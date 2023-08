Santander preparó a testigos clave en la causa de la estafa Madoff

La Justicia española no quiere reabrir la causa de la estafa piramidal de Bernard Madoff a través de Banco Santander. Esto es algo evidente si se analizan con detenimiento las decisiones que se han adoptado en los últimos meses en el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, del que es titular el juez Santiago Pedraz.

En cualquier otro país civilizado sorprendería que un juez se negara a investigar una causa en la que se le da la oportunidad de crear una verdadera obra de arte jurídica. Sin embargo, en España, estando el Santander de por medio, esa renuncia es algo ya demasiado habitual.

Tal y como publicamos en exclusiva en Diario16, el abogado y accionista del Santander, Eduardo Martín-Duarte, presentó una querella contra Banco Santander, Ana Patricia Botín, su hermano Javier Botín, Guillermo Morenés, marido de la presidenta del Santander, Manuel Echevarría Plaza, Optimal Investment Services, Optimal Multiadvisors Limited, Juan Carlos Rodríguez Hergueta, Ramón Suanzes Fernández de Cañete, Ángel Luis Sanz Lázaro, Rodrigo Echenique Gordillo y Javier Marín Romano, por la presunta comisión de los delitos de estafa, falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales y asociación ilícita.

La querella fue presentada en fue presentada el 2 de diciembre de 2022 y admitida a trámite sólo tres días después por considerar el juez que los hechos podrían ser delictivos. Sin embargo, Pedraz, durante 5 meses no notificó al querellante ninguna de las diligencias practicadas ni los informes de la Fiscalía, hasta que el juez decidió que no era competente para no instruir esta causa.

Este medio ha publicado en exclusiva la presentación por parte de Martín-Duarte de documentos inéditos en España que demuestran los hechos de la querella. El último que se ha aportado, al que ha tenido acceso Diario16, es la declaración ante un tribunal de Estados Unidos de uno de los testigos clave, Hugh Burnaby-Atkins, en la que, entre otras cosas, reconoce que fue preparado por los abogados de Banco Santander de cara a su declaración ante el juzgado. Burnaby-Atkins había contratado a otro bufete y, sin embargo, su declaración fue preparada por los abogados del Santander.

Esta declaración no consta en la documentación que obra en posesión de la Fiscalía Anticorrupción, lo que obligaría a la inmediata apertura de diligencias de investigación y de la instrucción de una causa penal

Extracto del documento de declaración de Hugh Burnaby-Atkins

La declaración de Atkins se produjo en condición de testigo, dado que trabajó como analista senior y jefe de la oficina de Nueva York de Optimal, gestora de fondos del Santander durante 5 años (2003-2008). En realidad, Atkins estaba contratado por Santander Investment Services (SIS) y prestaba servicios a Optimal. La importancia de este directivo estriba en que, tal y como publicamos en Diario16, fue quien advirtió a Manuel Echevarría que los productos de Madoff eran una estafa piramidal.

Extracto declaración Burnaby-Atkins

En la declaración como testigo, a Atkins se le preguntó si había preparado su declaración con los abogados de Banco Santander y Optimal. Atkins respondió con un «SÍ» contundente. En concreto, durante los dos días anteriores a la declaración había estado de 8 a 10 horas preparando la declaración con esos abogados, que, además, no eran los suyos.

Según se indica en el escrito en el que se aporta este documento clave, «este reconocimiento de que el testigo había preparado su declaración con los abogados de los demandados –Banco Santander y Optimal- se produce después de que el abogado de los demandantes preguntase al testigo Sr. Atkins si era él el que pagaba los honorarios de sus abogados o si se los pagaba el Banco Santander y Optimal. Tras dicha pregunta se produce la protesta de los abogados del Banco Santander-Optimal y del testigo que se oponían a que dicha pregunta fuese contestada por el testigo. La oposición de los abogados del Banco Santander y del testigo a que dicha respuesta fuese contestada hacen presumir que los honorarios habrían sido pagados por el Banco Santander, ya que de no haberse pagado por el Banco Santander los honorarios del abogado del testigo, no se habrían opuesto a que el testigo contestara la pregunta».

Extracto declaración y discusión sobre si Santander pagaba los servicios legales a Burnaby

El escrito de Martín-Duarte señala, además, que se podría concluir que Banco Santander y Optimal prepararon al testigo con la supuesta intención de mediatizar y teledirigir su declaración para tapar o edulcorar la verdad de lo acontecido, «intentando ocultar el conocimiento del fraude piramidal de BLMIS por el Banco Santander y Optimal mediante los diferentes informes de la Sras. Karine Courvoisier 2002 y Claire Ikeda Thew 2005 y los Sres. Jonathan Clark y Rajiv Jaitly de 2006».

Atkins terminó en Notz Stucki

Al igual que Manuel Echevarría, Hugh Burnaby-Atkins, tras dejar la gestora de fondos del Santander, Optimal, fue contratado por Notz Stucki (actualmente NS Group), una gestora independiente de fondos suiza que, entre otras cosas, contó con los servicios de George Soros y lanzó el fondo Funds Haussmann.

Notz Stucki formó con Banco Santander una joint venture, Santander Notz Stucki SNS. Coincide además que M&B Capital Advisers, la entidad de intermediación bursátil y asesoramiento de inversión de la familia Botín cuyas cabezas visibles eran Guillermo Morenés y Javier Botín, marido y hermano, respectivamente, de Ana Patricia Botín, es actualmente Notz Stucki España, siendo su domicilio social el mismo que fuera de M&B y sus directivos en España los mismos que en su día trabajaron en M&B y el Banco Santander.

Según se indica en el escrito presentado ante la Audiencia Nacional, todos los empleados y directivos de Banco Santander, Optimal o M&B que intervinieron en los fondos y subfondos que tuvieron relación con el fraude piramidal de Madoff fueron contratados por Notz Stucki «con la presumible intención de garantizarse su silente lealtad».

Santander y Optimal, conocían el fraude

La declaración de Atkins aportada en la Audiencia Nacional es muy importante porque «confirma que durante años se estuvieron llevando a cabo en Optimal investigaciones sobre BLMIS por la infinidad de señales de alerta, evidencias de irregularidades que se advertían y que tuvieron que ser sistemáticamente estudiadas desde 2002. De esas constantes investigaciones derivaron informes –Courvoisier 2002, Thew 2005, Clark y Jaitly 2006- sobre el fraude piramidal, de los que dispusieron los querellados; sin que en ningún momento reclamasen al Sr. Madoff la documentación sobre las operaciones con terceros que hubiesen terminado por demostrar el fraude al no existir operaciones comerciales en los mercados. Pese a todas las evidencias plasmadas en reiterados informes los querellados no hicieron nada para evitar el fraude y continuaron canalizando fondos a BLMIS», señala el escrito.

Extracto del informe de Hugh Burnaby

En consecuencia, esos informes realizados a lo largo de varios años, demostrarían que el Santander y su gestora de fondos eran conscientes del fraude piramidal de Madoff, «pero no lo quisieron evitar y participaron del mismo por los réditos en comisiones que les reportaban […] los querellados tenían conocimiento del fraude piramidal a través de sobrados informes que alertaban del mismo y pese a ello participaron en el mismo, por lo que la admisión de la querella se hace necesaria».