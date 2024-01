Nuevo partido Izquierda Española: ¡Manos arriba!

Como diría el ínclito Francisco Marhuenda, “estoy estupefacto”. Uno de estos días atrás he leído en el periódico la creación de un nuevo partido “de Izquierdas” llamado Izquierda Española, cuyo creador concedía una entrevista en dicho periódico que no puedo dejar de comentar aquí con vosotros y vosotras, queridas y sufridas lectoras. Iré por orden, tal y como me voy encontrando las tonterías en el artículo, aunque la importancia de las mismas no quede ordenada como me gustaría. Lo hago así para no liarme yo, y no complicaros la vida a vosotras.

Parece ser que este señor, Guillermo del Valle, es asimismo el creador de un Think Thank (laboratorio de ideas) llamado El Jacobino, lo que también manda huevos teniendo en cuenta quiénes eran los jacobinos. Empieza diciendo el tío que se siente desencantado con “el Psoe, IU, y CCOO”. Vamos, que no le gusta nadie de los que supuestamente deberían gustarle tildándose él mismo “de Izquierdas”.

Después pasa a declarar que no le gustan las etiquetas, pero se define como “de izquierda amplia, laico, defensor de la igualdad y el Estado de derecho democrático”. Aparte de la gran confusión terminológica que atesora, la manera en como se define recuerda bastante al Psoe. Sigamos. Define a Izquierda Española, además, como una “izquierda sin existencialismos”, es decir, sin gilipolleces (con lo que deja muy mal al resto de la “Izquierda”, que supuestamente sí es existencialista) y sin identitarismos, salvo claro está, el nacionalismo español.

Confunde los términos, al igual que los nacionalistas dejando muy claro que él es otro nacionalista más, solo que, en este caso, de la nación española. Confunde, como hacen los nacionalistas, nación con nacionalidad, que es de lo que habla nuestra Constitución, al hacer referencia a la diversidad cultural de España.

Posteriormente hace referencia a la existencia de El Jacobino como una entidad divulgadora de ideas, labor didáctica previa a la creación del partido. Yo me pregunto ¿qué ideas? Una de las cosas más gordas viene ahora. Dice que hay muchos votantes que no comparten las alianzas del Psoe, que no le gusta un gobierno PP-Vox, pero que con estas alianzas “no se puede”. Es decir, que prefiere un gobierno PP-Vox antes que estas alianzas.

Este hombre, nacido ayer mañana, no tiene ni idea de lo que es la Derecha, mucho menos la Ultraderecha, ni tiene tampoco la más mínima capacidad de análisis para darse cuenta de lo que están haciendo PP y Vox allí donde gobiernan. Pero sigamos. Cuando se le pregunta por sus “valores” habla de solidaridad, igualdad, y valores de carácter universal, que es más o lo menos lo mismo que no decir nada ¿Acaso el Psoe no incluye estos principios y otros muchos entre sus valores?

Lo siguiente es para reírse, si no fuera para llorar. Le preguntan por su voto, y dice que “hay que votar en cosas en las que uno crea”, y que ha votado, unas veces en blanco, otras al Psoe, y otras a otros partidos de “Izquierdas” ¿En lo que uno crea? Pero si cada vez que lo hace vota una cosa diferente… ¿en qué cree este hombre? Lo último que comentaré es la frase “nosotros estamos preparados, creemos en lo que hacemos” ¿Preparado? No conoce, ni comprende, el concepto “Izquierda”.

No conoce, ni comprende, el concepto Progresismo; y lo que es peor, no conoce, ni comprende, el concepto Socialismo. Dice presidir un laboratorio de ideas y no tiene absolutamente ninguna idea nueva, además de no comprender los conceptos tradicionales. Y esto lo digo yo que me estoy esforzando durante años en definir y explicar los conceptos, para mí no bien entendidos y no bien explicados, de Izquierdismo, Progresismo, o Socialismo, entre otros, además de hacer continuas propuestas de renovación del Psoe basadas en la Formación y en el cambio del modelo organizativo. Y lo hago yo solo, sin pertenecer a ningún “club de pensadores”.

Da la sensación de que, lo que realmente quiere, es colocarse unos años de parlamentario europeo aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid. En fin, qué queréis que os diga, compañeros y compañeras, más le valdría a este señor, buen representante de la progresía española, leer algún artículo de opinión de aquellos que realmente sí pensamos, incluso los míos, que no son ni mucho menos los mejores, en vez de dedicarse a crear partidos nuevos, enredar, y generar confusión. Un saludo a todo el mundo, y feliz año nuevo.