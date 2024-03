Profundos declives institucionales, con realidades evidentes

Se trata de observaciones realizadas en nuestra reciente Historia, sobre todo, cuando aludimos a una fecha clave, como, por ejemplo, desde la Transición (1975), del cual probablemente la mayor parte de los lectores aún guardarán en la memoria algunos episodios sucedidos, pero pocos del calibre del recientemente presenciado en el Congreso respecto a la corrupción.

Asistí atónito días atrás, al «kafkiano espectáculo» que protagonizaron el pasado miércoles PSOE y PP en la sesión de control, acusándose de corrupciones, sin recordar nada de similar parangón, pues hacía relativamente escaso tiempo, había escrito en marzo 2023, un Artículo sobre …. Un País que arde en corrupción.

Era tal la dureza contemplada en el Hemiciclo, que, en algún momento, supuse que Sus Señorías, llegado el momento de manera metafórica, no cabía otra, comenzarían a «rasgarse sus vestiduras», como señal o sinónimo de «escandalizarse» por sus actos, atendiendo a la acepción de la RAE.

También, metafóricamente escribiendo, resultaba claro, que no cabía esperar del uso por S.S. del cilicio y las cenizas, estas últimas usadas y esparcidas sobre uno mismo en tiempos del antiguo testamento como símbolo de degradación.

Según «Got Questions», el cilicio era un material áspero generalmente hecho de pelo de cabra negra, haciéndolo algo incomodo de llevar. Las cenizas significaban desolación y ruina.

El último «rifirrafe» en el Congreso sobre la corrupción, igualmente trajo a mi memoria ese particular lenguaje de un autor contemporáneo, D, Ramón María del Valle Inclán, dramaturgo y novelista gallego, que formó parte de la corriente literaria del modernismo.

Se le considera uno de los autores clave de la literatura española del siglo XX, que satirizó amargamente la sociedad española de su época, el cual escribía en su Obra: Luces de Bohemia, que en España «el mérito no se premia, se premia robar y ser sinvergüenza, en España se premia todo lo malo».

Llama la atención la contundencia de las afirmaciones descritas y la proximidad de los caracteres de sus personajes reflejados en la bohemia madrileña de aquel entonces, con la actual suma de culturas oficialistas, situación social y política que hacen una España que navegue en este sentido hace años a la deriva.

La situación política de España, junto a la sociedad actual, es altamente compleja y presenta numerosos desafíos, existiendo casi permanentemente, tensiones y discrepancias significativas dentro del panorama político, enfrentándose a dificultades para abordar eficazmente problemas clave.

Gobierne quien gobierne existe falta de consenso y coordinación entre los diferentes actores políticos, propiciando que la gobernabilidad se vea afectada por una serie de obstáculos y controversias.

Ya en la época Romana la antigua Hispania desde su romanización, no pudo sustraerse a esa «atracción fácil de acercarse a lo ajeno».

Si algún lector se encuentra interesado en estudiar en que consistió la Corrupción en la Roma antigua, puede consultar los siguientes Textos:

LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN LA REPÚBLICA ROMANA. UNA NUEVA INTERPRETACIÐN SOBRE LA OBRA CICERONIANA «DE OFFICCIS». (Luis Mariano Robles Velasco Profesor Doctor Titular Acreditado.)

HISTORIA DE ROMA desde su fundación. TITO LIVIO Libros I a X Ab urbe condit (Traducción D. Antonio Duarte Sánchez)

Por otra parte, España ha tenido demasiadas e importantes situaciones financiero-políticas irregulares en estos últimos años, recordando:

La Expo 92, celebrada en Sevilla, fue cuna de corrupción y malversación de fondos, produciéndose numerososcontratos inflados, sobornos y desvío de fondos públicos para beneficio personal o de grupos políticos.

El proyecto del AVE que fue una empresa costosa y polémica, surgiendo acusaciones de malversación de fondos, sobrecostes y falta de transparencia en la gestión de mismo.

Escándalos financieros en partidos políticos y rescates bancarios durante la crisis económica: que afectaron a España en la década de 2000, interviniendo el gobierno para rescatar a varios bancos que estaban al borde de la quiebra.

Crisis política en Cataluña: Ha sido una fuente constante de controversia, a través de los intentos de independencia, generando tensiones políticas y financieras significativas, incluidas protestas masivas, represión gubernamental y un clima de incertidumbre que ha afectado a la economía de la región y del país en su conjunto.

Finalmente, en el sector de la Construcción, la influencia de los «modificados de obras públicas» en la corrupción en España ha sido igualmente significativa.

Los cambios realizados en los proyectos, no siempre justificados, una vez que las obras han comenzado, pueden ser utilizados de manera corrupta para desviar fondos públicos, favorecer a contratistas afines o inflar los precios para beneficiar a ciertos individuos o empresas. Esto no solo tiene un impacto económico negativo, sino que también erosiona la confianza pública en las instituciones gubernamentales y obstaculiza el desarrollo y la calidad de la infraestructura.

En tal sentido en el año 2017, ya criticaba el Colegio de Geólogos la falta de transparencia en los sobrecostes en obras públicas en España, motivada por la falta de planificación y desconocimiento del subsuelo, solicitando repensar los procesos de adjudicaciones de las Obras Públicas.

Otros comentarios fueron publicados por los Medios: LIBRE MERCADO y DIARIO 16 PLUS en 2017 y 2019 respectivamente, referenciando el primero ¿por qué la obra pública en España es un nido de corrupción, falta de transparencia y arbitrariedad política?, así como el segundo titulaba: Los sobrecostes de obra pública en España dejan un agujero de 48.000 millones de euros. Pocos euros me parecen. Otras fuentes los cifraba alrededor de los 150.000 mil millones, difíciles de confirmar, debido a que no recuerdo, la CNMC volviese a publicar más cifras. No me extraña.

Dichas razones, entre otras, desafiaron durante cinco años, redactar la Tesis Doctoral, cuya defensa realizaba en 2015, en la aurora de mi vida profesional, en la Universidad Complutense de Madrid, titulada: EL MODIFICADO DE OBRAS EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, de acceso gratuito, y requerida en muchos Países.

Finamente, créanme, significar que esta España sin regeneración política, carece de «repuestos» en las Instituciones a medio plazo. (Ya lo vienen comprobando)……….