El presidente del CGPJ, nuevo ariete del PP contra la amnistía: «Sabemos la urgencia que hay de los votos de Puigdemont»

El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, durante una entrevista en Cadena SER, ha señalado que «estamos hablando sobre una cuestión que tampoco hay que enfrentar de manera dramática. La amnistía ha existido en diversos ámbitos. La amnistía debe tener unos presupuestos. Es una institución que puede ser legítima, pero creo que hay que tratarla con cuidado».

Guilarte explica que hay dos elementos que la configuran con cierta unanimidad en el ámbito mundial. «En primer lugar, que sea algo que interese más de lo que perjudica, que sea de interés general. Aquí no es fácil acreditar eso, porque si hubiera sido de interés general iría en los programas de los partidos antes de las elecciones. Ese es un problema. El segundo es el consenso. Que haya un cierto consenso entre todos los afectados por ella. Porque si no es una institución que a la tragalá tiene difícil encaje. No hay que dramatizar o decir apolíticamente esto es así».

Cuestión de consenso

El presidente del CGPJ ha insistido en que «tiene que tener cierto consenso, obedecer a una nueva renegociación del modelo territorial en su caso. Pero, a mi juicio, creo que yo no sería muy partidario de una amnistía un poco ocasional y sin un consenso al menos mayoritario. Pero hay elementos detrás que lo pueden forzar. Todos sabemos la necesidad y urgencia que hay de los votos del señor Puigdemont. Pero aquí hay dos partidos que se presentan y la gente decide a quién votar«.

Respecto a si la amnistía cabría legalmente, Guilarte ha manifestado que «legalmente cabe todo, pero insisto, con unos presupuestos. Hay que analizar, es una institución excepcional y hay que utilizarla con mucho tiento, porque directamente planteada y sin otra justificación que la mera coyuntura electoral parece más cuestionable».