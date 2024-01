La conselleira y el déjà vu de los «hilillos de plastilina»

El Fiscal de Sala de Medio Ambiente, Antonio Vercher, en su decreto, confirma que estos materiales "presentan indicios de toxicidad", que "no son biodegradables", que "no pueden eliminarse" y "contribuyen a la contaminación por microplásticos", constituyendo por ello su eliminación un "objetivo de la Unión Europea". Mientras, la Xunta mantiene que "no son tóxicos, ni peligrosos"