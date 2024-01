El fiscal general rechaza emprender acciones contra Nogueras

El fiscal general del Estado, García Ortiz, se encuentra entre dos aguas dentro del ministerio público. En la reunión ultima del Consejo Fiscal bajo su presidencia, se ha aprobado por unanimidad conceder amparo a todos los fiscales que estén implicados en causas relacionadas en el Proceso. Pero también se ha pedido un pronunciamiento de García Ortiz en relación a la petición de veinte fiscales de actuar contra la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, por las acusaciones lanzadas contra algunos jueces. Y se ha negado: subrayando que los diputados y senadores disfrutan de inviolabilidad parlamentaria en sus manifestaciones.

Desde que se firmó el acuerdo entre el PSOE y Junts que aborda el lawfare judicial, miembros de la Fiscalía le han reclamado a García Ortiz una acción más contundente contra el pacto. El fiscal general ha hecho pronunciamiento público asegurando que los fiscales cuentan con su protección y que siempre disfrutarán de autonomía. Pero los fiscales derechistas lo consideran insuficiente y lo han puesto contra las cuerdas. Al Consejo Fiscal algunos vocales plantearon poder elaborar un pronunciamiento sobre la ley de amnistía, pero Jarcia Ortiz se opuso aduciendo que no es competencia del organismo, sino de quien se tendrá que mojar más adelante aplicando la norma.

Sí que se aprobó otorgar el amparo que solicitaban los vocales conservadores. Se trata de una prerrogativa que se solicita cuando los fiscales se consideren inquietados o perturbados en el ejercicio de sus funciones. El que ya no ha contado con la unanimidad del Consejo es la declaración institucional que García Ortiz ha leído posteriormente. El sometimiento al ordenamiento jurídico y el respecto de las instituciones públicas son la base de nuestra convivencia y del sistema democrático. De aquí la importancia de la lealtad institucional como elemento vertebrador de quienes entendemos que el estado social y democrático de derecho es el mejor modelo de convivencia, decía un fragmento del texto.

En el Congreso volvió a hablar Nogueras. A pesar de advertir que pueden haber consecuencias para quienes se niegue a comparecer en una comisión de investigación en el Congreso. Nogueras ha subrayado que la comisión sobre la Operación Cataluña investigará los hechos que dieron pie a la persecución judicial, en el origen. Nogueras ha remarcado que comparecerán todas las personas previstas desde el principio, sin aclarar si a la lista inicial había o no algunos de los jueces que ella misma señaló por el lawfare. Una vez hayan comparecido todos, probablemente serán los jueces que tendrán interés a saber la verdad, ha añadido a continuación.



Una posición diferente respecto de la que expresó el portavoz de Juntos, Josep Rius, cuando garantizó: Se citarán los jueces y los más activos en la guerra sucia contra el independentismo. Pero, claro, aquellas declaraciones eran previas a las del presidente Sánchez, que declaró desde la Moncloa no estar de acuerdo en que los jueces comparezcan en las comisiones de investigación, de forma que el PSOE podrá bloquear las solicitudes que puedan llegar. El día siguiente, Nogueras asumió indirectamente este veto y reivindicó que su planteamiento sobre la Operación Cataluña y Pegasus no se verá alterado. Habrá que ver si ya no tenían previsto citar jueces, sino que se centrarán a citar a exdirigentes del PP y de la cúpula de Interior, así como víctimas de la guerra sucia contra el Procés y la Banca Privada de Andorra.

Aun así, la portavoz de Junts ha insistido que los jueces no son intocables y se ha reivindicado en las acusaciones que la semana pasada lanzó contra algunos de ellos, con nombres y apellidos. Sacudimos la comodidad en la cual algunos llevan instalados durante muchos años, ha manifestado Nogueras. Sus palabras provocaron una reacción judicial por la cual Junts ha pedido amparo a la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

Lo hizo lunes con un escrito en que lo insta a valorar la elevación de un escrito al Tribunal Constitucional para que el CGPJ rectifique sus pronunciamientos sobre el día a día en el Congreso. Es una injerencia inadmisible, ha denunciado Nogueras, sobre el comunicado del presidente interino, Vicente Guilarte, en el que rechazaba sus críticas. Además, el órgano de gobierno de los jueces celebrará un pleno en que estudiará la legalidad de las comisiones de investigación aprobadas y la obligatoriedad o no de los jueces a comparecer.

Personalmente opino, como la diputada Nogueras, que se tiene que poder citar los jueces que pensamos que son lo que son y que hacen lo que hacen, por muy jueces que sean. Porque nos lo permiten la libertad de expresión y la de pensamiento, sencillamente, por mucha toga, birrete y otras cosas que se calcen los que se autoproclaman intocables. Que se pongan hojas ellos y todo el estol de corporativistas que se han indignado por los señalamientos hechos y que se puedan constituir comisiones de investigación al Congreso que pudieran cuestionar su trabajo. No son intocables, son jueces, aunque algunos se hayan comportado así durante años. No son intocables, a pesar de que algunos se permiten decir que, a ellos, ni mentarlos.

Les invito a escuchar las declaraciones de José Luis Requero, magistrado del Tribunal Supremo, sobre el tema del actual artículo.

Creo que, en mi opinión, admite algunos casos que, como mínimo calificaría de sospechosos. Todo ello puede provocar una cierta duda sobre la honestidad e imparcialidad de algunos de los miembros del aparato judicial, cosa que no implica a la mayoría de sus componentes.

Si su actuación ha sido correcta nada han de temer por el hecho de comparecer ante una comisión parlamentaria. ¿Acaso los jueces tienen inmunidad? Creo que, cuando en la Constitución se define la inmunidad solo hace referencia al Rey, tema este que no me parece muy acertado y del que, en todo caso, ya hablaremos en otra ocasión