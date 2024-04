El fallo de Estrasburgo es un precedente histórico en la lucha contra el cambio climático

El 9 de abril de 2024, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en Estrasburgo dictó una sentencia sin precedentes, marcando un antes y un después en la lucha global contra el cambio climático. Este histórico fallo, que condena a Suiza por no proteger adecuadamente a su población frente a los efectos devastadores del cambio climático, ha sido celebrado por Greenpeace y otras organizaciones medioambientales como una victoria monumental en el reconocimiento de la protección frente al cambio climático como un derecho humano.

Fotos: klimaseniorinnen – Greenpeace

Victoria contra el cambio climático

La importancia de esta decisión radica no solo en su carácter pionero sino también en su aplicabilidad potencial a todos los países del Consejo de Europa, incluido España, lo que podría influir significativamente en futuras acciones legales y políticas climáticas a lo largo de todo el continente.

El caso fue llevado ante el TEDH por el grupo KlimaSeniorinnen, formado por más de 2.000 mujeres suizas mayores de 65 años, quienes argumentaron que el gobierno de Suiza no había tomado las medidas adecuadas para proteger sus derechos en el contexto del cambio climático. El tribunal les dio la razón, señalando la responsabilidad del estado en proteger a sus ciudadanos de los efectos del calentamiento global. Este fallo es particularmente significativo porque es la primera vez que un tribunal internacional condena a un Estado por su inacción frente al cambio climático.

Greenpeace celebra la sentencia histórica

Inés Díez, responsable del Área Jurídica de Greenpeace, remarcó la relevancia del fallo al declarar: “Esta sentencia es un hito que va a afectar directamente al tratamiento que la justicia de todos los países europeos dé a partir de ahora a las demandas ciudadanas contra quienes no actúan frente al cambio climático con la contundencia que exigen los datos científicos. Hoy celebramos este hecho junto a estas valientes mujeres suizas”.

El TEDH confirmó la evidencia científica de que el cambio climático es provocado por el ser humano y constituye una amenaza significativa para los derechos humanos, enlazando los efectos adversos como las olas de calor cada vez más frecuentes e intensas directamente con las políticas climáticas insuficientes del gobierno suizo. El fallo condena a Suiza por violar el artículo 6 -derecho a un proceso judicial justo- y el artículo 8 -derecho a la vida y a la salud- de la Convención Europea de Derechos Humanos.

Demanda a España

Este fallo sienta un precedente para el litigio climático en otros países europeos, incluido España, donde organizaciones como Ecologistas en Acción, Oxfam Intermón, Fridays For Future, y la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo habían demandado al Gobierno español por inacción ante el cambio climático. Ahora, con esta sentencia como referencia, se espera que la justicia española y de otros países europeos tome medidas similares, obligando a los estados a cumplir con sus responsabilidades climáticas.

Pedro Zorrilla, responsable de la campaña contra el cambio climático de Greenpeace, destacó la trascendencia de la decisión: “Esta sentencia es una gran victoria para el clima global. El tribunal reconoce que el el clima afecta los derechos humanos y que los Estados no pueden actuar u omitir la protección del cambio climático a voluntad”.

Más allá de su importancia inmediata para Suiza y las demandantes del caso KlimaSeniorinnen, este fallo tiene el potencial de inspirar y catalizar una ola de litigios climáticos en toda Europa, ofreciendo un nuevo camino legal para que ciudadanos y organizaciones exijan a sus gobiernos una acción más decidida contra el cambio climático. La sentencia resalta la necesidad imperante de que los Estados revisen y fortalezcan sus políticas climáticas para proteger los derechos humanos, beneficiando a todas las generaciones, jóvenes y mayores, en la lucha global contra el cambio climático.

Los mayores contra el cambio climático

Jaime Doreste, abogado de Ecologistas en Acción y experto en derecho climático, reflexionó sobre el impacto de la decisión: “Una vez más, la generación de nuestros mayores nos muestra el camino para defender un futuro sostenible en un planeta habitable, también en vía judicial”.

El fallo del TEDH no solo constituye una victoria legal para las partes demandantes, sino que también actúa como un llamado de atención para gobiernos y entidades de todo el mundo, instándolos a intensificar sus esfuerzos en la lucha contra el cambio climático y proteger los derechos y el bienestar de sus ciudadanos. Este histórico momento podría marcar el comienzo de una nueva era en la legislación climática internacional, donde la inacción y la indiferencia frente a la creciente amenaza del cambio climático ya no sean opciones viables. Con esta sentencia, el TEDH establece un firme precedente que podría transformar el futuro de la política climática en Europa y más allá, asegurando que la protección frente al cambio climático sea reconocida no solo como una necesidad medioambiental, sino como un derecho humano fundamental.

Sentencia pionera del @ECHR_CEDH ⚖️

► Resuelve que la inacción climática atenta contra los derechos humanos



🟢 Insta a gobiernos a cumplir sus obligaciones para frenar el cambio climático



Es un derecho fundamental de las personas



