La interminable lista de casos concretos manipulación informativa denunciada reiteradamente durante los últimos años por los propios trabajadores de Canal Sur en exhaustivos y completos informes tiene ahora un nuevo ingrediente que sumar, el del intrusismo laboral, a esta deriva que impone la dirección de Canal Sur bajo el mandato de Juan de Dios Mellado, que recientemente incluso llegó a respaldar los comentarios negacionistas de la violencia machista que pronunció un tertuliano habitual, dirigente del partido ultraderechista Vox, concretamente en un día que había concentrado varios crímenes machistas en la comunidad andaluza. La sección sindical de Comisiones Obreras en Canal Sur denuncia que el periodista Teodoro León Gross, presentador del programa externo de información política Mesa de Análisis, estuvo entrando en directo “como un redactor más” el pasado 29 de abril durante el Especial Informativo que la televisión pública andaluza emitió con motivo de la comparecencia extraordinaria del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Moncloa. CCOO asegura que el presentador suplantó funciones que debía hacer la redacción de la Radiotelevisión de Andalucía (RTVA). “Que el micrófono que usaba no exhibiera el cubilete de Canal Sur solo significa que la acción estaba planificada”, asegura este sindicato en una nota informativa.

Los representantes de los trabajadores de Canal Sur preguntan si no había más redactores de la empresa pública en la Delegación de Madrid ese día para cubrir el evento informativo o por qué la dirección de informativos no recurrió a ellos. “¿Era realmente necesario contratar a una persona ajena a la RTVA, que no procede de ninguna bolsa de trabajo y cuyo único mérito conocido es la sintonía ideológica con el gobierno de la Junta de Andalucía? ¿Cuánto y cómo ha cobrado esta persona por suplantar el trabajo de un/a redactor/a de la RTVA?”, se preguntan los representantes sindicales de los profesionales de Canal Sur.

Esta práctica irregular, denunciada reiteradamente por este sindicato, se da tanto en los informativos de radio como de televisión, e incluso se ha recurrido a la FORTA o a algún profesional freelance “bien por falta de planificación, contratación o por los recortes económicos que impiden nuestro deber de informar a la ciudadanía con medios propios, prestando un verdadero servicio público”.

CCOO denuncia que “otra vez se recurre al uso indebido de los recursos públicos para favorecer a amistades, afines y fines partidarios, despreciando los medios humanos propios, la profesionalidad de las trabajadoras y trabajadores de Canal Sur y generando un perjuicio económico para la empresa pública”.

La afinidad y cercanía de León Gross con el Partido Popular y el ejecutivo andaluz de Juan Manuel Moreno Bonilla no es una sorpresa a estas alturas, pero sí que la dirección de Canal Sur eche mano de sus servicios para cubrir la comparecencia informativa extraordinaria de Sánchez en Moncloa pese a tener una Delegación en Madrid.

A este respecto, los trabajadores de Canal Sur también denuncian “la costumbre” de la dirección de informativos de “invitar a compañeras y compañeros de la redacción para que hagan directos en programas externos como Mesa de Análisis. Un programa que pagamos con dinero público a la vez que se nutre del trabajo ‘gratis’ de la plantilla de Canal Sur y de las imágenes de nuestro archivo”. CCOO ha recriminado a la dirección de informativos esta práctica tras las reiteradas quejas recogidas de los propios trabajadores de Canal Sur afectados por esta medida discrecional. A esto hay que sumar también que la dirección de informativos “comparte datos personales de la plantilla con las productoras externas”, denuncia el citado sindicato.

“Las redactoras y redactores de Canal Sur no tenemos la obligación de colaborar con productoras externas y debemos negarnos para proteger el empleo y la producción propia, hecha con medios humanos y técnicos propios. Defender nuestros derechos es defender el servicio público y es una forma de combatir la desinformación y la manipulación en la radiotelevisión pública”, concluyen los trabajadores afectados por esta medida de la dirección de Canal Sur, que vuelve a poner en tela de juicio una vez más la imparcialidad de sus programas informativos.