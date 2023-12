Francia tiene un problema con la Justicia: ¿presunción de culpabilidad para los aficionados sevillistas?

Uno de los principios generales del Derecho es la presunción de inocencia. Esto significa, para que usted y yo nos entendamos, que una persona no puede ser tratada como si fuera culpable hasta que se haya dictado sentencia, que sea firme (después de los recursos pertinentes), donde así se considere. Y para ello, ha debido haber un delito, se debe haber abierto un proceso judicial, donde se ha debido respetar al acusado para que presente sus alegaciones de defensa y al acusador, para que presente sus pruebas.

Esta es una de las garantías fundamentales en un Estado democrático que se rige por el derecho que emana de sus fuentes legislativas, y que aplica las normas con escrupuloso rigor y bajo el principio de igualdad ante la ley.

No es que esté hablando solamente de España. Es que dentro de la Unión Europea nos damos una serie de pautas para respetar los ordenamientos jurídicos de los distintos Estados y, desde luego, que nos ampara, como ciudadanos europeos, el derecho a podernos mover libremente por el territorio de la UE. Y lógicamente, si no hay ninguna sentencia que nos prohíba de manera expresa que nos movamos, podremos hacerlo.

Un par de notas sencillas para que usted, querido lector, si no está familiarizado con el mundo del Derecho (que no tiene por qué estarlo), conozca de manera superficial que tiene derecho, por ejemplo, a ir a ver un concierto de Zaz a Francia. O a ver un partido de tenis. O de futbol. O a pasear por los Campos Elíseos si usted no está limitado por alguna sentencia judicial que se lo impidiera.

Algo tan básico que resulta chocante tener que explicarlo. Pero es que, me parece importante hacerlo como consecuencia de la orden publicada hoy por la Prefectura del Pas de Calais norte donde se prohíbe de manera expresa la presencia de los hinchas del Sevilla «o a los que se comporten como tal» en distintas zonas de la ciudad francesa de Lens, y en sus alrededores.

La Prefectura sostiene que esta prohibición se debe a un riesgo real y serio de enfrentamiento entre los hinchas de ambos clubes.

Queda claro, pues, que se está limitando la libertad de movimiento de un grupo concreto de personas por el hecho de apoyar a un equipo de futbol. No es que se considere que hay zonas de un determinado lugar a las que no se puede acceder por un criterio de seguridad (independientemente de quién sea el transeúnte). No. Se limita el acceso a los hinchas del Sevilla. Punto.

En caso de incumplir esta orden de la Prefectura, se contempla la aplicación de sanciones previstas en la ley del Deporte, como seis meses de prisión o una multa de 30.000 euros.

El ministro del Interior de Francia, Gérald Darmanin, ha anunciado que tenía previsto prohibir la llegada de los aficionados del Sevilla a Lens como parte de las medidas que ha decidido tomar el Gobierno para intentar poner freno a la violencia que está teniendo lugar últimamente en el futbol francés. Me pregunto por qué no plantea suspender el encuentro, afectando por igual a todos, en lugar de tratar de manera claramente discriminatoria a unos hinchas concretos. Me pregunto por qué no se plantea limitar el acceso al estadio, cosa que pudiera entenderse, bajo el derecho de admisión. Por ejemplo.

Reitero que el decreto, firmado por el Delegado del Gobierno en Pas de Calais, Jacques Billant, establece «amplias zonas de prohibición para los seguidores sevillistas, que incluyen no solamente los aledaños del estadio, sino también el centro de la ciudad de Lens y ciudades aledañas, como Arrás y Liévin» según recoge el diario Sport.

Si a alguien se le ocurriera pensar: «ponga más policía, aumente las medidas de seguridad», se encontrará con la respuesta de que ahora mismo hay alerta por atentados terroristas y no se puede destinar efectivos.

Llegados a este punto, debo explicarle, querido lector, que a mí el futbol me da igual. No me interesa en absoluto. Ni soy hincha del Sevilla, ni del Lens, ni nada por el estilo. De lo que sí soy «fanática» es de la democracia y del Derecho, de la igualdad de la ciudadanía y del respeto a los principios fundamentales, como es el de la presunción de inocencia. Y por eso me arranco a escribir estas líneas.

Es inadmisible que un Estado miembro de la UE tome una medida como esta. Y creo, sinceramente, que el Gobierno de España debe plantarse de manera contundente y pública (además de urgente) contra esta decisión.

¿O es que el fútbol puede pasar por encima de nuestros derechos como ciudadanos a poder visitar una ciudad, seamos fans de un artista, de un equipo o de lo que sea?

Se saltaron demasiadas líneas durante la pandemia, sobre todo en Francia, donde parece que a Macron le gustó esto de practicar con medidas totalitarias. Y ahora, parece que están dispuestos a limitar nuestros derechos bajo cualquier excusa, de manera absolutamente discriminatoria y arbitraria.

Si yo fuera aficionada del Sevilla, ya estaría planteando una denuncia ante las instituciones europeas, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y ante quien hiciera falta. Porque esto es un precedente que no se arregla con solidaridad, como la que están mostrando los hinchas del Lens, que ya han dicho que cederán sus asientos a los sevillistas. Se agradece el gesto como ciudadana europea que soy, pero por ahí no va la lucha.

La batalla debemos darla todos, independientemente del futbol y del asunto: porque aquí se está atacando a ciudadanos europeos en sus libertades fundamentales.

No se ha señalado que no se permitirá el paso a los que tengan antecedentes, por ejemplo. Reitero, porque es grave: que se ha limitado la circulación de personas, de entrada inocentes, a moverse por ciudades francesas por sencilla ocurrencia de las autoridades gubernamentales.

Mañana igual les parece peligroso que seamos las fans de Zaz, o los hombres con bigote.