Más de 13 millones de euros de la trama corrupta Koldo terminaron en empresas de Hong Kong

El 11 de octubre de 2023, en una llamada entre Juan Carlos Cueto e Íñigo Rotaeche (dos de los empresarios implicados en el caso Koldo de cobro de comisiones en la compra de mascarillas) ambos conversaron sobre una sociedad denominada Kroll, que parece estar “al tanto de una deuda de Íñigo en Hong Kong”, según el sumario al que ha tenido acceso Diario16.

En ese audio, Cueto hace alusión a que tienen que gestionar este asunto con abogados especializados y que tuvieran despacho en aquella ciudad asiática. “Adicionalmente, añadía que volvería a hablar con Fernanda de Kroll, la cual sería de nacionalidad panameña”, asegura el atestado policial de la Guardia Civil. Hong Kong… Todo apunta a que los implicados en la trama se movían por paraísos fiscales para lavar el dinero que producía la red. “Mientras tratan este asunto, concretamente sobre la búsqueda de asesoramiento legal, Íñigo preguntó a Koldo [García, el asesor del exministro Ábalos] si contactaría con Miguel El chino, contestando que tiene que hablar con el vecino de Íñigo el martes” (los agentes creen que ‘el vecino’ es el nombre en clave del propio Koldo)”.

Por lo tanto, “a los efectos de esta investigación en curso resulta llamativo que Cueto contacte con Koldo para posiblemente abordar una cuestión relativa a una deuda en Hong Kong. Este extremo no puede obviarse por esta instrucción, ya que al menos 13.270.597,50 euros procedentes de los fondos investigados habrían sido transferidos a sociedades radicadas en Hong Kong”, añaden los investigadores. Y, en paralelo, el hecho de que Koldo pudiera tener algún tipo de decisión o interés en esta deuda, “los contratos investigados son la única circunstancia que a día de hoy uniría a Cueto y Koldo”.

A tenor de lo anterior, la Guardia Civil procedió a la captación y grabación de las conversaciones orales directas entre Koldo, Cueto y Joseba (hermano de Koldo) en una reunión. Estos fueron los diálogos interceptados:

Koldo: Ahora ya.

Cueto: ¿Pero está este en condiciones o no?

K: ¿José Luis?

C: Ábalos.

K: Está, está, está. ¡Hombre!, le sacudieron por el tema de… ¿te acuerdas de aquello de tal?, pero sigue pinchando lo mismo, eh. Con este lo ve, por lo menos para saber si se va o no se va.

C: Vale, pero bueno, que nada se me va a cambia… le digo a este que hable con él en Fiscalía. Y de momento, estamos en el mismo… con él. Ahora ha salido una cosa buena del Constitucional, que parece ser que todo lo que tienes embargado o lo tienes retenido por posibles multas, no te lo tienen que quitar obligatoriamente.

K: Claro, te tienen…, tienen que quitar la carga.

C: Sí, eso ha salido en el Constitucional. Se lo hemos pedido.

K: Sí, pero eso está muy verde todavía.

C: Pero vamos, que sigue con las mismas… aquí andábamos haciendo…

K: Si te cobró to lo del mundo. ¿Pero cómo va a venderlo si es de él?

C: Responsabilidad penal.

K: Vale, vale.

C: Que tienes que saber…

K: Sí, sí, sí…

C: Pero lo que son, responsabilidad civil, no, lo de las multas, no te las pueden embargar, porque ya estarían diciendo que tú eres eh, eres culpable… Entonces lo del Constitucional lo hemos pedido, no para mí sino para la empresa.

K: Sí, sí, sí.

C: Entonces tiene que hacer causa identificativa.

K: ¿Vas a ver a Iñigo? [íñigo Rotaeche, otro de los empresarios implicados]

C: Sí, sí, seguramente.

K: Pues dale un beso. Pero…

C: Ya le he dicho que iba a venir. Digo: “Voy a ver a tu vecino”. Dice: “Vale, vale, dale recuerdos”.

