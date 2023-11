Yolanda Díaz muestra sus diferencias con Sánchez

Sí, hay diferencias entre Yolanda Díaz y Pedro Sánchez y hoy la ministra de Trabajo, en su intervención en el debate de investidura las ha hecho patentes y, en cierto modo, ha sacado las vergüenzas a la socialdemocracia.

En materia de vivienda, Díaz ha afirmado que Sumar no comparte que el PSOE se empeñe en «una medida científicamente incorrecta: que desgravemos fiscalmente con el 15% la adquisición de una vivienda y el resultado fue incrementar el precio del alquiler.» A continuación, ha vuelto a hacer hincapié en el plan de vivienda pública expuesto por la mañana por Pedro Sánchez. El candidato a la Presidencia, en su réplica, ha reconocido que su anterior gobierno se cometieron fallos.

Yolanda Díaz también ha mostrado sus diferencias en referencias a política internacional, sobre todo en referencia a Palestina y al Sáhara Occidental. «Tenemos diferencias pero caminamos juntos. Me gustaría hablar de relaciones internacionales. Según Antonio Guterres el mundo ha dejado de ser bipolar pero sus instituciones no. Le pedimos, en nombre de Sumar, que no dudemos con la causa palestina, podemos propiciar el embargo de la compraventa de armas a Israel, llamar a consultas a la embajadora. Vamos a seguir defendiendo el Sáhara y el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas. Y, con los derechos humanos, son las personas que se juegan la vida salvando a personas, es lo mejor de España, toca darles las gracias, pero desde Sumar queremos un poco más, queremos la imagen que vimos en Aquarius y no aceptamos las devoluciones en caliente.»

Yolanda Díaz, durante su intervención en el debate de investidura | Foto: Agustín Millán

Díaz ha sido muy dura con el Partido Popular y con Feijóo, recordándole la gestión económica durante los gobiernos de Rajoy y, sobre todo, el incremento de la deuda pública del 70 al 102%. «Tenemos que mirar para qué se empleó esa deuda: para rescatar a la banca y sin haber devuelto escasamente algunos millones. Hemos salvado a las familias y ustedes han recortado todos los derechos. Han subido en 30 ocasiones los impuestos, han gravado las loterías. Pero tienen una autoría, vamos a hablar de IVA: han incrementado el impuesto más regresivo del país pasándolo al 21%. Nuestro gobierno por primera vez en democracia ha bajado el IRPF a las rentas salariales y pensionistas. Esto lo ha hecho este gobierno, no el PP.»

La vicepresidenta segunda en funciones, además, ha invitado al PP a que se sumen al diálogo social. «Sería bueno que se aplicaran el diálogo social, han sido el único gobierno en 2012 con la reforma laboral que desbarató el sistema jurídico, pero hicieron lo que nadie se atrevió: no practicaron el diálogo social con los agentes sociales. La ciudadanía convocó dos huelgas generales.»

La líder de Sumar ha sido también muy contundente con el tratamiento que hace la derecha de la Constitución y ha calificado a Alberto Núñez Feijóo de «constitucionalista a tiempo parcial.» «Cuando gobernaron, hicieron vulneración explícita de la educación y sanidad pública con 18.000 millones de euros. Han violentado el art 35, lo que han hecho ustedes al revés, decidieron bajarle las nóminas y salarios de todos los trabajadores. Han sido el único partido en democracia que ha congelado el SMI en la historia, y ya le digo que vamos a seguir subiéndolo. Han causado un tremendo dolor, eso sí rompe España,» ha señalado Yolanda Díaz.