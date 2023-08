Denuncian que Ayuso convierte las Escuelas Infantiles en un auténtico horno durante el mes de julio

Ayuso convierte las Escuelas Infantiles en un auténtico horno durante el mes de julio, y la Inspección de Trabajo vuelve a dar la razón a CCOO Madrid ante las altas temperaturas en estos recintos.

El sindicato madrileño vuelve a denunciar la política de la Consejería de Educación, del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que sigue sin tomar las medidas necesarias para garantizar la salud y el bienestar de alumnado, profesorado y personal educativo a pesar de que se comprometió, en mayo, a hacerlo dentro del Plan de prevención ante el calor.

Las escuelas infantiles o hornos de calor

Una vez más la Inspección de Trabajo da la razón a la Federación de Enseñanza de CCOO Madrid. A raíz de la denuncia del sindicato, la Inspección vuelve a requerir a la Comunidad de Madrid que implante medidas efectivas para controlar la temperatura en las Escuelas Valle de Oro de Madrid y Fábulas y Leyendas de Móstoles. “La situación en estas dos escuelas no es un hecho aislado. Son las mismas condiciones que se han vivido en el conjunto de las escuelas infantiles durante el mes de julio.

Se han escolarizado los bebés y los niños y niñas de hasta 3 años sin las medidas necesarias para su bienestar y seguridad. “También ha estado en riesgo el profesorado y el personal educativo. Algo a lo que se había comprometido la Consejería de Educación del Gobierno de Ayuso y no ha hecho”, dice la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO Madrid, Isabel Galvín.

En la visita, el 12 de julio, de la inspectora de Trabajo y Seguridad Social a las Escuelas Infantiles “Valle de Oro” y “Fábulas y Leyendas”, se midieron temperaturas superiores a 30ºC, en todas las estancias de los centros.

Reiterados incumplimientos

No es la primera vez que Inspección de Trabajo da la razón a CCOO. “La Comunidad de Madrid recibió el primer requerimiento de la Inspección de Trabajo, para implantar medidas que permitieran a los centros escolares tener temperaturas entre 17ºC y 27ºC, en 2017. Y ha seguido recibiéndolos en años sucesivos para cumplir así el RD 486/1997, pero en estos seis años no se han llevado a cabo las suficientes inversiones y los protocolos tampoco han disminuido el riesgo”, ha señalado la secretaria general Federación Enseñanza CCOO Madrid.

Las medidas de intervención, que fundamentalmente quedan recogidas en el plan de actuación ante episodios de altas temperaturas de la Comunidad de Madrid 2023, que cuenta con medidas de intervención específicas para centros docentes, se planificará desde la Dirección General de Infraestructuras y otras como la posible modificación de horarios o calendarios se establecerán y definirán, en caso de considerarlo, por las unidades competentes en estas materias, todas pertenecientes a la Comunidad de Madrid.

Inspección de Trabajo vuelve a requerir al Gobierno de Ayuso, de la Comunidad de Madrid y a las empresas privadas que las gestionan, para que adopten las medidas organizativas efectivas y estructurales para que la temperatura se encuentre en los márgenes que se establecen los artículos 3 y 7 en relación con lo dispuesto en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Denuncias pendientes

La Federación de Enseñanza de CCOO Madrid exige una vez más a la Comunidad de Madrid que implante las medidas necesarias para cumplir la normativa en seguridad y salud en los lugares de trabajo. “Hay más denuncias pendientes. Y vamos a pelear centro por centro si hace falta. Inspección de Trabajo tiene que actuar ya. Siempre cuando denunciamos nos dan la razón.

¿No tienen ningún instrumento para hacer valer sus requerimientos y por tanto la ley? pregunta Galvín para acabar afirmando “si no los tienen habrá que cambiar la Ley para que los tengan, pero esto no puede seguir así. Con las altísimas temperaturas que han tenido. Las aulas y todas las dependencias de las Escuelas no se puede dar clase, no se garantiza el derecho a la educación y, sobre todo se pone en riesgo la salud, el bienestar, incluso la vida, de alumnado, profesorado y personal educativo.