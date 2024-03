Los soldados europeos se retiran mientras la OTAN reclama más activos

El parlamento alemán acaba de presentar un informe anual donde se muestra que en el año 2023, fueron 1.537 los soldados que abandonaron las tropas alemanas, reduciéndose así su número de efectivos a 181.514.

Alemania eliminó el servicio militar obligatorio en el año 2011. Pero como muchos militares están envejeciendo, y no se está produciendo una incorporación que consiga mantener el número activo de soldados, desde el gobierno están estudiando medidas para hacer frente a esta situación.

Como parte de los esfuerzos para reforzar la defensa nacional, el gobierno alemán quiere aumentar el número de efectivos en sus fuerzas armadas a 203.000 a principios de la década de 2030. Pero las cifras de reclutamiento no apuntan en esa dirección, por lo que es muy probable que, de no tomar medidas, no se alcance el objetivo.

Se plantean el servicio militar obligatorio, pero de momento consideran que animar a las mujeres sería una medida más eficaz.

Arreglar cuarteles e instalaciones militares, que es una de las principales demandas de los soldados, costará 50.000 millones de euros a las arcas alemanas, lo que equivaldría a la mitad del fondo especial que el gobierno empleó para actualizar sus fuerzas militares tras el inicio del conflicto en Ucrania.

El ministro de las Fuerzas Armadas francesas, Sébastien Lecornu, ha presentado un plan de retención de talento para incentivar al personal militar «a permanecer uniformado». «Esas conversaciones existen ahora en todas las capitales, en todas las democracias que tienen ejércitos profesionales sin servicio militar obligatorio», dijo el ministro ayer por la noche en declaraciones recogidas por Politico.

Explicó el ministro que en las reuniones actuales en el seno de la OTAN las conversaciones se centran en cómo retener a los militares, más que en atraer nuevos.

En Francia el personal militar está, de media, un año menos que antes en servicio. Se está abordando la posibilidad de aumentar las pensiones de jubilación, integrando bonificaciones, así como los salarios del personal en activo.

La jefa de operaciones navales de la Marina francesa, Lisa Franchetti, ha señalado también para Politico que «la cuestión no es el reclutamiento, sino la retención; necesitamos retener también a las familias». Por eso, el plan francés incluirá ayuda para encontrar vivienda y acceso a la atención médica y cuidado infantil.

Para el ministro Lecornu, en estos momentos es más importante mantener a los activos que ya están en el ejército, en lugar de hacer un llamamiento masivo para perfiles que en poco tiempo se marchen.

Por esta razón, países como Croacia están considerando restablecer el servicio militar obligatorio. En otros países como en Dinamarca, se plantean ampliarlo para incorporar a las mujeres.

En Reino Unido hay un déficit de contratación anual de 1.100 soldados (lo que equivaldría a dos batallones de infantería), a pesar de que el gobierno ha subcontratado el reclutamiento a una empresa privada, Capita.

En Polonia, el nuevo gobierno ha anunciado a principios de 2024 aumentos salariales de un 20% para intentar mantener las tropas. El salario mínimo mensual de un soldado aumentará de 1.150 euros a unos 1.500 aproximadamente.