K: Ya, dáselo de verdad, es un tío… muy buena persona.

C: Y estaba jodido con el tema porque ahí estamos con… y está hasta los cojones…

K: Tú transmítele mi cariño, por lo menos. Porque él tiene mi cariño y mi…

C: Él sabe que eres un amigo y te tiene mucho aprecio…, el otro, ya sabes cómo afina con nuestra empresa, el sinvergüenza. Y por debajo nada… eso, las pizarras del norte con tu colega el de Galicia.

K: El guardia civil.

C: Sí, que ya se ha jubilado.

K: ¿Y qué tal le va?

JC: Pues ahora está a jornada, dedicado al tema de… la pizarra en León y Galicia, está […]

Del análisis del extracto, según la Guardia Civil, en primer lugar se observa que Cueto le pregunta a Koldo por el futuro político de José Luís Ábalos. Posteriormente, Koldo pregunta a Cueto por Íñigo, el cual le dice que le había informado de que se iba a reunir con “su vecino” en referencia a Koldo. Acto seguido, Cueto le informa de que Íñigo estaría agobiado con el asunto de la inspección de Hacienda contra Soluciones de Gestión (la empresa tapadera de la red), extremo que ha sido constatado por la Guardia Civil.

Sanción del Gobierno balear

Posteriormente, Íñigo Rotaeche llama por teléfono a Cueto y, entre varios temas, le avisa de que acaba de llegar una notificación del Gobierno balear reclamando 3 millones de euros en relación al suministro de dos 2 millones de las mascarillas. Esta constituye la primera comunicación entre Cueto e Íñigo sobre esta cuestión.

Ese mismo día se produce una nueva llamada telefónica entre ambos empresarios. De esta conversación se extrae que la reclamación a Soluciones de Gestión por parte de la administración de las Islas Baleares se debe a defectos de calidad, imponiendo una sanción entre la diferencia de precio existente entre las mascarillas FPP2 contratadas y las mascarillas quirúrgicas suministradas. De las conversaciones puede deducirse que Koldo habría contactado con terceras personas para solucionar la reclamación relativa al expediente de Baleares, según la Guardia Civil.

Contactos con ADIF

Además, de las conversaciones se desprenden los supuestos contactos de la trama corrupta en ADIF, donde Koldo García también tenía mano. En una conversación entre el asesor de Ábalos y su hermano Joseba este alude a un tal “Melchor”, jefe de Recursos Humanos de ADIF, pudiendo referirse a Michaux Miranda Paniagua (director general de Gestión de Personas) y quien firmó el acuerdo contractual por el cual esta empresa encomendaba a Soluciones de Gestión la adquisición de 5 millones de mascarillas. A continuación, se reproduce la conversación entre los hermanos García (Koldo y Joseba):

J: Melchor, el jefe de Recursos Humanos de ADIF, y además lo metió Ábalos.

K: Vale, lo conozco, sé quién es.

J: Y además, yo creo que he hablado con ese hombre.

K: No, sí has hablado con él, y yo también. Mejor te vienes aquí y hablamos con él, yo mañana como con el JEFE y, vamos a darle una vuelta.

J: Claro, porque… solamente quiero el temario, para que el crío entiendes…

K: Joseba, Joseba, hablamos en persona por favor… (eleva el tono).

“Sin poder confirmar si efectivamente pudo haber existido un encuentro con Michaux Miranda, resulta interesante que ese día Cueto le afirmara a Íñigo que la inspección de la AEAT no acabaría en la vía penal por lo que había hablado esa misma mañana con Koldo”, asegura el atestado policial. “El encuentro entre Koldo y Cueto habría versado sobre las consecuencias que podría tener la inspección de la AEAT contra Soluciones de Gestión, resultando de interés que esto sucediera tras la reunión de Koldo en ADIF –uno de los organismos adjudicadores de los contratos de mascarillas investigados–”.