? ¿Por qué se les ponen trabas para ejercer su actividad comercial dentro de la M-30?

Eso sin tener en cuenta que desde el 1 de enero de 2024 no podrán circular por el interior de la M-40 y desde 2025 por el todo el territorio de Madrid capital.

Yo esto, sinceramente no me creo que no lo sepan y no le quieran poner remedio, ni entiendo que la Comunidad de Madrid o el Gobierno de España no intervenga. ¿Se les olvida de dónde sale el sueldo que cobran? A mí en la escuela, hace más de 50 años me enseñaron que la Democracia es el gobierno del pueblo, para todo el pueblo ¿qué ha cambiado para que ahora sea solo para la población de mayor poder adquisitivo? ¿Alguien me puede decir desde cuándo el artículo 19 de la Constitución Española es solo para unos cuantos ciudadanos? ¿Ya no somos todos iguales, con unos derechos y unas obligaciones?

Es que te pones a pensarlo y te vienen a la cabeza situaciones como las de las personas de raza negra en los EE.UU. en la época de Martin Luther King, cuando no les dejaban sentarse en la parte trasera del autobús o en la Alemania Nacionalsocialista donde las personas identificadas con una estrella de David tenían restringidos sus derechos.

Aquí hay personas con menos recursos, con coches calificados como A, a los que se nos ponen unas trabas de movilidad que en ciertos casos no difieren demasiado, y mañana será a los de la etiqueta B y así … No decimos que los coches no contribuyan a la contaminación, pero sí que no son la única fuente de contaminación ni la principal en esta ciudad. Tampoco estamos en contra de las Zonas de Bajas Emisiones, no, no es eso. Tan solo exigimos ser razonables y buscar la manera de no afectar a las personas, sobre todo aquellas de menor poder adquisitivo, porque soluciones hay, solo hay que tener la voluntad de buscarlas y trabajar para el bienestar de todos los ciudadanos.

Y dirán ustedes ¿y en otras ciudades o países cómo lo hacen? Pues pongo el ejemplo de Alemania, dónde para evitar problemas similares subvencionan parcialmente unos filtros de partículas en los coches, con un coste aproximado de 500€, que instalan en las propias estaciones de ITV y así se acabó el problema. ¿Y en España, por qué esto no es posible? ¿Acaso nuestros coches son diferentes? ¿Por qué incluso si se transforma un vehículo sin etiqueta a combustible GLP o GNC no puedes conseguir etiqueta medioambiental si resulta que ya no contamina?

A los responsables del Ayuntamiento, de la Comunidad, de la DGT, del Gobierno les pregunto ¿cómo es posible que tengamos esta situación y que no se haga absolutamente nada? ¿Dónde quedan los derechos de estos ciudadanos?

Menos mal que Don Pelayo ya ha dado el primer paso en la Reconquista de nuestros derechos y libertades y en Gijón han resuelto el problema eliminando las restricciones. ¡oh, sorpresa! aplicando una normativa europea. En palabras del concejal Pelayo Barcia «Gijón se suma a esta idea y no establece normas propias que solamente llevan a la confusión y a perjudicar a las personas con menos recursos o que encuentran dificultades para cambiar de vehículo».

¡A ver si toman nota los demás!

Lo dicho, yo humilde ciudadano con origen en provincias, hay cosas de la capital que padezco y que no puedo entender.