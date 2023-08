Madre en Duelo, un crudo testimonio sobre la violencia obstétrica que sufren las «madres de segunda» en el sistema sanitario español y la tabulización de la muerte perinatal

La editorial Gato Mojado ha publicado este mes del 2023 Madre en duelo, de Auri Lizundia (seudónimo de la antropóloga y activista Nerea Azkona), un testimonio sobre la violencia machista que vivió la autora en los centros sanitarios del País Vasco durante sus embarazos y pérdidas perinatales.

Auri cuenta su experiencia y la de muchas mujeres invisibilizadas que, como ella, han sufrido la violencia obstétrica e institucional por parte del sistema sanitario dirigida hacia las embarazadas, y en este caso, habría que añadir el duelo desautorizado por las muertes gestacionales, perinatales y neonatales de las criaturas.

En sus testimonio nos cuenta el trato dado en sus cuatro pérdidas, pero quizás, la primera estando de 23 semanas es la más cruda. Nos cuenta que “si me hubieran explicado que iba a parir, habría tenido tres días para poder informarme y considerar que una mujer embarazada de casi veinticuatro semanas seguramente iba a necesitar epidural para parir un bebé que además no empuja” [solo le administraron Enantyum]. “Pues a nadie se le ocurrió que no nombrar las cosas por su nombre no solo nos infantiliza, sino que nos deja sin herramientas para enfrentar lo que nos viene después”.

Este libro es una reflexión sobre cómo el patriarcado y la medicalización del parto perpetúan una violencia sistémica e institucional hacia las mujeres en una etapa crucial de sus vidas

Una historia sobre el duelo perinatal que reivindica la necesidad de un cambio profundo en el sistema de atención obstétrica y una llamada de atención sobre los comportamientos individuales hacia las mujeres, sobre todo cuando están en situaciones de vulnerabilidad.

Auri Lizundia (1982) es la escritora que firma la obra de la antropóloga e investigadora Nerea Azkona. Ambas identidades se retroalimentan, ya que entienden la antropología como un género literario y la literatura como un arma de denuncia y crítica social.

Con sus obras tiene la intención de dar respuestas a problemáticas sociales desde la auto etnografía y la literatura del yo. De los tres temas universales de la literatura, el amor no es el suyo. Se mueve más cómoda cuando escribe de violencia y muerte.

Madre en duelo es su segundo proyecto literario: una autobiografía sobre el duelo desautorizado y la violencia obstétrica no reconocida que se vive en las pérdidas perinatales

Lo ha compaginado con la escritura de la trilogía “En llamas. Historia de la antropóloga en combustión” que comenzó con la publicación en octubre de 2022 de “Becaria en llamas busca comunidad de cerillas” libro de gran éxito en el mercado y cuya segunda parte “Autónoma en llamas encuentra bidón de gasolina” llegará este otoño a todas las librerías.