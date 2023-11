Modo restringido de YouTube: cómo configurarlo en nuestros dispositivos y alternativas para mejorar la seguridad

Controlar el contenido que los menores de edad visualizan en sus dispositivos digitales no es una cuestión que debamos tomar a la ligera. La confluencia de información y estímulos de todo tipo puede ser peligrosa para niños y jóvenes, por lo que es trabajo de los padres tratar de alejar a sus hijos de este contenido o, al menos, regularlo conforme avanzan en edad y capacidad de distinción entre lo que es o no adecuado. El modo restringido de YouTube es uno de los métodos que existen actualmente para limitar ciertos vídeos de esta plataforma que puedan atentar contra la integridad mental de este sector de la población, por lo que creemos importante darlo a conocer.

Aunque cualquier usuario puede sacar buenas prácticas con la lectura de este artículo, focalizaremos en las figuras de los padres, profesores y tutores legales de niños y jóvenes, ya que a ellos pertenece la responsabilidad de educar en esas edades. Y es que, si bien es cierto que el uso de las nuevas tecnologías es inevitable por parte de ese sector vulnerable, también lo es que se puede controlar de un modo eficiente para reducir los riesgos y aprovechar las ventajas que proporcionan estas nuevas herramientas. Después de todo, los recursos digitales pueden ser una fuente inagotable de virtudes para los niños y jóvenes, por eso se considera crucial guiar sus pasos por la red desde su infancia.

¿Qué es el modo restringido de YouTube?

El modo restringido actúa como una especie de control parental de YouTube que permite a los padres y responsables acotar el contenido que se puede visualizar en esta plataforma. Al fin y al cabo, no podemos olvidar que YouTube sigue siendo la referencia mundial para vídeos de media y larga duración, superando en visualizaciones y visitas a otras aplicaciones extendidas entre la juventud como pueden ser TikTok o Instagram. Esta opción de “censura” que la plataforma ofrece basa su protección en la no reproducción de vídeos en los que puedan aparecer estímulos que YouTube considera no apropiados para menores de edad. La etiqueta de edad recomendada o la aparición de palabras malsonantes pueden ser algunos de los criterios para incluir algunos vídeos en la lista de restringidos.

El modo restringido de YouTube debe activarse en cada dispositivo o cada servidor, ya que se trata de un método de protección local y no sincronizado. Para garantizar que nuestros hijos estarán realmente seguros, tendremos que activarlo en los distintos dispositivos que puedan manejar, como PC, Smartphone o tablet. Por supuesto, no es un sistema infalible, pero podemos afirmar que sus garantías son aceptables.

Puede darse el caso de que alguna vez sea necesario desactivarlo para visualizar algún vídeo que está restringido sin que sea realmente dañino, así que veremos cómo quitar el modo restringido de YouTube en el siguiente apartado.

Cómo activarlo y desactivarlo

La configuración predeterminada para ver YouTube no incluye el modo restringido activado, por lo que, si queremos añadirle este filtro de protección, tendremos que activarlo nosotros mismos. Dependiendo del dispositivo en que queramos ejecutar esta función tendremos que recorrer un camino u otro, aunque en general es bastante sencillo llegar hasta él.

Modo restringido en PC

1º paso: Abrir YouTube.

2º paso: Clicar sobre el icono de la cuenta que aparece en la parte superior derecha.

3º paso: En la ventana desplegable, buscaremos el botón “Modo restringido” que aparece en la parte inferior.

4º paso: Clicamos sobre el botón y seguidamente sobre la opción “Activar modo restringido” hasta que el marcador quede en azul.

Modo restringido en Smtarphone y tablet

1º paso: Abrir YouTube

2º paso: Clicar sobre el icono de la cuenta que aparece en la parte superior derecha.

3º paso: En la ventana desplegable buscaremos la opción “Configuración”, que aparece en la mitad inferior.

4º paso: En la nueva ventana, clicaremos sobre la opción “General”.

5 º paso: En este apartado buscaremos la opción “Modo restringido”, que aparece en el penúltimo lugar.

6º paso: Clicamos sobre el botón y esperamos a que el marcador quede en azul.

En el caso de que queramos desactivar esta función en algún momento determinado, sólo tenemos que volver a andar los mismos pasos y clicar de nuevo sobre la opción para que deje de funcionar.

Limitaciones del modo restringido de YouTube

Aunque el modo restringido de YouTube es una buena opción de control parental para esta plataforma, hemos de decir que tiene limitaciones y desajustes que pueden crearnos problemas en algunas ocasiones.

