Comunidades autónomas gobernadas por el PP también se beneficiarán de la condonación de la deuda a Cataluña

El pacto del PSOE con Esquerra Republicana para la investidura de Pedro Sánchez recoge la condonación de 15.000 millones de euros en deuda pública a Cataluña. Una medida que ha soliviantado a la derecha española, siempre atenta a utilizar cualquier cosa que tenga que ver con la financiación catalana para volver al “Sánchez traiciona a la nación”, al “España se rompe” y a los bulos sobre la supuesta fractura de la cohesión territorial y el principio de igualdad. Sin embargo, no es este el caso.

Hasta 14 comunidades autónomas podrían beneficiarse de la condonación del 20 por ciento de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) contemplado en el acuerdo alcanzado este jueves por el PSOE y ERC, según el cual el Gobierno central condonará 15.000 millones de euros de los cerca de 72.000 millones que debe la Generalitat catalana, tal como informa Efe. Los dirigentes del Partido Popular hablan de “traje hecho a medida de Cataluña” a cambio de los votos que le faltan a Sánchez para ser presidente y Feijóo ha convocado una reunión urgente de la junta nacional para analizar lo que considera una grave quiebra del Estado de derecho.

En esa misma línea se pronunció hace unas horas el expresidente José María Aznar, que habla de rendición del PSOE ante los separatistas y de liquidación del régimen del 78. En cualquier caso, lo único cierto es que la condonación de la deuda va a beneficiar a varias comunidades gobernadas por el PP, que tendrían un alivio importante en sus arcas públicas. Por ejemplo, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, que acumulan un endeudamiento de 48.344 millones y 10.286 millones respectivamente. ¿Van a renunciar ambas comunidades al perdón de parte de la deuda solo por la estrategia política que marca Génova desde Madrid? No parece. Y no solo eso, sino que se puede abrir un cisma entre territorios en manos de los populares.

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática en funciones, Félix Bolaños, ha acusado a las comunidades gobernadas por el PP de lanzar “bulos” con el pacto del PSOE y ERC para la condonación de parte de la deuda a Cataluña. “Veo a los presidentes autonómicos del PP lanzando bulos del acuerdo con ERC”, ha escrito el ministro en un mensaje publicado en la red social X, en la que ha apuntado que el acuerdo con ERC para Cataluña asume una medida que es “extensible a todas las comunidades autónomas y servirá para facilitar su autonomía financiera”. “Qué pena de PP, sin mentiras no son nada”, ha reprochado.

El acuerdo suscrito entre PSOE y Esquerra prevé que el Gobierno comenzará a tramitar una modificación legal que afectará a todas las comunidades autónomas de régimen común y que permitirá que el Estado asuma parte de la deuda autonómica.

Cataluña es la comunidad que más dinero debe actualmente del FLA (71.852 millones de euros). Le siguen la Comunidad Valenciana (46.274 millones), Andalucía (25.276), Castilla-La Mancha (11.069), Murcia (9.762), Aragón (4.940), Baleares (4.828), Cantabria (3.100), Galicia (2.759), Extremadura (2.288), Castilla y León (1.966), Canarias (1.296), Asturias (858) y La Rioja (758 millones de euros).

Navarra y el País Vasco, por no pertenecer al régimen común, y la Comunidad de Madrid son las únicas autonomías que no pertenecen al Fondo de Liquidez Autonómico. No obstante, el texto abre la posibilidad a que también pueda “acudirse a transferencias para la cancelación de la deuda en el caso de endeudamiento con terceros distintos del Estado, caso de ser necesario”.

El FLA es una línea de crédito que tiene como objetivo que el Estado preste dinero a las comunidades autónomas y que, así, no tengan que recurrir a los mercados para financiar su deuda. Se utiliza para financiar vencimientos de deuda o pago de facturas a proveedores que tengan las autonomías.