Ayuso condena el trato “inaceptable” a Israel, el país que ha asesinado a más de 12.345 menores en Gaza

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso muestra una fría indiferencia a las cifras aportadas por los organizaciones internacionales, que cifran en más de 25.000 muertes en Gaza. Pero por si no fuera poco, las cifras pueden ser aún más duras, cuando nos dicen que ocho de cada 10 fallecidos en la Franja desde el 7 de octubre son mujeres o niños.

12.345 niños y niñas muertos en Gaza

Pero aun pueden ser más dramáticas, cuando nos revelan que el 50 por ciento de las víctimas del ejercito de Israel son niños y niñas. En total han sido aniquilados en lo que va de guerra, durante los 105 días de bombardeos, 12.342 menores. Y mientras conocemos estos datos, vemos las crudas imágenes del genocidio y de la masacre, la presidenta de la Comunidad de Madrid, del Partido Popular, se va ha honrar a las víctimas judías del holocausto del genocidio de la Alemania Nazi. Hasta aquí todo bien, salvo que ignora a las víctimas palestinas, como si no existieran.

Hay rabia asesina en la mente del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, mientras las bombas caen sobre la población civil, asesinando a mujeres y a sus hijos, como si el horror sirviera para algo. La presidenta de Madrid se recoge en un silencio indigno, mirando solo para un lado, pero ciega por el otro. Indiferente ante lo obvio. No estamos hablando de antisemitismo, no estamos hablando de odio al pueblo judío, tampoco estamos hablando ante la indiferencia a las personas migrantes. Y por supuesto tampoco odiamos a una religión. La respetamos, como respetamos las demás.

Horror en Palestina

No podemos aceptar que rechazar el horror provocado en palestina, con una de las guerras más crueles desde la Segunda Guerra Mundial, sea calificado de antisemitismo o lo que es lo mismo, de ser antijudío. Tampoco podemos ser cómplices, como lo es Ayuso de los actos de Netanyahu. No podemos permanecer en silencio mientras se aniquila a una colectividad, asistiendo a una recreación de los dramáticos hechos narrados por la Biblia. Han pasado miles de años desde la época de Moisés, pero el ser humano no ha evolucionado. Se muestra igual de frio y salvaje.

Netanyahu en los últimos días, recordó el caso de nación de Amalec

que dice:

Saúl derrota a los amalecitas (1 libro de Samuel 15)

15 Cierto día, Samuel le dijo a Saúl: «Fue el Señor quien me dijo que te ungiera como rey de su pueblo, Israel. ¡Ahora escucha este mensaje del Señor! 2 Esto es lo que el Señor de los Ejércitos Celestiales ha declarado: “He decidido ajustar cuentas con la nación de Amalec por oponerse a Israel cuando salió de Egipto. Ve ahora y destruye por completo a toda la nación amalecita: hombres, mujeres, niños, recién nacidos, ganado, ovejas, cabras, camellos y burros”».

Entonces Saúl movilizó a su ejército en Telaim. Eran doscientos mil soldados de Israel y diez mil hombres de Judá. Después Saúl y su ejército fueron a una ciudad de los amalecitas y se pusieron al acecho en el valle. Saúl envió esta advertencia a los ceneos: «Apártense de donde viven los amalecitas o morirán junto con ellos. Pues ustedes fueron bondadosos con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto». Así que los ceneos empacaron sus cosas y se fueron.

Luego Saúl mató a los amalecitas desde Havila hasta llegar a Shur, al oriente de Egipto. Capturó a Agag, el rey amalecita, pero destruyó por completo a todos los demás. Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Agag y se quedaron con lo mejor de las ovejas y las cabras, del ganado, de los becerros gordos y de los corderos; de hecho, con todo lo que les atrajo. Solo destruyeron lo que no tenía valor o que era de mala calidad.»

La pregunta acerca de ¿dónde estaba Dios cuando sucedían los horrores perpetrados por los nazis? ¿Y, donde está Dios cuando se suceden los bombardeos del ejército israelí, comando por Netanyahu? No tiene una única respuesta. Incluso para quienes lo sufrieron o los que lo están sufriendo, ¿Cómo le explicamos a un niño herido palestino, que ha perdió a sus hermanos y ha quedado mutilado, que era en nombre de la paz?

“No en nombre de mi hermano”

En diciembre, mientras Joe Biden estaba ocupado escribiendo cheques en blanco a Israel por miles de millones más en armas y ensayando sus temas de conversación sobre el bien y el mal, unos 300 manifestantes, entre ellos dos docenas de rabinos y el excelente comentarista deportivo de The Nation, Dave Zirin, – fueron arrestados en un edificio de oficinas del Congreso en una acción organizada por Jewish Voice for Peace. En un artículo titulado “ El movimiento por la justicia judía está renaciendo ”, Zirin escribió que la acción “recordó a nuestros antepasados ​​que apoyaron a los oprimidos, que ayudaron a construir el movimiento obrero y que dedicaron sus vidas a la lucha antirracista…”.

