Feijóo también sabe hablar catalán en la intimidad con Puigdemont

El inesperado coqueteo de Feijóo con Puigdemont ha hecho saltar todas las alarmas en Génova y el confeti en Ferraz. El “respeto” que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reconocido profesar al ex president de la Generalitat Carles Puigdemont, huido de la justicia española en la ciudad belga de Waterloo desde el referéndum ilegal del 1-O, ha allanado de forma sorprendente el camino hacia la amnistía que Pedro Sánchez negocia con los independentistas catalanes de Junts y ERC. El enfado en la sede popular de Génova 13 con las palabras de su líder es monumental aunque de puertas afuera todo sean sonrisas.

“Creo que es un político. Hay otros que mienten mucho. Todo el mundo sabe lo que pide el señor Puigdemont. En los contactos, no personales ni directos, pero sí indirectos, no nos ha mentido. Eso sí es un valor. No estoy de acuerdo en absoluto con sus planteamientos, pero eso no significa que desde la discrepancia pueda haber respeto. Tiene asuntos pendientes con la justicia que creo que sería conveniente que los saldase”. Estas declaraciones de Feijóo este miércoles en un desayuno informativo en Barcelona han evidenciado que el PP quiere mantener la comunicación abierta con Junts en caso de repetición electoral, pese a su oposición frontal a la amnistía, principal petición de los independentistas para apoyar la investidura de Sánchez.

“Se puede tener una relación cordial, normal, institucional”, ha excusado Sémper los contactos del PP con Junts mientras demoniza a su líder

La postura del líder del PP ya ha sido afeada por el máximo dirigente de los populares en Cataluña, Alejandro Fernández, que mantiene un tira y afloja constante con Génova en su estrategia de acoso y derribo contra las fuerzas independentistas catalanas, decisivas para la conformación de un gobierno a nivel nacional, como se ha demostrado tras el resultado de las pasadas elecciones del 23 de julio y la investidura fallida de Feijóo el pasado septiembre.

La dirección del PP admitió contactos con los líderes de Junts en los días previos a la investidura fallida de Feijóo pese a su ofensiva contra las peticiones principales de la formación de Puigdemont. Ahora, los populares reconocen de nuevo que han existido contactos indirectos con dirigentes de Junts, más concretamente entre concejales de ambas formaciones, según ha precisado este jueves el portavoz del PP, Borja Sémper, quien ha tenido que emplearse a fondo en una entrevista en TVE para precisar las declaraciones de afecto de Feijóo a Puigdemont. “Todo el mundo sabe cuál es nuestra posición, que aspiramos a hacer una política edificante que recupere también las buenas formas, entre quienes somos diferentes y pensamos incluso cosas muy diferentes. Y se puede tener una relación cordial, normal, institucional”, ha intentado excusar Sémper el acercamiento sorprendente de Feijóo hacia Puigdemont, que recuerda mucho aquellos tiempos de amor-odio cuando Aznar hablaba catalán en la intimidad con Pujol. Eran otros tiempos, pero parece que todo vuelve a su ser de nuevo.

Feijóo destacó este miércoles en Barcelona que existen más coincidencias entre el PP y Junts desde el punto de vista de la política económica que entre Junts y el PSOE, aunque precisamente ahora no es la economía el área que principalmente se está negociando para la investidura del líder socialista. Feijóo ha mostrado su confianza en que Puigdemont finalmente bloquee la investidura de Sánchez, algo que sus propias declaraciones apuntan precisamente en la dirección contraria.