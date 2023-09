Varias familias pueden ser desahuciadas porque los jueces gallegos también se apuntan a las sentencias financieramente absurdas

La desesperación de varias familias de A Coruña no puede ir a más. Firmaron un préstamo con Caixa Galicia/NCG Banco (ahora Abanca) que parece un jeroglífico.

Para empezar, ese contrato contiene una tabla de pagos, como todos los préstamos. Sin embargo, mientras que en todos los préstamos estas cuotas son los pagos mensuales, en la suya sólo son las amortizaciones.

El redactado de la cláusula tampoco ayuda, pues dice que el prestamista hará 300 “entregas”, con lo cual uno entiende que son pagos mensuales, pues no, dichas “entregas” son sólo las amortizaciones.

Por añadidura, el préstamo contiene una tabla anexa de dichos pagos mensuales distribuida de manera difícilmente inteligible. A simple vista, de la cuota de enero se pasa a la de mayo, pero luego se descubre que la tabla de amortización no está organizada en columnas, como todas las demás, sino en filas de 5 valores que cambian de línea a los 4 meses.

Ciertamente, en algún lugar la escritura indica que hay que pagar intereses, pero en esta parte las condiciones financieras se presentan confusas, con varias referencias al “periodo” y no se sabe si se refieren al periodo de pago (1 mes) o al periodo de revisión (12 meses). Además, no se presentan fórmulas claras, sino párrafos confusos que hay que leerlos relacionándolos unos con otros.

Según han señalado a Diario16 expertos financieros, no sólo se vulnera la obligación de la Orden de 1994 que señala que “se incluirá como anexo al contrato la tabla de pagos correspondientes al primer período de interés de los préstamos hipotecarios a tipo variable” sino también, para incrementar la opacidad, se indica que las cuotas (de amortización, supuestamente pagos mensuales) se han construido en progresión geométrica, es decir, multiplicándolas por un factor.

Muchos afectados de ABANCA creen que tienen un contrato de cuota creciente cuando lo que han firmado es un contrato de amortizaciones fijadas (o capitales fijados).

Total falta de transparencia

Después de adjuntar informes periciales en distintas demandas los afectados se dieron cuenta de que tenían razón al oponerse, por total falta de transparencia de una cláusula fundamental, la de Amortización ), de su contrato hipotecario. Los informes periciales argumentaban que no se entendía el sistema de amortización que se había pactado y, precisamente, la respuesta del banco mostraba cómo tampoco lo entendía.

En efecto, ABANCA respondía que no había nada que discutir en este tipo de préstamos, ya que el Tribunal Supremo había validado la transparencia de los préstamos de cuota creciente en sus sentencias. No se puede meter la pata de peor manera, puesto que las sentencias a las que cita extensamente el abogado de ABANCA se refieren a cuota creciente estricta. Nada tienen que ver estos préstamos con la amortización de capitales fijados que firmaron estos vecinos de A Coruña

Guillem Bou, autor del informe pericial, tuvo que explicar que la prueba de que el contrato no se entendía era que el propio abogado del ABANCA se había confundido de producto financiero: “Para que no hubiera duda, señalé que el pronunciamiento del Supremo y el contrato sólo se parecían en que usan la expresión ‘creciente’, pero eran radicalmente distintos porque uno va sobre crecimiento de cuotas y otro sobre crecimiento de amortizaciones. Además, con una simple mirada al cuadro de amortización se percibe claramente que no son cuotas crecientes”, afirma Bou a Diario16.

Desahucios por una cadena de errores

Con el informe pericial quedaba claro, por tanto, que ni la parte que lo había redactado entendía el contrato. Por ello, los afectados pensaban que el caso lo entenderían los jueces que dictarían una sentencia favorable al Consumidor . Tenían una prueba irrefutable. Los afectados señalan a este medio que “se hizo venir al perito desde Barcelona pero, una vez en A Coruña, el juez decidió no interrogarle”, cosa que les pareció un mal augurio.

Así las cosas, el Juzgado de Primera Instancia número 7 de A Coruña sentenció que: “Nos encontramos ante una hipoteca de cuota creciente, sobre la que se ha pronunciado el Tribunal Supremo, en sentencia de fecha 23-03-2021”. Para que no queda duda, reprodujo nada menos que 3 páginas de la referida sentencia.

El caso es que señala, como característica de este contrato de ABANCA que “el prestatario conocía desde un primer momento y durante toda la vida del préstamo -tanto en el periodo de interés fijo, como en el de interés variable- la cantidad que iba a pagar en cada una de las cuotas mensuales”, cosa que no aplica para nada al préstamo de los afectados.

En efecto, la propia sentencia dice más abajo que “Lógicamente, al ser variable, el tipo de interés que se aplica a partir de mayo de 2013 también varía, y resulta impredecible para la entidad y para el prestatario.”

En fin, podemos titularla La Sentencia de Schroedinger, ya que el gato está vivo y muerto a la vez.

Por otra parte, la sentencia del procedimiento ejecutivo es mucho más lacónica: “Por todo lo dicho, además de que el Sistema de Amortización del Préstamo se explica con claridad en la escritura ; resulta irrelevante, al menos en este ámbito ejecutivo, el dictamen pericial que se aporta con el escrito de formalización de la oposición.”