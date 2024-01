La maldad cotidiana

Todos conocemos a personas despreciables. Y con esto no me refiero simplemente a los individuos que nos caigan mal, o peor que mal. Hablo de aquellos que objetivamente actúan de un modo deleznable, mezquino, incluso al margen de la ley. Nos cruzamos con ellos y ellas sin que llamen nuestra atención porque saben ocultar sus facetas reprobables de modo que solo nos fijamos en su aspecto de honrados ciudadanos que charlan sobre su nivel de colesterol, las nuevas guerras o la inutilidad de los políticos de turno. Se trata del médico que nos riñe en la consulta por no hacer ejercicio y en realidad él mismo necesita consumir droga de forma habitual para aguantar el día a día. O el padrazo simpático con el que coincidimos en los cumpleaños de nuestros niños sin saber que gasta una importante cantidad de dinero al mes para tener sexo con prostitutas. O el respetado coordinador de la ONG con la que colaboramos económicamente sin saber que la mayor parte del capital que obtiene se queda directamente en sus bolsillos.

Podemos buscar muchos más ejemplos. De drogadictos, puteros, estafadores y demás villanos con los que nos cruzamos, con los que charlamos, bromeamos, reímos sin percatarnos de lo que esconden. O simplemente, sin prestar atención a aquello que nos desagrada. Suficiente tenemos con bregar con nuestro día a día, ¿no?

Pero cuando nos enteramos, cuando alguna de estas vilezas se destapa, no nos extraña. Respondemos con un ahora que lo dices, y lo archivamos en las carpetas del recuerdo. En unos días, como si no hubiera existido.

Aunque haya víctimas. Porque lo peor de esta maldad soterrada es que siempre daña. Siempre hay alguien que paga las consecuencias con su cuerpo, con su dinero, o con su vida. Y eso sin que parezca incluso que ha habido violencia alguna. Por debajo.En la red oculta que hay tras el mundo en el que nos movemos.

En ese ámbito se encuentra el acoso. Lo que sufren un número importante de personas casi siempre sin ninguna justificación. La tortura que se mantiene en el tiempo ejercida por un grupo determinado contra un ser humano al que pueden acabar destruyendo por completo. Sin utilizar ningún arma, sin manchas de sangre, sin violencia explícita, sin gritos probablemente. A la vista de todos aquellos que casi siempre miran hacia otro lado con desinterés. Acosadores que no llaman nuestra atención, gente normal que paga sus impuestos y es puntual en el trabajo. Capaces, eso sí, de desarrollar una enorme crueldad contra alguien indefenso ante su acción en grupo.

Sobre todo ello habla la última novela de Jesús Velasco Moro, La lección del ahorcado, ganadora del Premio Bellvei Negre 2023. Sobre acosadores que ni siquiera son conscientes del daño que causan. De los que sufren esos ataques constantes hasta que ya no pueden más. De los que no se enteran o no se quieren enterar de lo que sucede a su lado hasta que se llega a la tragedia. De mujeres y hombres de carne y hueso, compuestos por una mixtura de virtudes y vicios, que eligen como todos sus propios pecados. Personajes que recorren el libro igual que podrían formar parte de nuestras vidas sin ninguna duda.

Una obra sorprendente, tanto por el tema incómodo que aborda, como por el modo coral de plantearlo con diferentes voces narrativas, con una innegable riqueza de registros, y un planteamiento tan inexorable como el final que consume a quien no encaja o no puede encajar en una trama que dictan unos pocos.

Algunos se salvan. Como en el Carro del heno de El Bosco, apenas los enamorados escapan de las envidias, las venganzas y el dolor. O quizás ni siquiera se libran de las agresiones, simplemente su enamoramiento les impide apreciar la oscuridad del mundo que les rodea. Como si el nudo del suicida no hubiera tenido un punto de apoyo, una fuerza que tensara la cuerda.

Puede que tras leer este libro sigamos sin fijarnos en determinadas actitudes, en personas que no parecen tan normales, que no queramos abrir los ojos a los que nos rodean. Pero seguro que habrá despertado nuestro interés y, lo más importante siempre, nos habrá hecho disfrutar de una magnífica lectura.