Nuevo estudio confirma que las vacunas contra el Covid tienen «una eficacia prácticamente nula contra la muerte»

Un estudio reciente realizado en la República Checa acaba de aportar interesantes contribuciones a la literatura científica sobre las vacunas Covid y el efecto que producen en lo que se conoce como «persona vacunada sana».

Según se detalla en la publicación de DailySceptic, redactado por el Dr. Eyal Shahar en primer lugar, los autores obvervan el fenómeno en otros países. En segundo lugar, proporcionan pruebas claras de que quienes eligieron -o fueron obligados- a vacunarse, estaban por regla general más sanos. Y en tercer lugar, se muestra que el fenómeno es consistente a lo largo de la secuencia de dosis, como reflejaron los casos del Reino Unido sobre las dosis de refuerzo.

El patrón observado en los datos puede reproducirse mediante datos simulados «cuando una vacuna no tiene ningún efecto» y sólo está funcionando el efecto de «la persona vacunada sana».

Persona vacunada sana

El efecto del «vacunado sano» supone que, por diversas razones no relacionadas con las vacunas, las personas que están vacunadas tienen de media una mejor salud, en comparación con las personas que no lo están. Por lo tanto, tienen menos posibilidades de morir por «cualquier causa». Señala el Dr. Sahar en su explicación el estudio realizado en República Checa, que «vacunados o no, habrían tenido una mortalidad por covid más baja que sus homólogos no vacunados (del covid)».

Señala el experto que «cuando intentamos estimar el efecto de las vacunas contra el Covid (o la gripe), el efecto del «vacunado sano» se convierte en el «sesgo» del «vacunado sano», lo que el Dr. Sahar considera una «fuente de distorsión que debe eliminarse». Apunta que la investigación sobre esta cuestión es escasa, y que «ni la industria farmacéutica ni los responsables de salud pública han tenido interés en descubrir que las vacunas comunes no eran tan efectivas como decían, o tal vez, incluso, no eran efectivas en absoluto».

Análisis del estudio

El Dr. Sahar nos explica las claves para comprender el artículo y la importancia del análisis. Señala el autor del artículo que lo analiza que los autores calcularon las tasas de muertes por todas las causas en períodos de oleadas de Covid y en periodos de bajas muertes por Covid. Estas últimas, señala el autor, son esencialmente tasas de muerte no relacionadas con el Covid, lo que significa que «cualquier efecto de las vacunas contra el Covid durante estos periodos es un pseudoefecto: es únicamente el fenómeno de los vacunados sanos». En cada periodo compararon la tasa de mortalidad entre los no vacunados y varios grupos de personas vacunadas, indica Sahar.

Pseudoefecto del protocolo de dos dosis

Sahar explica que este pseudoefecto comienza cuatro semanas después de la segunda dosis, cuando se considera que las personas están completamente protegidas.

Analizando los datos, el experto nos muestra sus hallazgos: corrigiendo el sesgo de «vacunados sanos», las estimaciones de efectividad pasan de ser del 70% al 10%.

Además del sesgo de «vacunados sanos», el Dr. apunta a otro elemento que ha generado conclusiones erróneas, como es «la clasificación errónea diferencial de la causa de muerte», que supone otro «fuerte sesgo» a la hora de analizar y presentar los datos. Se pregunta el experto si «habría quedado algo de eficacia si se hubieran podido eliminar todos los sesgos introducidos». Y a continuación, el Dr. Sahar se pregunta abiertamente si realmente estas vacunas salvaron vidas.