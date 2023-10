PP y Vox se dan un baño de masas con símbolos franquistas y consignas conspiranoicas

El Partido Popular y Vox han lanzado hoy un órdago contra Pedro Sánchez y la supuesta amnistía que se aprobará para que el, de momento, secretario general del PSOE, pueda conseguir los votos de los partidos independentistas catalanes en la próxima investidura.

A Barcelona han acudido los principales líderes de los dos partidos: Isabel Díaz Ayuso, Santiago Abascal o Alberto Núñez Feijóo, pero, más allá de las palabras de los políticos, ha sido muy importante ver quiénes han acudido.

Entre los símbolos se ha podido ver miles de símbolos franquistas, tal y como se ha documentado en redes sociales:

Los constitucionalistas en Paseo de Gracia en contra de la amnistía. #NoEnMiNombre pic.twitter.com/b7XmIKzUwy — Dani Valdemoro🐺🍂 (@ValdemoroDaN37) October 8, 2023 Por otro lado, la manifestación organizada por Sociedad Civil Catalana, ha congregado a negacionistas, antivacunas y conspiranoicos. Según ha recogido El Plural, se han escuchado declaraciones de asistentes en las que se denunciaba «no podemos permitir que se atropellen las leyes y que se hayan excepciones partidistas para que un sinvergüenza como ‘Pedrito’, que manipula todo y miente y dice lo que le conviene, ocupe el poder, porque está destrozando España. Es muy peligroso que vuelva al poder. Ese tío es un corrupto. Si se aprueba la amnistía habrá mucha respuesta social y no lo podemos permitir. Es injusto. Los jueces y los periodistas están comprados. España es de Blackrock. El agua cotiza en bolsa y ya no tenemos presas españolas y la Agenda 2030, hasta el mismo rey lleva el pin. Sánchez estuvo en la ONU diciendo que España está cumpliendo los objetivos de la Agenda 2030 y España ha dado mucho dinero a Bill Gates para los pinchazos también. El rey es solo el rey de la élite, y si es solo de la élite, lo vamos a tumbar. La Agenda 2030 es una mentira supremacista de las élites anglosajonas y de todos los Rockefeller y la Reserva Federal y el Foro de Davos. Están metiendo insectos en la comida, quieren que comamos grillos. Si quieres quedamos un día para tirar todo eso de las estanterías.»

Violencia contra periodistas que no son de la «caverna»

No podía faltar en una manifestación de la extrema derecha el ataque contra periodistas y medios de comunicación que no pertenecen a la ‘caverna’ mediática. Hoy, en la manifestación de Barcelona se ha vuelto a reproducir un ataque contra los periodistas de TV3, pretendiendo, por la vía de los hechos, que no realizaran su trabajo.

El ataque se puede comprobar en un vídeo publicado en el que se puede ver la expresión de violencia y rabia de los manifestantes contra los profesionales de la televisión pública catalana.

🔴 Equip de TV3 a Passeig de Gràcia no pot treballar per culpa dels manifestants.@diaridebcn pic.twitter.com/vuHmfSLu3Z — Bernat (@enbernardu) October 8, 2023

Ayuso: «No puede ser que Sánchez por siete votos nos lleve a un callejón sin salida»

La gran estrella de esta manifestación, convocada por Sociedad Civil Catalana, ha sido Isabel Díaz Ayuso quien ha asegurado que ha ido a Barcelona a recordar a los catalanes que «no están solos» sobre todo «a todos los catalanes que quieren seguir defendiendo una región como todas las demás, dentro de nuestro gran país, de España.»

Por otro lado, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha señalado que ha ido a la capital de Cataluña «también a alertar sobre lo que estamos viviendo y no puede ser que por siete votos y, sobre todo, sobre cuestiones sin fundamentos que afectan al futuro y a la unidad de España, el presidente del Gobierno pretenda llevarnos a un callejón sin salida y de una forma tirana porque por siete votos nadie puede cambiar el destino de una nación, hacerlo a espaldas de los demás, imponiendo y retorciendo las leyes contra el Estado de Derecho, contra la verdad, contra el trabajo de los jueces, fiscales, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Todo redunda no solo en la ruptura de la convivencia sino también en un deterioro institucional y en una pobreza absoluta, que es en lo que al final nos van a asumir a todos, en un deterioro económico sin precedentes. Por tanto, esto es por Cataluña, pero también por España. Cataluña es de todos los españoles, como lo es Murcia, como lo es Madrid, como lo es Galicia y, por tanto, todo lo que pasa en Cataluña nos afecta a todos. Por eso estamos aquí.»

Ayuso ha acusado a Pedro Sánchez de reivindicar «la violencia que sí se había ejercido aquí en Cataluña y diciendo que iba a ser el representante de todas las fuerzas constitucionales a favor del diálogo y lo que veo es que hay una podredumbre absoluta política. No hay principios. En el momento en el que los mismos hace tan solo dos meses decían todo lo contrario, es evidente y es un clamor que lo que están pretendiendo es absolutamente inconstitucional. Podrán retorcer y reinterpretar la Constitución, podrán retorcer las leyes, pero aquí se han cometido graves delitos contra la unidad de España y, sobre todo, ha habido una fuerza y un trabajo por parte de jueces, fiscales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No puede ser que tantos catalanes y que tanta gente de bien viera cómo secuestraban Cataluña de esta manera y cómo la expulsión de empresas, de jóvenes, de oportunidades que ha habido durante estos años queda impune. Son los mismos hace un mes, hace dos meses, hace tres meses … lo único que le pasa es que ahora a Sánchez le hacen falta siete votos, ni más ni menos. Por eso, me parece una absoluta tiranía cambiar la verdad.«

A Feijóo no le sale la dureza de Ayuso

El líder del PP no ha dudado en pretender atacar con dureza a Pedro Sánchez, pero no le sale con la misma naturalidad que a Isabel Díaz Ayuso. A su llegada a la manifestación se ha arrogado la mayoría de pensamiento en Cataluña. «Somos la inmensa mayoría los que no aceptamos este tipo de negocios. Ni la dignidad de Cataluña, ni la presidencia del Gobierno están en venta. Transacciones económicas, no. Igualdad ante la ley, sí»