Soflamas negacionistas en Canal Sur con tres crímenes machistas en Andalucía en 24 horas mientras Moreno Bonilla pide un pacto de Estado

El arquitecto Iván Vélez, integrante de la Fundación Gustavo Bueno, entidad de la que Vox nutre filosóficamente su discurso trumpista, ha llenado este martes de soflamas negacionistas de la violencia machista la tertulia del programa matinal La mañana de Andalucía, presentado por el periodista Jesús Vigorra, apenas unas horas después de que la comunidad autónoma sumara tres crímenes machistas en apenas 24 horas en las localidades de Pizarra (Málaga) y Las Alcubillas (Almería), y al mismo tiempo que el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha reclamado este lunes un pacto de estado para luchar contra la realidad incuestionable de la violencia machista. “Nos duelen los casos de violencia machista que se están investigando. Hagamos política de Estado. Necesitamos el esfuerzo de todos”, aseguró el presidente andaluz tras conocer el doble crimen de violencia vicaria de un padre a sus dos hijas de dos y cuatro años de edad. El terrorista machista cuenta con un amplio historial de antecedentes por violencia machista hacia su ex pareja, de la que tenía una orden de alejamiento en vigor mientras mantenía desde hace un año un régimen de visitas a sus hijas todos los fines de semana.

La unidad política en la lucha contra la violencia machista no existe en Andalucía desde que el partido ultraderechista Vox entró en el Parlamento autonómico y voló todos los puentes de entendimiento con su activismo negacionista. Tras asumir el poder en 2019, el presidente andaluz decidió hace cinco años absorber sotto voce buena parte del discurso negacionista de Vox en la lucha contra la violencia de género. Así hasta hoy mismo. Ejemplo de ello es el blanqueamiento que el ejecutivo andaluz de Moreno Bonilla hace manteniendo en la actualidad el inoperativo Teléfono de violencia intrafamiliar a instancias de los ultraderechistas, pese a que en esta segunda legislatura de los populares ya en solitario no necesitan apoyo alguno de Vox para sacar adelante sus iniciativas parlamentarias gracias a su holgada mayoría absoluta.

Esta cuota de influencia de Vox en el Gobierno de Moreno Bonilla se nota a la perfección en no pocos programas y tertulias de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), donde el discurso negacionista de Vox está aún muy presente. Sin ir más lejos, este martes el tertuliano Iván Vélez ha arengado, sin rubor alguno, soflamas negacionistas como esta: “Los hombres no matan a las mujeres por su condición de mujeres, porque si no no habrían tenido con ellos hijos, y porque los hombres tienen hermanas y madres y parejas”.

El presidente andaluz decidió hace cinco años absorber sotto voce buena parte del discurso negacionista de Vox en la lucha contra la violencia de género. Así hasta hoy pese a lo declarado en público

Respecto a la violencia vicaria, este tertuliano afín a Vox ha afirmado sin empacho que “los asesinos son tanto hombres como mujeres”, pese a las contundentes estadísticas que evidencian todo lo contrario. Pese a todo, Vélez añade: “Yo no niego nada, yo matizo”, para a continuación catalogar como “cuento maniqueo” la realidad incuestionable de que “los hombres matan a mujeres por el hecho de ser mujeres”. No satisfecho del todo de su discurso negacionista, pasó al ataque con el resto de contertulios: “¡Aquí mezcláis todo! ¡Pero si Vox pide las máximas penas para estos crímenes!”, se justifica para argumentar a continuación sus tesis negacionistas de la violencia machista.

Estamos asolados. Es insoportable que todavía en 2024 nos llegue la noticia de que se ha asesinado a una mujer o a unos niños… Nos duelen los casos de violencia machista que se están investigando.



Hagamos política de Estado.



Necesitamos el esfuerzo de todos. pic.twitter.com/L98BQB9mdZ — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) March 18, 2024

A este respecto, el diputado socialista en el Parlamento andaluz Mario Jiménez ha exigido que se aparte inmediatamente a este contertulio del programa radiofónico de Canal Sur por sus declaraciones negacionistas apenas unas horas después de sucederse tres crímenes machistas en la comunidad andaluza en apenas 24 horas. “Exigimos que se aparte inmediatamente a ese tertuliano”, ha exigido el diputado del PSOE andaluz, al tiempo que ha anunciado la comparecencia en el Parlamento andaluz de Juan de Dios Mellado, director general de la Radio Televisión de Andalucía. “Asco y repugnancia sin límites teniendo que escuchar como tertuliano de Canal Sur Radio a un comisario político impuesto por Vox negar la violencia de género con una mujer y dos menores asesinados por el terror machista en las últimas 48 horas”, ha explicado Jiménez en la red social X.