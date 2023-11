Los niños tienen sed

Unos 739 millones de niños del mundo, o uno de cada tres, viven en zonas expuestas a una alta o muy alta escasez de agua, y el cambio climático amenaza con aumentar esa cifra alarmante, alertó este lunes un nuevo informe del Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF).

La doble carga de una disponibilidad cada vez menor y de servicios de agua potable y saneamiento deficientes o inexistentes agrava el desafío y coloca en un riesgo aún mayor la vida, la salud y el bienestar de cerca de 436 millones de niños.

Esta combinación de factores es una de las principales causas de muerte entre menores de cinco años por enfermedades prevenibles, detalla el organismo.

Las proyecciones indican que para 2050, 35 millones más de niños estarán expuestos a niveles elevados o muy elevados de estrés hídrico.

Publicado dos semanas antes de la cumbre de la ONU sobre cambio climático COP 28 a finales de este mes en Dubai, el estudio arroja luz sobre la amenaza que enfrentan los niños vulnerables.

De acuerdo con UNICEF existen tres niveles de inseguridad hídrica: “escasez de agua, vulnerabilidad del agua y estrés hídrico”, en el que la demanda supera el suministro de agua superficial y subterránea.

Asimismo, “refiere las variadas formas en que los niños soportan la peor parte de los impactos de la crisis climática, incluidas las enfermedades, la contaminación del aire y los fenómenos meteorológicos extremos como inundaciones y sequías”.

Pero no hay que irse a África, Oriente Medio, Sur y sudeste asiático, América Latina para comprobar que la sequía en España originada por el Cambio Climático afecta de manera extrema en el Sur español, sobre todo en Córdoba, sureste murciano y en Cataluña, y en zonas de humedales y otras areas a pesar de las lluvias del tren de borrascas que han pasado en estas últimas semanas. Es probable que en estas zonas y otras de la Península Ibérica tengan que poner restricciones de agua para uso humano. Por tanto, las enfermedades afectarán y afectan a niños y adolescentes, lo lamentable es que se hace muy poco por paliar el Cambio Climático y cuando se quieran dar cuenta más de las dos terceras partes de España está gravemente afectada por la desertificación.(Mucho cuento con las manifestaciones para que no haya un Gobierno progresista, pero esos manifestantes son en general negacionistas del Cambio Climático, y pretenden que los progresistas se olviden de los graves problemas que tiene este país).

La Directora ejecutiva de UNICEF afirmó que las consecuencias del cambio climático son devastadoras para los niños ya que sus cuerpos y mentes son particularmente vulnerables al aire contaminado, la mala nutrición y el calor extremo.

“No sólo está cambiando su mundo con fuentes de agua secándose y fenómenos meteorológicos aterradores cada vez más fuertes y frecuentes, sino que también su bienestar se transforma a medida que el cambio climático afecta su salud física y mental”, argumentó Catherine Russell.

El análisis detalla que los niños y jóvenes más afectados son los que viven en Medio Oriente, el norte de África y el sur de Asia, donde los recursos hídricos son limitados y se registran altos niveles de variabilidad estacional e interanual, disminución del agua subterránea o riesgo de sequía.

Totalmente de acuerdo UNICEF “subrayó la importancia de invertir en agua potable y servicios de saneamiento para proteger a los niños de los efectos del cambio climático”.

Para ello, “la agencia de la ONU propondrá las siguientes acciones:

Incluir a los niños en la decisión final de la COP 28 y convocar un diálogo de expertos sobre la infancia y el cambio climático

Incorporar a la infancia y la equidad intergeneracional en el Balance Mundial

Incluir a la infancia y los servicios esenciales resilientes al clima en la decisión final sobre el Objetivo Mundial relativo a la Adaptación

Garantizar que el Fondo de Pérdidas y Daños y los acuerdos de financiación tengan en cuenta a la infancia y que sus derechos se integren en la gobernanza y el proceso de toma de decisiones del fondo.

Además, UNICEF exhorta a todas las instancias pertinentes a proteger la vida, la salud y el bienestar de la infancia, a capacitar a los niños para que defiendan el medio ambiente, y a cumplir los acuerdos internacionales sobre sostenibilidad y cambio climático, incluida la rápida reducción de las emisiones”.

Las Naciones Unidas “detalla que 27,5 millones, o uno de cada seis niños, está expuesto a una escasez de agua grave, con 4,8 millones de ellos en situación de vulnerabilidad extrema.

Agrega que se estima que la demanda de agua en la región aumente un 43%, el segundo mayor incremento regional previsto.

El director para América Latina y el Caribe de UNICEF, Garry Conille, indicó que las fuentes de agua se están agotando aceleradamente en la región, lo que perjudica el bienestar de los niños”.

Para nosotros, no llueve como consecuencia del Cambio Climático, al que no le ponen solución las grandes industrias y su emisión de Dióxido de Carbono por utilizar como fuentes de energía el carbón, petróleo y gas natural. Pero mientras EEUU, CHINA Y EUROPA no cambien las fuentes de energía fósiles, por fuentes de energía renovables seguirá sin llover y si lo hace será, por gotas frías o Danas, o restos, como hemos visto a primeros de septiembre de 2023, de momento, produciendo inundaciones intensas(por qué no se hacen presas para recoger el agua de las lluvias torrenciales y aprovecharlas para riego en la agricultura, en lugar de extraerla de pozos ilegales?).

Sin embargo, las televisiones se echan las manos a la cabeza sobre la falta de agua en embalses y ya es el colmo cuando muestran Doñana sin agua y sin aves y pero no analizan las causas, es decir, no llueve y sobreexplotación.

Está todo muy claro las consecuencias de la sequía o de las inundaciones, el origen lo tienen las empresas capitalistas que se oponen a la utilización de energías limpias. Y que gobiernan en España y en casi todo el mundo.

Y de eso no se habla, por la sencilla razón de que quienes gobiernan no son los partidos políticos sino las multinacionales y los oligopolios.

Por otra parte, la sobreexplotación de los recursos hídricos por esas multinacionales y oligopolios agrarios, son causa de la escasez de agua. De este modo, la agricultura intensiva industrial es otra de las causas de que se agoten los recursos hídricos. Se riega con el agua de los embalses y con la que extraen de los mantos freáticos con lo que en determinadas zonas los manantiales y fuentes se agotan y el agua de lagunas que abastecen los humedales desaparecen.

Es decir, las industrias agrarias, las multinacionales están acabando con el agua, como bien común, para regadío intensivo.

¿Por qué en lugar de potenciar la agricultura intensiva y depredadora no se preocupan por los cultivos hidropónicos, por la permacultura?

Los que en la actualidad lloran en los telediarios es lo mismo que en la época dictatorial cuando se hablaba de la pertinaz sequía que sufría España.

Para terminar, recordar lo dicho más arriba: el capitalismo como causa fundamental del Cambio Climático y la sobreexplotación de los recursos hídricos existentes por la agricultura intensiva industrial.

Hay que decirlo claro y alto para que los mass media amarillos expliquen con claridad los porqués de la sequía, no subliminalmente achacarlo al Gobierno, señalando que no toman soluciones y si eso fuera así el MITECO no actuaría y propondría soluciones, como lo hace. Tampoco hablan de los proyectos de las Naciones Unidas en la próxima COP 28 en Dubai. Les da igual que mueran niños en el mundo por falta de agua o que mueran niños en los campos de refugiados de Gaza.