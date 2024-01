Pues parece que está con ganas, don Carlitos Alcaraz

Se ha colocado, por primera vez en su vida, en los cuartos de final del Australia Open. Y podría decirse que lo ha hecho sin demasiado esfuerzo. Pero no es cierto.

Ha sido muy superior a todos sus rivales, el último Kecmanovic, pero eso no significa que no se haya esforzado, que no haya jugado en todo momento con lo mejor de sí mismo.

Pero lo más importante no es que haya ganado los partidos ni que esté jugando en todo momento como un maestro.

Lo importante es otra cosa. Lo importante es que se le ve con ganas. A don Carlitos Alcaraz. Con ganas de ganar este Open, con ganas de superar incluso el récord de Djokovic, aunque para eso le queden muchos muchísimos años, y con ganas de divertirse.

Porque de momento Carlos Alcaraz en Melbourne se está divirtiendo. Muchísimo. Y la prueba es como ha jugado en Eel tercer set en su encuentro de octava ronda contra Kecmanovic. Le ha dejado a cero por el placer del juego.

Habrá que ver si sigue divirtiéndose cuando se enfrente a Janic Sinner, Daniel Meddedev o Novak Djokovic. Sobre todo cuando se enfrente a -si sucede- Novak Djokovic.

Ojalá tengamos la suerte de ver ese partido.