El 13 de octubre, a raíz de los atentados terroristas provocados por Hamás, que se desarrollaron en el festival de música y en el kibutz cercano a la frontera de Gaza, todavía se están contando los recuentos de cadáveres en Israel. Pero Estados Unidos e Israel están ocupados destrozando la vida de miles de niños y niñas dentro de la destrucción total de los edificios en Gaza.

El rabino de Seattle, David Basior, habló con la incomparable Amy Goodman de DemocracyNow sobre la vida y la muerte de su congregante: el israelí Hayim Katsman, de 32 años.

Violencia gratuita y rutinaria contra palestinos

Después del servicio obligatorio con las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Hayim se unió a las filas de denunciantes de las FDI con Silent No More , una organización israelí que recopila testimonios de veteranos de las FDI sobre la violencia gratuita y rutinaria que presenciaron –o perpetraron– contra los palestinos durante su servicio.

El compromiso de los veteranos de las FDI de hablar sobre su experiencia ha sido puesto a prueba una y otra vez por un gobierno israelí empeñado en acosarlos e intimidarlos para que guarden silencio.

Descrito de diversas maneras como DJ, mecánico y jardinero, Hiyam cuidaba árboles frutales en el progresista Kibbutz Holit, a pocos kilómetros de la frontera con Gaza, cuando militantes de Hamás irrumpieron con excavadoras y parapentes el 7 de octubre.

Como también contó más tarde su hermano Noy En Democracy Now, Katsman trabajó como voluntario en un jardín de la ciudad beduina de Rahat. Pocos palestinos hoy en día tienen el lujo de cuidar sus propios jardines. Uno de los muchos hechos crueles de la ocupación es que con demasiada frecuencia los palestinos se ven aislados por muros y puestos de control de arboledas de olivos centenarios que sus familias han cuidado durante generaciones.

Ayuso y la comunidad judía

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se reunió este lunes con el ministro de la Diáspora y Antisemitismo de Israel, Amichai Chikli, en el marco de su viaje oficial a Polonia con motivo del aniversario del Holocausto. La jefa del Ejecutivo autonómico mantuvo este encuentro de trabajo con el representante del gobierno israelí en la ciudad de Cracovia, donde participó en la Reunión Anual en Recuerdo del Holocausto que organiza la Asociación Judía Europea.

Durante su intervención, Ayuso advirtió frente a los que “desde su influencia política y mediática en gobiernos de todo el mundo promueven el antisemitismo”. Traslado su apoyo a Israel frente a Hamás, que según ha dicho, persigue el exterminio del pueblo judío.

Atentados terroristas de Hamás

Según Ayuso, los atentados de octubre cometidos por Hamás son el “mayor ataque contra el pueblo judío desde la Shoah», palabra hebrea que se refiere al exterminio de judíos durante la Segunda Guerra Mundial.” ¿Y los muertos palestinos, el 50% de las 25.000 víctimas son menores, que son?

“De nada sirve compadecerse de los judíos muertos mientras se desprecia a los vivos. De nada sirve estremecerse cuando vemos películas y documentales de la Segunda Guerra Mundial mientras abonamos y compramos los argumentos e intenciones de aquellos que odian o tienen prejuicios contra el pueblo judío e Israel”, advirtió Ayuso.

Durante su viaje a Polonia, la jefa del Ejecutivo participó este domingo en una visita y homenaje a las víctimas del Holocausto en el campo de concentración de Auschwitz organizado por la Asociación Judía Europea y acudió al Museo POLIN de Historia de los Judíos Polacos, situado en el antiguo gueto de Varsovia.

Ayuso se acuerda de las víctimas del holocausto

Según Ayuso, que completa hoy su viaje a Polonia, tras visitar el museo del pueblo judío POLIN en Varsovia y el campo nazi de Auschwitz, La presidenta de Madrid aseguró que “el antisemitismo sigue vivo, como el germen del odio a lo desconocido o a las minorías”, y reivindicó el mestizaje que existe en la región madrileña, “donde el 45% de los que viven allí no ha nacido allí”.

Esta palabras, después del discurso racista de Ayuso, lleno de odio contra las personas migrantes, que relacionar la inmigración con la violencia machista. Unas palabras que tuvo que rectificar, después de demostrarse que eran falsas. Una actitud xenófoba que obstaculizan la convivencia.

“Las democracias liberales deben ser defendidas por todas las demás. Este es el triunfo del mundo libre sobre el nazismo, el comunismo, el terrorismo y todas las formas de totalitarismo que nos amenazan. En contra del antisemitismo. Con la libertad, la vida y la verdad”, ha escrito la presidenta regional en un apunte en la red social ‘X’.

Las democracias liberales deben ser defendidas por todas las demás.



Este es el triunfo del mundo libre sobre el nazismo, el comunismo, el terrorismo y todas las formas de totalitarismo que nos amenazan.



En contra del antisemitismo. Con la libertad, la vida y la verdad. pic.twitter.com/2RL9EXYa92 — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) January 22, 2024

Museo Hispano Judío de Madrid

Durante este viaje, la presidenta ha anunciado la creación del Museo Hispano Judío de la región, el primero de sus características que existirá a escala mundial, y que estará ubicado en el edificio situado en la calle Castelló 21 de Madrid, antigua subestación eléctrica del metropolitano para la zona del barrio de Salamanca.