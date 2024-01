Pissarides, estudiar Matemáticas es una excelente idea

Recientemente, el Premio Nobel de economía Christopher Pissarides recomendó a los jóvenes no priorizar los estudios de Matemáticas, diciendo que los trabajos que requieren interacción directa y habilidades tradicionales, como aquellos en los sectores de hostelería y sanidad, seguirán predominando. Lo dijo en una entrevista para Bloomberg.

Si bien es cierto que todos los oficios son igual de importantes, las matemáticas son y serán una asignatura troncal en nuestro sistema educativo. ¿Y sabe por qué, Pissarides? Las matemáticas, enseñadas cada vez mejor por una interacción directa y cada día en una búsqueda por ser enseñadas de forma más creativa, son la base de nuestro sistema económico. Desde la Prehistoria, el arte de contar ha predominado en el comercio, y hoy en día, los análisis matemáticos son útiles para evitar desequilibrios económicos, tal y como apuntan otros Nobeles de economía de prestigiosas y no tan prestigiosas Universidades. La sociedad sabe la importancia que tienen las matemáticas, y seguirá formando a matemáticos que aprecien esta ciencia que, todavía, la IA no es capaz de dominar. ¿O acaso ChatGPT es ahora capaz de demostrar que todo cero no trivial de la función zeta de Riemann tiene parte real 1/2? No.

Por mucho que un Nobel diga que no hay que priorizar el estudio de las matemáticas, yo digo que aquel o aquella persona joven con inquietud por los retos matemáticos haga matemáticas. Ni que las salidas sea el único motivo por el que un estudiante de secundaria decide entrar en matemáticas, muchos lo hacemos por afición. Estas palabras solamente refuerzan el rechazo que algunos le tienen a las matemáticas, y tratan de desmontar una de las carreras más elegantes de la Universidad, y más aplicables a la realidad. No hagan caso a Pissarides, si os gustan las matemáticas, estudiarlas, y si os gusta el comercio, estudiarlo.