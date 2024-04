La nueva estrategia política del PP

Estamos asistiendo a una nueva estrategia del PP, no ejercen la oposición como tal, desarrollan una batalla destinada a ejercer continuos ataques al ejecutivo, utilizando toda mena de argucias impropias de lo que entiendo como oposición responsable.

Desde las pasadas elecciones generales, donde el PP se las prometía muy felices a la vista de las encuestas que se iban publicando, los populares has redoblado sus ataques al gobierno con cualquier motivo, que si ha llegado a acuerdos con los partidos catalanes, que si también los vascos le dan soporte y, por encima de todo, la ley de amnistía con la que no están de acuerdo y que, en el senado no solo a van a entretener, sino que aran tantas modificaciones que cuando vuelva al Congreso retardará su aprobación definitiva. Una oposición a todo.

Esta semana, sin ir más lejos, en la sesión de control al gobierno celebrada en el Senado. El Partido Popular había presentado una serie de preguntas a varios ministros pese a que estos no podían acudir por motivos de agenda oficial. Este aspecto ha sido denunciado por el PSOE, que ha calificado esta estrategia de los populares como una deslealtad nunca antes vista en democracia.

En esta sesión de control ha habido notado notables ausencias, como la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por motivos de agenda oficial. Pero el PP había mantenido las preguntas para ellos, y sobre ello se ha expresado Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso quien le ha recriminado a los populares su deslealtad, ya que han señalado que las ausencias se deben, según el PP, a no querer responder a ciertas cuestiones.

Ningún ministro se ha ocultado dando respuesta sobre el caso Koldo. En esta misma cámara hemos tenido infinidad de preguntas sobre esa cuestión, lo que pasa que las preguntas, las respuestas, las comparecencias, las interpelaciones siempre se habían tenido en cuenta lo que son las agendas de los diferentes ministros y ministras, hasta hoy, ha denunciado Patxi López.

En el mismo sentido, el portavoz socialista ha añadido: Al PP no le ha dado la gana. Sabiendo que había ministros/as que no iban a estar para responder, han mantenido las preguntas. Eso es una deslealtad, que nunca antes, se había producido. Esta valoración llega porqué el PP señala que la ausencia se debe que tratan de evitar dar explicaciones sobre el caso Koldo, ya que algunas preguntas que se han retirado del orden del día estaban referidas a ese asunto.

Nueve ministros han acudido a la cita en la Cámara Alta para responder a once preguntas orales y tres interpelaciones, después de que se retiraran del orden del día por la mañana cinco preguntas y una interpelación que estaban también previstas desde la semana anterior. El PP dice que el Gobierno ha dado la espantada y que ello responde al momento en el que el exasesor del exministro José Luis Ábalos empieza a tirar de la manta y a contar sus conversaciones con ministros y presidentes autonómicos, en referencia a la entrevista publicada en El Mundo.

Como ha dejado claro Patxi López, los diferentes ministros y el presidente han respondido sobre cuestiones del caso Koldo en otras ocasiones, lo que desbarata el argumento de que no han acudido al Senado por no querer hablar de ello.

Hablando de la estrategia del Partido Popular, En este vídeo, aunque circulan una gran cantidad de ellos, he querido recoger el ambiente que se respira a nivel político, especialmente en el Congreso, pero también en algunos parlamentos autonómicos. Todo ello no sucedería si en este país existiera una prensa que calificara, como es debido, el bochornoso espectáculo al que nos tienen acostumbrados nuestros representantes políticos.