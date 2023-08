Escritora peruana, bailadora de flamenco en Alemania. Entrevista a Ana Cecilia Chávez

Estaba de vacaciones en Baden Baden, había ido a visitar el Museum Frieder Burda y estaba dispuesto a ir a cenar al restaurante Monte Christo , especialista en comida mediterránea , catalana. Y ahí esta una mujer de pelo azabache, bella y con duende, llena de magia y encanto bailando flamenco.

Me alegraba ver a una compatriota española y cuando me acerqué a ella le pregunté “¿No serás de Granada, por casualidad?”. Ella se rio y contestó con esa hermosa sonrisa “Soy de Lima, Perú”.

No sabía dónde esconderme y busque todo tipo de salidas que aún le provocaban más risa y lo peor fue cuando le dije: “Eres la primera peruana que conozco que baile flamenco” y ella riéndose más afirmo: “ Soy una escritora peruana que ama el flamenco y a España”.

Rojo de vergüenza, no sabía dónde esconderme y así nació una hermosa amistad con la destacada escritora y poeta Ana Cecilia Chavez que hoy contesta esta entrevista que a continuación detallo y que espero que os guste.

Hasta que conocí a Ana Cecilia, no había entendido realmente la expresión “personas con duende”, ese encanto que hace que la danza, el baile y el flamenco brillen con más luz si cabe.

En el momento de la entrevista Ana Cecilia llevaba un conjunto de tres piezas de punto de crep ( crop top, sujetador y falda con vuelo), verdaderamente elegante,.

Hablar de poesía y de flamenco y del mundo de la comunicación, de la radio en la que también es una figura destacada supone hablar de exigencia, esfuerzo y dedicación que la han llevado al éxito que se le reconoce en todas sus facetas artísticas.



1. ¿Cómo mantienes el equilibrio cuerpo-mente-alma en tus diferentes facetas artísticas y parcelas personales?



Mantener un equilibrio de vida entre el arte y la vida privada demanda disciplina, la cual no se convierte en una tarea difícil o complicada de realizar cuando amas lo que haces, el escribir así como el bailar son necesidades del alma, del espíritu.

Así como el respirar no nos demanda mayor esfuerzo, es el arte dentro de mi vida es parte fundamental, la dopamina que me llena de energía, satisface mis sueños, llora mis llantos y ahoga mus penas.





2. Háblame de los valores de la poesía y del flamenco y que tiene que ver ese duende en esas dos diferentes vertientes artísticas.



La poesía, es la forma en la cual se desarrolla dentro de mí el rescate de la introspección, una búsqueda, un encuentro, un reencuentro; es la reconciliación entre mi alma, pensamientos y sentidos la que se difumina en un despliegue de versos donde renace mi alma a través de la poesía.

El flamenco, es el llanto, son las risas, es fuego, clamor del quejío de las venas desnudándose mi alma entre palos de una danza.

Ambas son el duende ese gitano que se esconde entre mi pluma, entre rumbas y guajiras es mi alma exhalando los más íntimos sentidos .

El mestizaje está vivo siempre y sobre todo cuando se trata de comunicación; junto a Toni García dirigimos el programa radial Trópico de letras a través de : Tu Radio Valencia.

Trópico de letras; trata de rescatar el arte de nuestras letras y la unión de nuestras culturas hispano hablantes.

Un programa donde se unen los continentes en un solo idioma : español -castellano, la riqueza de nuestro idioma, acentos, modismos, influencias culturales y sociales viven y fluyen en el corazón de Trópico de letras.



3. ¿En la poesía tu amor al flamenco se puede ver reflejado? ¿Cómo? ¿Qué puntos tienen en común en tú caso?

Es algo inevitable y que muchas veces saldrá a la luz en mi poesía, en ocasiones utilizo la danza flamenca como metáforas con las cuales puedo desarrollar un poema independiente del tipo de poesía que escriba, como por ejemplo el poema:





Gitano Amar



Poderío su andar

negra melena

distingue sus rizos

la sangre gitana

no puede negar.

Plumas acarician

mantón el abrigo

flequillos recogen

historia, cultura

árabe duende

inicio al quejío

un canté,

sobre el tablao

rumba

en ruedo amigos

corrida de llantos

de risas, pellizco

una forma de amar.



Ana Cecilia Chávez Zavalaga



4.. ¿Cuál fue el germen que dio origen a tu arte?

El germen llegó en la cuna, mi padre Vicente Gonzalo Chávez Rondón y mi abuelo Saúl Chávez Alcocer, ambos artista quienes incentivaron en mí y mis hermanos el amor por el arte y la lectura.

Ambos han sido los pilares quienes de la mano me condujeron inconscientemente por el mundo del arte, no hubo un cálculo o deseo predeterminado ellos vivían y mi padre aún vive el arte en los sentidos simplemente, el arte y la cultura siempre ha sido parte de ellos.



5. ¿Has pensado hacer alguna obra que sirva de mestizaje entre tus pasiones como son la poesía, flamenco y el mundo de la comunicación?

En referencia tengo un proyecto en el cual vengo trabajando, por el momento prefiero mantenerlo en reserva, pero les recomiendo a mis lectores que estén atentos a mis redes sociales o a mi página web www.ceci-poesia.com , en el momento oportuno lo estaré anunciando.

6. Háblame de tus últimos proyectos.

Mis dos últimos proyectos ya concretados y salidos al aire este año son mis poemarios, Tormentas del corazón y Wesen der Sichtbarkeit.



Tormentas del corazón, es un poemario con un concepto visual bastante especial y original, diseñado por Peter Hillert, la danza de los versos plasmada por una bailarina.

El poemario se encuentra dividido en cuatro partes , Tormentas del ser, del corazón, de eclipse y sensualidad; un viaje entre versos de sensaciones, emoción y pasión lleno de color.

Wesen der Sichtbarkeit, es un poemario en los idiomas castellano y alemán, una compilación de mis cuatro poemarios, exclusivamente poemas de reflexión, y como siempre este libro tiene un concepto visual esta vez distinto solo imágenes en blanco y negro.



7. Ahora vamos a centrarnos en tu vida y tu persona, ¿Cómo ves la vida? ¿Cómo ves el futuro de este mundo global?

La vida según mi perspectiva es un constante crecer dentro de un proceso de evolución permanente, con caídas y resbalones que no necesariamente son malos.

La vida es una escalera donde los limites los ponemos nosotros mismos, puedes subir, bajar un escalón, tropezarte quedarte ahí o continuar, la vida es un sinfín de posibilidades que cada uno a pesar de los azares que en ella se puedan presentar, siempre existirá un nuevo escalón por conquistar.

En la actualidad estamos viviendo tiempos de transición, cambios de distintos tipos, sociales, económicos, cambios de la naturaleza producto de nuestra indiscriminada explotación e inconsciencia.

Estamos siendo sacudidos y confrontados, el futuro esta en nuestras manos, siempre y cuando entendamos que aquí se trata de un nosotros, y no de un yo, de que somos parte del ecosistema, que nos necesitamos los unos a los otros, que las guerras no son la autodestrucción de pocos sino de todos.

Así es que si todos nos tomamos las manos y nos atrevemos a subir juntos el siguiente escalón estaremos construyendo un mañana, un futuro mejor para nuestros hijos.





8. Unas últimas palabras para los lectores que van a leer esta interesante entrevista……….



Aunque hay veces la vida te parezca dura y difícil, aunque creas que la luz no alumbra tus días, no dejes de luchar y de hacer lo que amas, corre tras tus sueños, conviértelos en realidad así descubrirás esa luz que te alumbrará.

No, nos olvidemos de soñar.