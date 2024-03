Miedo en el Gobierno a que la Guardia Civil llegue hasta el «súper jefe» de la trama Koldo

La Guardia Civil sigue acumulando datos para llegar hasta el final en la trama Koldo, el asunto de cobro de comisiones por la compra de mascarillas en lo peor de la pandemia que salpica al PSOE. En uno de los audios interceptados a los sospechosos y que obran en el sumario al que ha tenido acceso Diario16, uno de los investigados le dice a Víctor de Aldama, uno de los comisionistas investigados, “que Isra [Israel Pilar, otro de los empresarios implicados] no le toque las pelotas porque tiene fotos de él con el súper jefe” y le dice a Juan Carlos Cueto “que ya sabe quién es (ininteligible) súper jefe en esta historia”. Los agentes creen que, por encima de Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos, había un personaje mucho más poderoso que todos ellos y que tomaba las decisiones, a nivel político, sobre los contratos de las mascarillas.

En el PSOE hay máxima preocupación por la posibilidad de que en los próximos días se puedan conocer más datos sobre este “súper jefe”. Aunque Ábalos ha sido apartado del Grupo Parlamentario Socialista, no ha renunciado a su acta de diputado y sigue en el hemiciclo, aunque en el Grupo Mixto. Según los agentes de la UCO, de la anterior conversación se infiere que los interlocutores que aparecen en este audio tienen constancia de “la existencia de una tercera persona que no quieren mentar por teléfono, que no sería ni Cueto, ni Aldama, ni Koldo, y que estaría relacionada con la gestación de los contratos investigados ubicándose en el nivel superior de la toma de decisiones”. En este sentido se presume que “Israel podría ser ese nexo con ese nivel de decisión”.

A lo largo de la conversación se observa el interés de Cueto en que se presente “la carta firmada por Israel”, aludiendo a que es importante para Aldama y para ellos (se entiende que Soluciones de Gestión). En relación a la cantidad de WhatsApps relacionados con Israel, uno de los interlocutores captados asegura llega a afirmar que en los WhatsApps de Aldama hay “fotos que no se pueden enseñar, citando hasta en el Whatsapp de Víctor hay fotos de Israel Pilar que no se pueden enseñar… con el ministro”. Si en el Gobeirno hay miedo a que finalmente se conozca el nombre de la persona que ejercía las tareas de “súper jefe” en la trama, la existencia de esas fotos, supuestamente comprometedoras, generan pánico en Ferraz y en Moncloa. “Según esta cita, el investigado Aldama tendría una foto de Israel Pilar con un ministro”, insisten los agentes de la UCO.

En otro momento del audio, “Cueto continúa explicando que el inspector de la AEAT” encargado de levantar acta de inspección contra Soluciones de Gestión (empresa tapadera de la red) le va a preguntar cuál es el motivo por el cual todos le niegan; Israel PILAR, José Vidal, Iberia, y que también le preguntarán por Gama (se entiende que Gama Global Trading SL), aludiendo Cueto que Gama es lo mismo que decir Israel y esta sociedad tiene casi 12 millones de euros de mascarillas”.

Según el informe policial, “esta cita resulta reveladora porque la empresa referida como Gama sería” beneficiaria, desde las cuentas de Soluciones de Gestión, y con cargo a los fondos investigados, de transferencias por un total de más de 10 millones de euros. “En base a esta documentación, Aldama habría contactado con cinco intermediarios para que empresas suministradoras de material sanitario facilitaran estos equipos a la Administración Pública española. “En concreto, cabe recordar que para describir este esquema de trabajo, Aldama aportó un gráfico en el marco de la inspección de la AEAT”. En este esquema aparecen la citada Gama Global, Star Tic Innovación y Smart Global Medical Devices. Habrían sido contactadas a través de Israel Pilar.

Así, el día 19 de octubre a las 10.24 horas se produce otra conversación telefónica captada por la Guardia Civil entre Cueto e íñigo Rotaeche [otro de los empresarios relacionados con la red de Koldo García], donde este último deja claro que lo que quiere demostrar en la inspección de la AEAT es que Aldama “es quien contacta con Israel, y es este el que contacta con ACS Consulting [mercantil receptora de parte de los fondos investigados] suscribiendo un acuerdo las mercantiles IPilar-ACS. Que posteriormente fue Aldama quien le dio los contactos de ACS a íñigo, por lo que Aldama trabajaba con Israel y Soluciones de Gestión con ACS”. “Referencia de la que se deduce que Íñigo no querría que Soluciones de Gestión fuera vinculada con Israel”. Según el sumario, Íñigo también afirma que ACS era la “báscula” entre todos, motivo por el cual ellos no tenían contacto ni con Star Tic, ni Smart Global. “Extremo del que se deja constancia en este escrito porque a juicio policial de esa conversación se deduce que Íñigo tampoco querría que se vinculase a Soluciones de Gestión con esas dos empresas. Al día siguiente, “Cueto e íñigo vuelven a ponerse en contacto. En esta llamada, Íñigo le dice a Cueto que revisando las declaraciones presentadas (se entiende que ante la AEAT) Israel afirma haber suscrito un contrato con ACS, y que ACS declara haber conseguido para Soluciones de Gestión la logística internacional, no haciendo mención a Israel y negando que haya pagado o cobrado comisiones de Soluciones de Gestión”. Según la Guardia Civil, ACS declararía “haber pactado comisiones con Star Tic y Smart, pero no con Gama”.