El primer inconveniente que encontramos a simple vista es que, a veces, restringe vídeos cuyo contenido no es especialmente dañino o delicado por el simple hecho de que aparezca una palabra malsonante. Puede que el resto del contenido sea totalmente compatible con la edad y la educación del usuario, pero nos obligará a desactivar el modo restringido para poder visualizar el vídeo con normalidad, dejando al descubierto otros contenidos que sí son realmente sensibles.

En cuanto a protección, quizá su lado más vulnerable es la facilidad con que se puede activar y desactivar esta función. No debemos obviar que los niños y jóvenes de la actualidad son nativos digitales y han desarrollado una intuición y conocimientos naturales profundos. Por otro lado, los vídeos no apropiados no desaparecen de YouTube, sino que se restringe su visualización y se muestra un aviso de activación, por lo que el propio usuario puede buscar la opción fácilmente y desactivarla a placer. En definitiva, no podemos controlarlo al 100 %, salvo que usemos otras aplicaciones auxiliares de protección.

Famisafe para mejorar la seguridad

Aunque existen softwares de control digital muy distintos en el mercado, en esta ocasión queremos centrar nuestra atención en Famisafe, una aplicación desarrollada por la marca informática Wondershare que está destinada a la protección y regulación del contenido en los dispositivos digitales que usan los menores de edad.

Famisafe está pensada para que los padres puedan ejercer un control directo sobre el uso de los móviles de sus hijos. Su propia configuración restringe aquellas búsquedas y contenidos que puedan ser inapropiados para los usuarios según su edad, por lo que tendremos la opción de reajustar estos criterios conforme el menor vaya creciendo. El modo restringido de YouTube ya no será necesario, ya que la propia aplicación ejecuta filtros que impedirán visualizar contenidos sensibles e indebidos sin opción de que el menor pueda desactivar este escudo o evadirlo. Los padres tendrán el control desde sus propios móviles para poder hacer un seguimiento exhaustivo.

Famisafe no sólo restringe contenidos, sino que ofrece la opción de restringir ciertas aplicaciones que sean no recomendables para usuarios de ciertas edades. Por otro lado, en el caso de las redes sociales como Tik Tok e Instagram, permite acotar los horarios de uso, impidiendo que se puedan abrir durante las horas de estudio, las previas a dormir o las que los padres decidan. Igualmente, ofrece un informe del tiempo de actividad que ayuda a detectar, prevenir y evitar posibles adicciones desde una etapa temprana.

En cuanto a la protección física, Famisafe cuenta con un sistema de geolocalización que ofrece a los padres información de la ubicación de sus hijos en tiempo real y un historial de ubicaciones para saber dónde ha estado. Incluso para los adolescentes mayores de edad con carné de conducir, genera datos de conducción.

Aunque hemos mencionado algunas de las funciones más interesantes y potentes de Famisafe, sus posibilidades de uso y protección son muchas más que se pueden descubrir en su web si realmente estamos interesados en contar con esta aplicación.

Cómo instalar Famisafe

Para poner en marcha esta aplicación en los dispositivos familiares se debe seguir el siguiente proceso:

1º paso: Descargar la aplicación gratuita en todos los móviles desde App Store o Google Play.

2º paso: Iniciar sesión con la cuenta o usuario que deseemos.

3º paso: Continuar en modo padre y conectar el teléfono de los niños mediante un QR.

4º paso: Tras el emparejamiento, configuramos el control parental básico en unos minutos. La aplicación está lista para ser usada.

Conclusión

El control sobre el contenido y las actividades que los menores ven y realizan en sus dispositivos digitales es crucial para evitar los riesgos que acechan en la red. La posibilidad de ser vulnerados es real, por lo que ahora más que nunca cobra importancia la intervención de los padres, profesores y tutores en estos ámbitos. Ya hemos visto cómo el modo restringido de YouTube es una buena opción para aplicar un control parental sobre las búsquedas y visualizaciones que realizan los menores. Activarlo y desactivarlo es sencillo y no debemos olvidar que es necesario ejecutarlo en cada dispositivo y navegador que se use; de lo contrario, no funcionará.

Frente a las limitaciones de este modo restringido, Famisafe ha sido nuestra propuesta alternativa. Esta aplicación de protección digital cuenta con funciones avanzadas que permiten no sólo restringir contenido, sino también actividad y aplicaciones para que nuestros hijos estén lo más seguros posibles. Los padres tendrán el control total con ella y la seguridad de saber qué ven, qué hacen y dónde están sus hijos. Sin duda, las múltiples opciones de protección que brinda Famisafe la convierten en una de las aplicaciones más recomendadas para el control parental eficaz.