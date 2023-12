De la pastilla azul a la roja

Menuda cara de tonto se me quedó al decirme el médico que como la viagra no la cubre la seguridad social, pues que la comprara directamente en la farmacia, sin prescripción por su parte.

En la farmacia al pedir viagra, me pidieron la receta del médico y al decirles la respuesta del médico, me dicen que vale, que no es el ideal, pero que empiece por una dosis media(50 MG), y 4 pastillas solo son 15 €, más barato que irse de cañas.

¡Tela! años comiéndome el tarro y resulta que todo era más fácil..¡Malditos prejuicios míos! Esto me recuerda a una de las muchas enseñanzas que me regaló Javier Jiménez “más vale pasar 5 minutos por tonto que ser toda la vida ignorante”.

Cierto es que aparte del dolor de cabeza, que también da los componentes naturales, la lista de posibles efectos colaterales de la pastilla azul, acojonan un poco.

Sorprendentemente a la media hora de estar excitándome sexualmente, mi tercera pierna dejó su huelga. Pero por razones personales, psicológicas y de ciertos hábitos, me quedó claro que a pesar que la pastilla de 100 gramos pueda tener mejores efectos tenía que trabajar en mi oscuridad psicoenergética.

Con la ayuda de Ruth mi sexologa he empezado a gestionar mi mente para que no se vaya cada dos por tres por los bellos cerros de Úbeda, porque mis neuronas llevan años haciendo lo que leí en un post de Eric Alexandre en Instagram, “escapando del dolor con placer, acabamos sufriendo el arrepentimiento de no vivir plenamente”. Tocado y hundido.

De esta manera, con el fin de mejorar mi amor propio, afrontar el desafío que es 2024 reducir mi ansiedad, y sobre todo, permitirme mostrarme y disfrutarlo tal cual soy, mis neuronas, mis emociones y mi Ser astral, nos hemos dejado de tirar los trastos los unos a los otros, y nos hemos confabulado para amarnos y armarnos de valor al atrevernos a abrir y explorar nuestra caja de Pandora, y observar de cerca nuestro poder más íntimo y escondido, nuestra esencia, una energía milenaria, primaria, que los gurúes espirituales llaman oscuridad por el hecho de no coincidir los valores externos que me ha inculcado la moral de la sociedad donde cohabito ahora, a través de los canales de mis padres, maestros y otras almas que me regaláis vuestra presencia en mi camino.

Así que, ahora asistimos a diario a situaciones energéticas/espirituales que se nos escapan de nuestra comprensión, y por ello, al principio nos generan mucho desasosiego y tensión, ante lo cual, nos ponemos en modo palomitas para ver nuestra propia película, observando sin juzgar lo que nos está pasando, sin necesidad de encontrar un culpable, tan solo resonar en esa frecuencia energética que nos invade, y comprobar que al no enojarnos la tensión disminuye, porque lo que aceptamos nos transforma, cansados de que nos someta lo que negamos, y se repita en bucle.

Así, he empezado a recuperar mis dones innatos que se durmieron tras el accidente de moto de 2019, como es percibir en la distancia lo qué están haciendo o van hacer almas con las que firmé pactos hace milenios, para que sus experiencias me sirvan de espejo, como me dijeron mis guías espirituales a leer mis registros akashicos. O a lo mejor, estoy accediendo a sus registros a través del No Tiempo Cuántico, donde la unidad de tiempo no es lineal y por tanto, pasado, presente y futuro son ahora. ¿Quién sabe? Seguiremos con las palomitas a ver cómo se desarrolla la trama de la peli.

Con todo, agradezco lo que estoy viviendo en la encarnación de la pastilla roja de Matrix, ya que el modo azul implosione entre los eclipses, al ser un modelo que ya cumplió su objetivo existencial. Como puedes experimentar en tu agotado Ser tras ver que la cómoda rueda del hamster te ha dejado de aportar comodidad al ser insustancial regalar emociones a cosas.

Escribir estas columnas, no es fácil para mí, pero es una forma de aceptar mi exhibicionismo, a la par que mi narcisismo, y alguna cosa de la que todavía no soy consciente, pero he aquí, la cuestión, si eso fue un problema según la moral vigente,

solo lo fue para mí cuando elegí vivir en modo pastilla azul. Ahora toca atreverme a ser.

GO!