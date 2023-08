Escribo este artículo el fin de semana de traspaso de julio a agosto de 2023. Quien más quien menos está de vacaciones, tiempos de descanso, de diversión, de relax, de desconexión, por eso quiero empezar explicándoos un pequeña cuento de verano.

Era una niña de ocho meses de nombre Lila, que junto con sus padres iniciaron un viaje en barco con destino Alicante, lugar de veraneo muy conocido y reconocido. Para la Lila era el primer viaje, pero no era consciente del momento para ser muy pequeña. Sus padres estaban nerviosos antes de partir, habían puesto mucha ilusión, y dinero… 7.000 €. Viajar en verano es caro.

El que prometía ser un viaje que llevaría la familia a tener por delante tiempo de ilusión, de golpe se convirtió en una pesadilla. No llegaron nunca a su destino.

Fin del cuento.

Os he puesto una trampa. Espero que sepáis perdonarme. La intención de este artículo está lejos de ser un cuento de hadas, todo lo contrario. Por eso, ahora si os soy sincero, lo que os explicaré no es agradable. Soy consciente que entraré en vuestra vida en momentos, como decía al principio, de descanso, diversión, etc. y además seguro que merecido. Aun así me arriesgo a publicarlo sabiendo que algunos de vosotros quizás os acordareis de mí, y no para bien, pero mis escritos son de denuncia y no puedo, ni quiero, dejar de hacerlo. Por lo tanto, antes de pasar a explicar lo que quiero explicar, podeis legítimamente y tranquilamente dejar la lectura aquí. Gracias por leerme.

¡Buenas vacaciones!

A los que continuáis leyendo, primero daros las gracias.

Bien, el breve cuento que os he explicado, no es un cuento, es real, la Lila de ocho meses y sus padres eran reales, el barco también, los 7.000 € también. Ahora os explicaré la realidad.

Lila y sus padres embarcaron el 21 de marzo de este año en Cherchell (Argelia) en una patera (zodíac de 40 CV) junto con 13 personas más (la patera tenía capacidad solo para 5). Pagaron 7.000 € por la Lila y su madre que se decía Samira, aparte del que pagó el padre (que lo desconozco).

Zarparon por la noche, y a la altura de las Islas Baleares, a 10 km de Dénia naufragaron. Solos, en medio del mar, no se enteró nadie, nadie los echó de menos. No sobrevivió nadie.

El cuerpo del padre lo encontraron entre las redes de un pesquero cerca de la costa alicantina. A Samira (la madre) la encontraron el 6 de Abril en las costas de las Islas, y finalmente a Lila la encontraron el pasado 11 de julio en una playa de Roda de Berà (Tarragona). Sí, muy cerca de donde vivo yo.



Esta historia se repite muchas veces, cada día, y en lugar de ir a menos, va a más. Obviamente, la sociedad en conjunto, tenemos un problema y gordo.

Al mismo tiempo, el pasado domingo 16 de julio en Túnez se firmaba el «Acuerdo Migratorio entre la Unión Europea y Túnez». La parte central del acuerdo se basa en: «La lógica del memorando de entendimiento se que la UE ofrecerá al Gobierno tunecino asistencia financiera y cooperación, en varios sectores, a cambio de que éste refuerce el control migratorio».

En el aspecto económico significa el pago por parte de la UE de 150 millones de euros inmediatamente, para ayudar a la economía de Túnez que está pasando por momentos muy complicados además de 105 millones de euros destinados al control de los flujos migratorios.

Pero más allá del escrito en el acuerdo hay otros «efectos colaterales» como por ejemplo:

• Las autoridades del país han expresado claramente que no se convertirán en un centro de acogida para los migrantes irregulares repatriados desde Europa.

