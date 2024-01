Moho en los tagliatelli frescos del Mercadona

Una burrada, así definía, jactándose por ello, uno de los dirigentes de Mercadona hace unos meses la subida de precios que ha hecho la cadena de supermercados. ¡Una burrada! (Qué orgullo).

Los del Mercadona están felices con sus precios y probablemente sueñan con seguir subiéndolos burrada tras burrada. Y al mismo tiempo encargan a sus proveedores envases y plásticos en el límite, de la peor calidad posible, para que salgan lo más baratos que se pueda. Lo sé de primera mano porque soy íntima de uno de los ingenieros que trabajan para ellos.

Y hete aquí, que con esos precios que han subido una burrada y esos plásticos que cada vez son peores, hoy 10 de enero de 2024 he abierto un paquete de pasta fresca de tagliatelli que caducaba el 11 de febrero, es decir dentro de un mes, y me he encontrado que los tagliatelli tenían moho.

La cadena de frío no se ha roto en ningún momento pues tengo un Mercadona muy cerca de mi casa e inmediatamente meto la compra en la nevera cuando llego.

Moho. Los precios que suben una burrada. Los plásticos que son de la peor calidad posible. Plásticos que por otra parte multiplican de manera innecesaria porque hasta meten en bolsitas transparentes herméticas los sobrecitos de las infusiones.

Cada vez me gusta menos Mercadona. Su intento de monopolio total sobre los cítricos. Lo poco o nada que se preocupan por la salud de quienes compran en la cadena productos como el zumo de naranja envasado que, en mi opinión, son esencialmente dañinos y nos venden como saludables.

Moho en los tagliatelli. Empleados con frecuencia mirándote por encima del hombro. Productos trufados de potenciadores de sabor pero nada beneficiosos para la salud.

Hoy iré a devolver los tagliatelli cuando vuelva del trabajo. Supongo que lo más que me ofrecerán es otro paquete nuevo, que tendrá o no tendrá moho. Y si me piden el ticket, que naturalmente no tengo por qué tener guardado días después, lo contaré también por aquí. Lo suyo sería que me indemnizasen, porque tengo que ir hasta allí, perder el tiempo, y he pasado por una mala experiencia amén de tener que bajar a comer a un bar porque no tenía otra cosa en casa. Por experiencia sé que no devuelven las naranjas cuando están podridas dentro de una malla, sobre todo si no llevas el ticket. Y también les he visto poner ofertas de muchos productos que luego no se materializan cuando se llega a la caja. Eso muchas veces.

Si no te queda otra porque no tienes otro supermercado cerca tendrás que seguir yendo al Mercadona a hacer tus compras, pero desde luego Mercadona ya no es nunca «mi supermercado de confianza».