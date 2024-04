No Rest for the Wicked análisis – Un Cerim en el ojo de la tormenta

No Rest for the Wicked es el tercer título de Moon Studios, en colaboración con Private Division, que ha sido publicado el 18 de abril de 2024 en early Access. Se espera que el tíulo llegue a PS5 y Xbox Series, pero actualmente está disponible exclusivamente para PC a través de Steam.

UN LANZAMIENTO EN EARLY ACCESS

Moon Studios, los creadores de los dos títulos de Ori, han dado un salto de complejidad en su desarrollo, al lanzar No Rest for the Wicked. Si bien las primeras impresiones por parte del público en general han sido de lo más variadas, no podemos olvidar que se trata de un early Access. Y como todo título lanzado bajo esta premisa, contiene fallos y ajustes por realizar. Si hay algo que está claro es que desde el estudio se han tomado muy en serio el feedback de la comunidad. Tras solo 3 días de su lanzamiento, ya han publicado 2 parches de hotfix y reciben comentarios de los jugadores a través de discord.

No Rest for the Wicked es un RPG de acción y aventura que se encuentra a medio camino entre varios géneros diferentes. Tiene cámara isométrica y multijugador que le da el toque de Diablo, mientras que el combate es similar a un souls. Además, la orientación por los mapas es la clásica de los metroidvania. En definitiva, se trata de una propuesta muy interesante que mezcla lo mejor de muchos géneros.

Para situarnos en el contexto de la historia de No Rest for the Wicked, nos encontramos en el Año 841, y el rey Harol ha muerto. Mientras las malas noticias se esparcen como la pólvora por el reino, la corona pasa a Magnus, el prepotente hijo del rey. Como las malas noticias nunca vienen solas, ha reaparecido una plaga que llevaba mil años erradicada. La pestilencia, que corrompe y contamina todo a su paso. Por otro lado, tenemos la Isla Sacra, la cual acaba convirtiéndose en el epicentro de todo este caos. Aquí, rebeldes, gobierno e iglesia lucharán por hacerse con el control de esta tierra.

UNA GRAN HISTORIA Y DIVERSAS MECÁNICAS

Nuestro personaje es un Cerim, un caballero perteneciente a un grupo de guerreros místicos sagrados, que han jurado acabar con la pestilencia cueste lo que cueste. Tu posición y el caos que rodea a Sacra nos sitúa en el ojo de la tormenta perfecta entre religión, política y la plaga.

Respecto a la parte de combates y jugabilidad, No Rest for the Wicked se ve y juega de manera muy similar a un Soulslike. Durante nuestra aventura encontraremos piezas de armadura y armas que nos permiten adoptar diferentes estilos de juego. Tendremos la posibilidad de llevar espada y escudo, mandobles y armas pesadas, combate a distancia o incluso magia. También podemos elegir entre diferentes formas de esquivar, según el peso de nuestro equipamiento. Podremos esquivar, correr o bien realizar cargas para infringir bastante daño mediante ataques contundentes.

Durante nuestra aventura por Sacra, encontraremos mutilples consumibles. Desde bombas incendiarias, pociones para la resistencia y el equilibrio, polvos reparadores o varios aceites que cambian temporalmente el tipo de daño de tu arma. El funcionamiento de las curas y recuperación de vida no funciona con viales como en otros soulslike. Para curarnos tendremos que recoger ingredientes, cocinar en hogueras y comer comida. Esta puede tener también efectos de bonificación extra como daño, o estamina.

En cuanto al combate en No Rest for the Wicked, tendremos ataques básicos para daños menores y ataques cargados para hacer mayor daño. Además, tendremos ataques de combo que pueden compaginarse con esquivas para hacer ataques diferentes.

SISTEMA DE CRAFTING EN NO REST FOR THE WICKED

Como añadido a todo lo que podemos hacer dentro de la Isla Sacra, en No Rest for the Wicked podemos cavar, pescar, recolectar minerales y talar árboles. Este sistema de crafting será lo que nos permita desbloquear armas, armaduras y nuevos consumibles. Estos se realizan mediante recetas que debes conocer, por lo que es importante invertir tiempo en esta parte de recolección. Algunas de las características con las que cuenta el juego en su versión de early access, son el modo multijugador cooperativo para hasta 4 jugadores, asi como el modo de jugador contra jugador. Cuenta con una gran cantidad de jefes y múltiples tipos de enemigos, algunos atacan a distancia, otros, cuerpo a cuerpo, y otros utilizan ataques elementales como el fuego.

Graficamente, No Rest for the Wicked tiene una complejidad y detalle visual muy bueno. Los efectos ambientales, los cambios de iluminación o las sombras, están muy logradas. Se ha hecho un mundo con mucho mimo, cuidando los detalles, como es característico de Moon Studios. Si bien es cierto que se trata de un juego con bastantes exigencias a nivel de rendimiento para los PCs, esperamos que se ajuste en futuros parches dentro del programa del early.

En definitiva, No Rest for the Wicked es un RPG soulslike que tiene mucho potencial y al que se ve y se nota la dedicación por parte de sus desarrolladores. Promete ser muy entretenido para jugarlo con otras personas, y darnos horas y horas de entretenimiento y exploración. Esperamos que tras unos pequeños ajustes, se convierta en ese título innovador y diferente, como suele hacerlos Moon Studios.