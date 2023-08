El caso de las 738 papeletas electorales supuestamente ilegales del PSOE de Villablino podría dar un giro a favor de Podemos-IU

Son 738 papeletas. En ellas, los apellidos de la séptima candidata aparecen invertidos. Su nombre es Natalia García Suárez y figura como Natalia Suárez García. Esas papeletas llamaron poderosamente la atención de todos los grupos políticos que se presentaron a las elecciones municipales de la localidad leonesa de Villablino, «porque eran totalmente diferentes al modelo habitual. Era algo más corto, todas las letras en mayúsculas con una separación diferente», explica Olegario Vega Morán, responsable de organización y comunicación, y representante ante la Junta Electoral y el TSJ, de Podemos-IU.

Esas papeletas fueron impugnadas por Podemos- IU, como dice la Ley, en el escrutinio general de la Junta Electoral de Zona (JEZ). «Entonces el primer procedimiento es presentar la queja ante la propia JEZ. Se hizo en tiempo y forma y la JEZ habilita las papeletas porque no tiene competencias para anular ninguna papeleta. Entonces traslada el expediente a la Junta Electoral Central». Y esta dio por válidas dichas papeletas «porque el modelo de esta papeleta que tiene el PSOE, aparece sellado con un sello de la JEZ», detalla.

Fue entonces cuando recurrieron a la Junta Electoral Central (JEC), y ésta volvió a dar por válidas las papeletas «al predominar la intención de voto». Según el portavoz de Podemos-IU, «no dan ninguna explicación. Entonces nosotros tomamos la decisión de solicitar primero a la Junta Electoral de Zona las papeletas que hay validadas del Ayuntamiento de Villablino. Yo, como representante de zona, solicito a la Secretaría de la JEZ de Ponferrada una copia testimoniada con la original de las papeletas que existen en la JEZ del PSOE para las elecciones municipales celebradas el 28 de mayo. Nos dan una papeleta testimoniada y archivada por el Secretario de la JEZ en la que los apellidos de la séptima candidata aparecen correctamente. Esta papeleta, me dice el funcionario de la JEZ, es la única que hay. Es la papeleta que emitió el Ayuntamiento, que tenemos nosotros, y que no existen más papeletas archivadas».

Papeletas para buzoneo

Supuestamente, esas 738 papeletas «son las que presentó el PSOE para buzonear». Aunque Podemos-IU recurrió al Tribunal Superior de Justicia, al final, éste llega a la misma conclusión y pide un informe.

«El problema es que pide un informe a la JEZ y lo único que le pregunta es si el sello de esa papeleta, cuyos apellidos están invertidos, corresponde a la JEZ. Y la JEZ contesta simplemente que sí, que es un sello que corresponde y que es el sellado que ellos hacen habitualmente, pero omite decirle que allí no está esa papeleta archivada -porque cada modelo que se presenta ante la JEZ lo archivan para poder testimoniarlo, porque si no cualquiera podría coger un sello y hacer papeletas válidas- y entonces no nos dan la razón».

Esa sentencia se dictó el 27 de julio de 2023. Como el último recurso es el Tribunal Constitucional, «ante la sospecha de que sí existe otra papeleta, el día 29 doy entrada a la Secretaría, directamente al Secretario de la Junta Electoral de otro documento, que es en el que solicitó una copia testimoniada con la original de la papeleta del PSOE al Ayuntamiento de Villablino. Entonces, el secretario bajó los archivos y me entregó una papeleta del PSOE con los apellidos correctos: Natalia García Suárez. Y me dice que no existe la papeleta con los apellidos incorrectos. ¿Qué pasa aquí?, que las únicas que tienen validadas tienen los apellidos correctos».

La papeleta del PSOE supuestamente ilegal (primera por la izquierda) y dos papeletas legales

Es fácil falsificar el sello de la JEZ

Desde Podemos-IU en Villablino, sospechan de que «alguien, a última hora, se hizo con un sello de la JEZ y selló la papeleta, pero no se puede testimoniar porque no está archivada. Entonces eso es como si fuera dinero falso. No sirve esa papeleta, es ilegal. ¿Qué ocurre? Que el TSJ emite su sentencia sin tener conocimiento de esto. Pero nosotros lo que hacemos es solicitar a la JEZ un informe para revisar la sentencia, y nos dicen que no nos lo pueden dar, que hay que hacerlo vía judicial».

Están convencidos de que, presuntamente, «alguien necesitó un número x de papeletas, 700, 800 papeletas que fueron a la imprenta, alguien consiguió un sello, puso el sello irregularmente en el modelo, y para adelante. Por eso, aquí la intencionalidad y la intención de voto está fuera de lugar, porque es como si pagas con dinero falso. Puede estar muy bien hecho, pero es falso. Y en eso nos basamos para que se revise la sentencia».

Según Olegario Vega Morán, «conseguir un sello es fácil. Nosotros nos hemos puesto en contacto con imprentas y ese sello te lo hacen en 1 hora, en cualquier imprenta. El sello de la JEZ es muy fácil. Es más, a mi en la Junta Electoral me dijeron que esos días había habido mucho caos y que a lo mejor apareció alguien del PSOE por allí y pusieron el sello o alguien puso el sello, cualquier funcionario, porque tenían personal extra para ayudarles, y se marcharon y no se archivó, pero en todo caso el procedimiento es ilegal».

Mientras, Podemos-IU ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia la revisión de la sentencia por la aparición de «documentos posteriores a la misma que acreditan que esas papeletas podrían ser ilegales».

Posible vuelco en la alcaldía

La configuración del consistorio de Villablino podría cambiar por completo, si las papeletas en cuestión son finalmente anuladas. En ese caso, concluye Vega Morán, «el PSOE pierde dos concejales y nosotros ganamos las elecciones. Ganaríamos un concejal, el PP otro concejal. Ahora mismo el PSOE tiene seis, nosotros cuatro y el PP tres. Y quedaría con nosotros cinco, el PSOE cuatro y el PP cuatro. Es que cambia el Gobierno y toda la distribución del Ayuntamiento».