Lutero y Nietzsche en Almería

El jueves pasado, 25 de abril, tuvo lugar en el local de La Resistencia una lectura crítica sobre la recepción de Lutero en Nietzsche por parte del licenciado en teología y doctor en humanidades Francisco José García Carbonell. En la misma pudimos disfrutar de un interesante punto de vista sobre la recepción crítica, y su posterior giro, de la teología luterana en el filósofo alemán. La ponencia estuvo dividida en dos apartados, en un primero se centro en el origen y el desarrollo del pensamiento cristiano hasta Lutero y, en un segundo lugar, pasó a hacer un análisis de la recepción del mismo en Nietzsche.

Es así, que este evento responde a un ciclo de ponencias organizadas por la asociación Filosofía en la calle junto a La Resistencia. Se ha contado para ello con la colaboración de ciertos pensadores del panorama almeriense como a Juanmo Giménez, Alberto Herrera o Vero C. Cala, quienes han aportado temas tan atrayentes como La revuelta según Albert Camus, Nietzsche y el eterno retorno, Matthew Lipman para pensar con niños/as o Tecnología y resistencia con Günther Anders.

El citado ponente de esta semana lleva colaborando con otros proyectos de la asociación Filosofía en la calle desde sus orígenes, además de ser un asiduo de la cultura almeriense de hace ya bastante años, de hecho empezó publicando sus primeras obras en la editorial Letra Impar, fundada por nuestro añorado Pepe Criado y Antonio Carbonell.

Este mismo es colaborador externo en varias revistas culturales y medios de prensa. También ha escrito cerca de veinte libros entre los que destacan: Teología de la liberación y narrativa hispanoamericana, ¿Situación de la teología de la liberación?, un estudio sobre la ética levinasiana aplicada al campo de la salud en El paciente y la humanidad imaginaria, de igual manera participó en el segundo volumen de la editorial Kairo con Logos almeriense, y coordinó un tercero que lleva por título Palabras de estética.

Por lo mismo, participa como asesor en el área de bioética del Observatorio Internacional para la defensa de los derechos humanos, es miembro de un comité de ética asistencial en un área de salud y fue voluntario en una residencia de ancianos. Es por eso, y a pesar de haber dado una ponencia relacionada con la libertad estética, que siempre ha considerado la ética como filosofía primera, puesto, y tal como expresa este: “mi vida como alguien que padece una dura enfermedad me ha empujado a pensar con pasión lo inabordable del otro que también sufre, que me interpela a través de su sufrimiento, y al que no cabe abordar más que a través de una ética que se valga por sí sola para sostenerse”.

Ya por último decir, que los ciclos de Filosofía en la calle siguen hasta junio los jueves de cada mes en el local de La Resistencia, así que les invito a no perdérselos. Les esperaremos encantados allí cada jueves.