Un cómic muy valiente en el momento más difícil del MASUFA

La lógica más simple nos permitiría pensar que la aparición en diciembre de 2023 de “El abismo del olvido” de Paco Roca y Rodrigo Terrassa sólo es una casualidad más, pues nadie podría negar que, desde las elecciones celebradas en junio de 1977 por elegir una fecha evidente, cualquier autor podría haber llevado a cabo un proyecto similar, entre otras cosas porque los hechos eran mucho más recientes y seguían entre nosotros muchas más personas de las que los habían vivido.

Pero hay cosas que no responden a la lógica y eso es lo que esta vez me ha puesto a escribir, aunque no sobre el pasado sino en torno a las circunstancias de un presente en el que la mayoría nunca hemos sido tan incapaces de imaginar como pueda ser el futuro que nos espera.

“El abismo del olvido” ha nacido en este presente confuso para ilustrarnos sobre las crueldades cometidas por quienes apoyaron a los golpistas del 18 de julio durante el peor periodo de nuestra historia reciente y demostrar, una vez más, que la desmemoria es una estrategia siempre culpable. Y además, inútil para la consecución de los objetivos que pretenden sus responsables.

Al atreverse a competir en el mercado, “El abismo…” acepta el reto del éxito o el fracaso, que no serán tanto, en cualquiera de los casos, del propio cómic como de la sociedad en su conjunto y que, en cualquier caso, servirá para que nos conozcamos mucho mejor. Me haré algunas preguntas en voz alta.

¿Seremos los mismos si somos capaces de adquirir 100.000, 1.000.000 o 10.000.000 de “abismos”?

¿Recibirán la misma educación en valores los estudiantes de 4º curso de ESO si la mayoría de sus profesores de Historia recomiendan el “abismo” e incluyen debates sobre su contenido cuando toquen las lecciones de un periodo histórico que aún muchos siguen esquivando para no exponer en clase?

Todo hace pensar que las respuestas correctas son no y no porque sabemos que un gran éxito del “abismo” sería una estupenda noticia. Como antes o después conoceremos el éxito real del “abismo” me atrevo ahora a reflexionar sobre algunas de las circunstancias que caracterizan al momento presente y que ya forman parte del escenario que se ha encontrado este gran cómic cuando ha decidido formar parte de nuestras vidas.

Sin ánimo de ser exhaustivo sobre esas “circunstancias” tampoco creo que pueda ser breve. Para empezar, quiero dejar bien claro desde el principio que las víctimas provocadas por los golpistas de 1936 y la monarquía restaurada por el dictador en 1947 son las dos herencias más notorias de todas las que se conservan del franquismo.

Lo primero que nos encontramos es un escenario político conflictivo y muy relacionado con la temática del cómic. En él aparecen varios territorios gobernados gracias a pactos entre el PP y Vox que recuerdan al Rajoy que presumió de “no dedicar ni un euro a la ejecución de la Ley de Memoria Histórica” de Zapatero y cuyo plan es derogar leyes autonómicas que han permitido comenzar la recuperación de cadáveres. Es evidente que estas derogaciones provocarán, ya está ocurriendo, conflictos con colectivos de esos territorios y quizás también con el Gobierno de Sánchez durante una legislatura que batirá récords de noticias sobre los crímenes cometidos por los franquistas.

Sin duda, la convocatoria para hoy mismo, 12 de diciembre, del Primer Día de las Víctimas del Franquismo a partir de las 12 horas frente a la sede del Tribunal Supremo en Madrid tiene algo de respuesta al desprecio manifestado por la derecha españolista allá donde gobierna y de la que muchos de sus líderes jamás confesarían a un cura o a un psiquiatra las cosas que les pasan por la cabeza cuando piensan en hechos como los que nos enseña el cómic.

Por su parte, e inevitablemente en medio del fuego cruzado que se producirá durante toda la legislatura como resultado de las mencionadas tensiones entre instituciones, nos encontramos al actual MASUFA (para abreviar la función de “Mando Supremo de las Fuerzas Armadas” que figura en el artículo 62.h de la Constitución, Título II, “De la Corona”) quién entre los muchos miles de palabras pronunciadas en sus nueve discursos navideños televisados hasta la fecha no ha dedicado ni una sola al recuerdo de las víctimas del franquismo.

Pero el MASUFA no está viviendo su momento más difícil por su acreditado desprecio hacia las víctimas que están en el centro del “abismo”, sino por unos hechos de los que es el principal responsable, en unos casos por acción y en otros por omisión.

Es el responsable directo de un fracaso que estaba cantado, el del intento de investidura de Feijoo que él autorizó, pues solo habría salido adelante con la aparición de traidores como aquel “Tamayo” en Madrid para impedir un gobierno de coalición entre el PSOE e IU.

Es también el responsable directo de seguir disfrutando del privilegio de una impunidad ante la ley que, al igual que a su padre, el anterior MASUFA, le permite cometer cualquier clase de delitos sin que nadie pueda molestarle. Carmen Calvo nos informó el 9 de mayo de 2022 que “la Casa Real” se había negado a aceptar esa reforma legal cuando realizó las consultas que le había autorizado el Gobierno. ¿Alguien puede dudar de que si el MASUFA hubiera renunciado a tal impunidad el PSOE y el PP habrían aprobado al instante esa reforma en el Congreso?

En este punto no está de más recordar, por ejemplo, que más de veinte juristas de Illes Balears se dirigieron en diciembre de 2022 al presidente del Gobierno para que en su discurso navideño el MASUFA incluyera la renuncia voluntaria a la impunidad, o que poco después de las elecciones del 23J el PNV volvió a reclamar la supresión de ese privilegio. Un partido de los que han sido decisivos para la investidura y siguen siendo necesarios para la actividad legislativa.

