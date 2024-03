No hay tantas instituciones para tantos corruptos

En España tenemos un sistema político que permite la entrada de demasiada gente con intereses ocultos, o no tan ocultos, y que sigue traduciéndose en un nivel de corrupción que reconocemos como alto.

Esta semana alguien que ha ido esquivando dimitir por casos de corrupción sigue atándose a un cargo y no muestra ni un mínimo de responsabilidad en la “mala suerte” de estar rodeada de familiares y relaciones que han sacado demasiadas comisiones a cargo de instituciones públicas.

Isabel Diaz Ayuso sigue en cargos de mando con un único discurso de “y tu más”…

…sin duda puede usar ese “y tu más” porque el partido que disputa el mando en el país ha tenido y sigue teniendo sus Koldos y Titos Bernis que van saliendo continuamente y que no dejan de mostrarnos que un alto porcentaje de los que se “aventuran” a entrar en partidos políticos lo hacen con un mapa claro que los lleva a tocar lugares de poder e influencia donde sacar dinero. Dinero que tanto cuesta ganar a la ciudadanía rasa.

Las investigaciones que salen a la luz por parte de los medios nos dejan claro que a poco que se empieza a escrudiñar los contactos cercanos y familiares de muchos de los que ocupan asientos en las instituciones españolas se encuentran pufos, enriquecimientos e incrementos de patrimonios sospechosos…y claro la historia del técnico sanitario que se compra casas de 180 metros cuadrados, o el escolta y trabajador de seguridad privada que se compra pisos en Benidorm de tres en tres no cuadran.

Los que vivimos fuera de España y escuchamos acerca de nuevos casos de corrupción, o bien nos parece lo más normal cuando vivimos en países de dudosa reputación o nos puede parecer horroroso si vivimos en algunos países europeos con más controles y menos gente con ansia por afanarse dineros públicos.

La corrupción evidentemente puede realizarse a muchos niveles y la capacidad de justificarla va de la mano con la moral y valores éticos de cada persona, pero el que calla y colabora es tan corrupto como el que comete acciones para aprovecharse de manera ilegal de las instituciones.

Yo ya he venido denunciando a esos “gestores” y “abogados” que frecuentan consulados generales en latino américa y en muchos grupos de redes sociales, y se aprovechan de vulnerabilidades en los sistemas y procedimientos para hacerse con citas y revenden por precios vergonzosos mostrando una avaricia directamente proporcional a la necesidad de muchas familias de conseguir vías para mejorar sus vidas.

Para nuestro consuelo (si, consuelo de tontos) hay países en nuestro entorno más corruptos.

El pasado 30 de enero se publicaron los nuevos datos que la organización Transparencia Internacional produce anualmente, y este Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2023 “muestra que la mayoría de los países lograron mínimos o nulos avances en combatir la corrupción en el sector público. Por doce años consecutivos, el promedio global del IPC se mantiene sin variaciones, y más de dos tercios de los países obtienen una puntuación inferior a 50. Esto indica que existen graves problemas de corrupción.”

La percepción que tenemos en nuestro país es la de estar rodeados de corruptos y este estudio nos muestra nuestra posición y nos compara con el resto del mundo.

España esta en el puesto 36 de un total de 180 con los 4 países escandinavos, Nueva Zelanda y Singapur ocupando los seis primeros puestos.

España está en mejor situación que Italia, Polonia o Grecia, pero con una situación peor que nuestros vecinos ibéricos, y a distancia de Francia, Alemania o Reino Unido.

Distamos de la situación de los países escandinavos y hay un margen de mejora evidente con nuestro entorno donde quizás no haya unos medios de comunicación tan interesados en sacar partido por unos u otros, o por incrementar la presión en aquellos partidos que no están en línea con sus líneas editoriales.

La percepción de la corrupción en España es alta, con un 61% de los españoles que creen que la corrupción es un problema grave en el país, según el informe TRAC-ESPAÑA de 2023.

El nivel de corrupción en España es “medio” en comparación con otros países, pero sin duda la percepción de la corrupción es alta erosiona la confianza en las instituciones.

Se han implementado algunas medidas para combatir la corrupción, como la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Sin embargo, estas medidas aún no han tenido un impacto significativo en la percepción de la corrupción.

No se puede reportar lo que no existe, pero si se pueden magnificar ciertos casos por interés mediático y político y es un factor diferencial en nuestro país y que la ciudadanía debería agradecer. Los casos de corrupción destapados por diferentes medios no solo salen a la luz por necesidad informativa y siguen unas demandas de los poderes que manejan las cabeceras de los medios de comunicación.

Hay comunidades autónomas en las que las personas que ocupan la presidencia caen, una tras otra, envueltas en casos de corrupción.

La duda es si entran corruptos o las instituciones y la facilidad de ser corrompido son las culpables de que de repente estos “seres de luz impolutos” que son elegidos por sus valores y su valía por la ciudadanía salgan manchadas de sus periodos a cargo de instituciones o si entran con planes de beneficiarse al máximo.

La crisis del coronavirus ha mostrado la peor cara de la ciudadanía…es irónico recordar aquello de “saldremos mejores”.

Queda demostrado que según llegó la crisis, mientras la mayoría de la gente se encerraba en sus casas con la preocupación de lo que iba a pasar, hordas de jetas y sinvergüenzas maquinaban como hacerse ricos a costa de nuestros miedos y nuestras necesidades.

Ningún primo, tío, amigo, o vecino mío se compró un Maserati Ghibli por sus beneficios en la pandemia y quien quiera justificar la corrupción, pues esta en su derecho de hacerlo, pero eso sí, fuera de las instituciones.