SOY INDEPENDIENTE es una plataforma Alegal que no Ilegal que nace de la unión de la Plataforma Social de la Discapacidad (PSD) ydel Movimiento Por la Discapacidad (MPD) estando formada por personas con y sin discapacidad y otros colectivos considerados vulnerables que igualmente quieran formar parte de la misma (Incapacidad en todos sus grados, ya sea por enfermedad común o accidente laboral, Dependencia en todas sus categorías, hombres y mujeres con enfermedades crónicas, o con enfermedades raras, pensionistas, sean dependientes o no, individuos mayores de 45 años y menores de 30 y mujeres que han sufrido violencia de género).

SOY INDEPENDIENTE reivindica la protección y aplicación de los derechos inherentes a estos colectivos vulnerables, asimismo combatimos para que tengamos voz propia y lleguemos a tener una INCLUSIÓN REAL Y EFECTIVA en la sociedad actual, asumiendo con ello los roles habituales de nuestra sociedad, siempre que nuestras circunstancias particulares nos lo permitan.

Detrás de SOY INDEPENDIENTE no existe ninguna sigla política ni sindical, como tampoco nos apoyan los poderes fácticos existentes… por ello, SOMOS PLENAMENTE INDEPENDIENTES.

Luchamos por la INSERCIÓN de nuestro colectivo, porque las personas que estamos forjando este GRAN PROYECTO, somos personas con discapacidad, si, pero no por ello dejamos de lado a todos aquellos que deseen unirse a SOY INDEPENDIENTE pues… lo que existe en la actualidad, realmente no nos vale, pues no nos tienen en cuenta, no nos permiten decidir, no nos consiente vivir una vida realmente independiente, laboralmente nos segregan y explotan de diversas maneras…

SOY INDEPENDIENTEN no está en contra de nadie, pero tampoco nos vamos a dejar aplastar, sabemos que no es fácil, que no es un camino rápido, que va a ser muy duro y vamos a encontrar muchos obstáculos hasta hacer posible que ese espacio que reivindicamos, esa inserción que buscamos, ese fin a los malos tratos, a la segregación, finalice, vamos a lograr que se nos escuche, que se nos permita decidir y que cuenten con nosotros para negociar aquellas situaciones que nos afectan…

Nuestra Plataforma no es como las demás, aquí las personas están por encima de todos y de todos, ¿por qué? simplemente porque somos iguales, no existe diferencia alguna tengamos la condición que tengamos y pertenezcamos al colectivo que pertenezcamos; ¿A qué nos enfrentamos? a un trabajo arduo y largo que seguro dará sus frutos porque ya nos hemos cansado de no tener las mismas oportunidades, somos colectivos muy sensibles de los cuales se aprovechan organizaciones muy poderosas que impiden que se realicen políticas y prácticas adecuadas para garantizar el principio de igualdad y con ello poder disfrutar de una vida plena.

Para lograr estos objetivos que nos hemos marcado en rojo, necesitamos crecer, precisamos que nos sigáis, todos aquellos que se sensibilicen con nosotros. en estos momentos estamos en Facebook, pero en el momento que consideremos oportuno y, si lo vemos conveniente, legalizaremos SOY INDEPENDIENTE, hasta ese momento, nos podéis encontrar en https://www.facebook.com/groups/222794383801190/.