Mucho me temo que hasta las próximas elecciones el PSOE va a tener mucho más difícil lo de formar el grupo habitual de violadores de la igualdad de todos ante la ley (art. 14 de la tan mencionada Constitución) que tanto practicó durante la anterior legislatura con el PP, Vox y Ciudadanos para proteger a ambos MASUFAS de cualquier investigación parlamentaria.

Voy terminando con algunas de las circunstancias que caracterizan el momento del MASUFA que se ha encontrado el “abismo” de Roca y Terrassa.

Por ejemplo, no es de menor importancia que desde los medios que forman parte de uno de los principales grupos del Cuarto Poder, como es el caso de PRISA, se esté informando muy bien del cómic más valiente, el que recupera la memoria traicionada por el PSOE de Felipe González y por todos los gobiernos del PP sin la menor excepción. Siguen la estela del meritorio trabajo realizado de investigación y denuncia de los abusos a menores practicados en el seno de la Iglesia española y que el muy católico MASUFA no puede ignorar.

Sí, se trata del mismo grupo PRISA que en 2016, a través de la SER y El País, daba toda la cancha posible al propio Felipe González y algunos barones para acabar con Pedro Sánchez porque lo veían capaz de pactar con los de PODEMOS o con los independentistas catalanes para poder gobernar sin tener que repetir las elecciones.

Más cosas del contexto.

Tras la salida de los cinco diputados de PODEMOS del Grupo Parlamentario de SUMAR muchos dan por muertos a los de Montero y Belarra. Yo soy más partidario de pensar que la legislatura es muy larga y que las europeas de 2024 son el escenario ideal para que los de PODEMOS se presenten por separado y puedan conseguir algunos eurodiputados, pues son las únicas elecciones en las que todos los votos valen lo mismo. Y no me extrañaría que volviera a encabezar un Pablo Iglesias que, por cierto, cada día pronuncia la palabra “república” muchas más veces de las que lo hizo durante todo el periodo transcurrido desde que regaló al MASUFA aquel Juego de Tronos, seguro que lo recuerdan, hasta que abandonó el gobierno de Sánchez para fracasar en las elecciones a la Comunidad de Madrid en 2021.

Por otra parte, cada vez hay más parlamentarios que no acuden a los actos institucionales en los que participa el MASUFA, por lo que es lógico preguntarse sobre el número de ausencias que se producirán en junio de 2024 durante el décimo aniversario de aquella coronación apresurada tras la divulgación de los delitos cometidos por su padre. Primero tendrán lugar las elecciones europeas y después, ya veremos si se celebra el evento y como.

El Gobierno reconoció en abril de 2023 y por escrito al senador Vidal que mantiene ocultas, bajo la Ley de Secretos Oficiales franquista y vigente, unas encuestas realizadas por Adolfo Suárez durante la Transición que confirman que aquello fue una estafa en toda regla, pues el fallecido ex presidente le confesó a Victoria Prego que la sociedad española era partidaria de implantar una república, rechazando la monarquía restaurada por el dictado recién fallecido. Por tanto, ¿cuándo estallará la bomba de relojería que es aquella encuesta? Otra cosa que ha reclamado el PNV es la derogación de la citada ley franquista de Secretos Oficiales.

Viene a cuento recordar ahora que Vidal es miembro del grupo parlamentario de SUMAR en el Congreso y también uno de los que no acuden a los actos donde pueda coincidir con el MASUFA.

El 30 de julio de 2023 Rafael Fraguas, que fue periodista de El País durante años, escribió un artículo titulado “Enseñanzas de unas elecciones” y en él podemos leer lo siguiente: “Por cierto, se ha descubierto que la grabación del discurso del actual rey y entonces príncipe el día de su boda con Leticia Ortiz muestra varias interrupciones y cortes de varios minutos muy significativos. Algunos de quienes escucharon aquel discurso, hoy troceado, dicen creer haberle escuchado que él no reinaría si la monarquía no era sometida al refrendo de los españoles”.

Otro “affaire” muy poco edificante y que plantea varias preguntas: ¿Aparecerá la grabación con la verdadera versión del discurso, la de los testigos que estuvieron en la boda y recuerdan lo que no se escucha porque podría haber sido objeto de las alteraciones detectadas? ¿Cuánto tiempo tardará en divulgarse que este MASUFA no cumple un compromiso personal que anunció cuando era el heredero?

Demasiadas “circunstancias” muy difíciles rodean hoy a un MASUFA que está regresando de sonreír a Milei como hace tiempo que no le sale hacerlo cuando coincide con un tal Sánchez, quizás porque sigue siendo el titular de la única institución que aún aguanta de entre las heredadas de la misma dictadura que siempre preferiría al nuevo presidente de Argentina.

Pero también nos dejó a las víctimas inocentes que hoy han inspirado a los autores del “abismo” más valiente para aportar su grano de arena a la hora de construir un futuro mucho mejor del que nos imaginamos cuando nos dejamos llevar por los malos augurios.

Un detalle final en plan curiosidad.

Hablar de un cómic que siempre es el resultado de una creación personal me ha animado a colocar de nuevo el acrónimo MASUFA en el título. Hace ahora un año lo escribí por primera vez y en Google aparecían 7.900 resultados porque también es el nombre de una tribu africana. En la consulta que acabo de hacer aparecen 35.300 resultados.