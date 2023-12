Reino Unido está listo para impulsar a Ucrania hacia las conversaciones de paz

La diplomacia británica podría comenzar la presión a Ucrania para que celebre negociaciones de paz con Rusia. Así lo ha señalado el editor del diario Politico en Reino Unido, señalando fuentes diplomáticas.

Distintos medios de comunicación occidentales están preparando ya a la opinión pública para que asuma que Ucrania deberá poner fin a la batalla cuanto antes. Las encuestas a la población ucraniana también apuntan a un hartazgo y a la necesidad de reconstruir el país y comenzar el avance cuanto antes.

La situación que se está generando podría deberse a varios factores, aunque todos coincidirán, seguramente, en que la falta de ayuda económica, principalmente desde Estados Unidos, supondrá un giro en lo que hasta ahora nos han contado, era una victoria de Kiev.

Desde medios como el Washington post se señala también a decisiones tomadas desde el gobierno de Ucrania, que no habría hecho lo que se le ha recomendado, y por ello, habría cosechado una serie de derrotas en el terreno que harían inevitable la pérdida de territorios para dejarlos en manos de Rusia.

La contraofensiva no salió como se esperaba

Y es que, precisamente, está ya asumiéndose que Rusia se hará con parte del territorio de Ucrania, mientras el resto quedará en manos de empresas extranjeras que ya están planificando la reconstrucción. Pero desde luego, por el momento, Ucrania no entrará en la Unión Europea, entre otras razones, por el bloqueo que ya ha anunciado algún Estado miembro como Hungría, y que podría ser respaldado por otros.

«Nada salió, según lo planteado», afirman desde foros de análisis internacional, como el podcast Politics at Jack and Sams’s, del diario Politico, donde esta semana hablaban claro y sin matices: «la gran contraofensiva de Ucrania no se parece en nada al éxito que la gente esperaba, y eso plantea grandes interrogantes sobre la capacidad de Ucrania para ganar esta guerra en cualquier forma significativa».