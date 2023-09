¡Menuda decepción con Carlos Alcaraz!

Carlos Alcaraz había concitado grandes expectativas a nivel deportivo, habiendo logrado ser el número uno en el ranking mundial a la edad de tan sólo 20 años. Sus gestas deportivas han sido realmente extraordinarias y seguramente le espera muchas más que con toda probabilidad, le consagraran como uno de los mejores tenistas de todos los tiempos.

Pero a nivel personal, bastó con verle el pasado fin de semana en una corrida de toros en la Plaza de Murcia, para que su imagen quedara muy menoscabada. Un deportista de ese nivel (también sus familiares, equipo técnico y colaboradores), debe ser consciente, primero y a título personal, de que la asistencia a esa infame, aberrante y cruel corrida de toros y más aún si fue en calidad de admirador y aficionado, ante la gran mayoría de las personas potenciales admiradoras suyas, que abominan y detestan el ensañamiento y cobarde asesinato de inocentes animales, les podría causar una gran decepción y en consecuencia su popularidad se podría resentir.

Eso es lo que me ha pasado y mucho tendría que al respecto rectificar, como manifestarse públicamente en contra del mal trato animal y, ser un activista contrario a las corridas de toros. De lo contrario, por muchos otros triunfos que continue logrando, ha sido tan grande la decepción que me ha causado, que no pienso seguirle como hasta ahora en su faceta deportiva, ni en ninguna otra. Cuando afortunadamente la afición a las corridas de toros, va decayendo cada vez más y sobre todo en los jóvenes, Carlos Alcaraz parece que va en sentido contrario.

Ahora y con perspectiva, puede que se podría relacionar su visita al presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia López Miras después de su victoria el pasado 16 de julio en el torneo de Wimbledon ante Novak Djokovic y es que, después de tantas hipotéticas y falsas reticencias gobierna al fin, con su Partido Popular en coalición con Vox. Ambas organizaciones políticas se caracterizan por defender y promover, la para ellos “cultura y tradición” con su macabra “fiesta nacional”, en clara alusión a las corridas de toros. Carlos Alcaraz ha sido tanta la decepción causada, que con toda probabilidad ya no podrá tener como hasta ahora, tantos/as incondicionales admiradoras/es.