• La UE ha prometido un paquete de 1000 millones de euros, pero que no hará efectivo hasta que el Gobierno de Túnez no haga reformas socioeconómicas, vete a saber qué…

• Túnez está negociando con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un préstamo de 2.000 millones de dólares, su economía, como he dicho, está en una situación de emergencia, pareciendo a la de otros muchos países del continente africano, es decir el 3.º mundo, y seguro que el Acuerdo firmado hará «más fácil» la concesión del crédito…

Este mes de julio, los medios dieron una noticia, muy tímida y escondida como siempre, de que la policía de Libia había encontrado un grupo de migrantes muertos en el desierto que hay entre la frontera de Túnez y Libia. Habían muerto de sed porque las autoridades de Túnez los habían abandonado en medio del desierto sin agua ni alimentos. No han sido los únicos, ha habido más. No es una excepción.

Túnez hasta hace muy poco era un puerto de escala popular por los refugiados, donde podían encontrar trabajo y un entorno relativamente seguro. A comienzos de este año las cosas cambiaron. El presidente Kais Saied hizo unas declaraciones explosivas, claramente racistas, contra los migrantes. Esto lo cambió todo. A comienzos de Julio un tunecino murió en manos de un migrante subsahariano. Hubo una cacería de migrantes. Muchos huyeron, otros fueron recogidos por la Policía y llevados al desierto en una muerte segura.

Y hasta aquí la historia que os quería explicar, de lo que está pasando, ya que una gran mayoría de gente no es consciente de lo que está pasando cerca de nosotros, y nos afecta y más que nos afectará.

Está claro que todo ésto que os he explicado no es fruto de la casualidad, los migrantes muertos en el desierto, la firma del acuerdo, el dinero pagado por la UE… yo no creo en las casualidades.

A mediados de 2024 habrá elecciones en la UE y todo el mundo quiere dar la sensación que se está afrontando el tema y además con mano dura.

El acuerdo firmado con Túnez es como el firmado con Libia, con Turquía, etc.. Tal como dice Amnistía Internacional, la UE mira hacia otro lado para no ver la violación de derechos humanos. En pocas palabras la UE «externaliza» la gestión de los refugiados para que haga cosas que en territorio europeo no podríamos hacer y además fuera de nuestra vista, si lo hiciéramos aquí nos “haría daño a la vista»…

Esta política y estrategia, como siempre hacen los políticos, es a corto plazo, no son capaces de pensar más allá de las próximas elecciones. Lo único que provoca es que el negocio de los traficantes sea más lucrativo y que el sufrimiento de los migrantes aumente con un empeoramiento de las condiciones en que vienen.

En fin, y para acabar, no se nos escapa a nadie que tenemos un problema y gordo. También está claro que no se pueden abrir las puertas de par en par para que venga todo el mundo, esto no hay sociedad, en este caso si hablamos de Europa, que lo pueda resistir, sería una presión insoportable e injusta para los europeos, la extinción de nuestra cultura y costumbres tal como la conocemos ahora, en definitiva sería el CAOS.

Pero está ya más que demostrado que cerrar las puertas no funciona, los migrantes continuarán viniendo y cada vez más, simplemente porque de allí donde huyen no se pueden quedar, tan sencillo como esto, nosotros en su situación haríamos el mismo.

La solución está en resolver los problemas en el origen, que la gente no tenga la necesidad de marchar. Tan fácil de decir como difícil de hacer. Lo más grave es que la solución no está en nuestras manos, de la mayoría de gente, sino en pocas manos, las de las grandes corporaciones empresariales que tienen en África la fuente de fabulosos beneficios y permanentes, explotando sus recursos y ayudados por organismos internacionales que no hacen otra cosa que estar al servicio de esas corporaciones, como FMI, Banco Mundial, este último especialmente, aun así, por sí solos tampoco lo podrían hacer y, por lo tanto, también hay que denunciar la necesaria colaboración de los gobernantes de estos países totalmente corruptos y que pudiendo ser países prósperos, prefieren enriquecerse personalmente a expensas de sus ciudadanos.

Así pues, a nosotros, el común de los mortales, solo nos queda tener conciencia y denunciar la situación cuando tengamos la mínima ocasión.

Perdonadme otra vez por el engaño al principio del artículo. ¡Que paséis un buen verano, que en la vida también hay otras cosas bonitas y las tenemos que aprovechar!