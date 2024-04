Israel «preocupado» por posible orden de detención internacional de la Corte Penal Internacional contra Netanyahu

Israel habría expresado su preocupación ante la más que posible e inminente declaración por parte de la Corte Penal Internacional de una orden de detención contra responsables del gobierno, entre los que se encuentra Netanyahu, por cargos relacionados con la guerra contra Hamás.

La CPI está investigando el ataque transfronterizo de Hamás del pasado 7 de octubre y el ataque militar desde Israel contra Gaza, que ya lleva siete meses en activo.

Según acaba de publicar Reuters, en respuesta a la información dada por los medios israelíes sobre la inminente orden que podría emitir la Corte Penal Internacional, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, ha advertido a las embajadas israelíes la necesidad de reforzar las medidas de seguridad, ante el peligro de una «ola de antisemitismo» de gravedad.

«Esperamos que la Corte Penal Internacional se abstenga de emitir órdenes de detención contra altos responsables políticos y de seguridad israelíes», dijo el Ministro de manera pública. «No agacharemos la cabeza ni nos dejaremos disuadir, y seguiremos luchando», ha señalado.

Por parte del primer ministro, Netanyahu, se anunció el viernes que «cualquier decisión de la CPI no afectaría a sus acciones», aunque sentaría «un precedente muy peligroso».

Israel no es miembro del Tribunal, no reconoce su jurisdicción, por lo que la sentencia o la orden que se dicte no tendría un efecto directo sobre ellos. Sin embargo, los territorios palestinos sí fueron admitidos con estatutos de Estado miembro en 2015. El pasado mes de octubre, el Fiscal Jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, afirmó que el tribunal tenía jurisdicción sobre cualquier posible crimen de guerra cometido por los combatientes de Hamás en Israel, y también por los cometidos por las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza.