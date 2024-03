Mis reflexiones y conclusiones para darme de baja del PSOE (2)

Aunque las reflexiones que hice en el anterior capitulo y las que voy a hacer en este tienen un componente bastante crítico, pero la critica la planteo desde posiciones constructivas y así, es como deseo sean analizadas y consideradas. Esto es, que los partidos políticos están compuestos por personas y dependiendo de las mismas, sus acciones y gestiones pueden ir en una dirección o en otra, favorable y positivamente o desfavorable y negativamente. El problema es que, en las organizaciones políticas, salvo honrosas excepciones se ha instalado considerablemente en la militancia, la servidumbre para muchos lograr sus intereses personales y mayoritariamente, la docilidad y pleitesía a los dirigentes y en el PSOE no es una excepción.

En este sentido, los partidos políticos son un reflejo de la sociedad y la pasividad y sumisión de ésta se demuestra en las elecciones, viendo a municipios y barrios de trabajadores respaldando y votando a candidaturas de derechas. Lógicamente, todos los votos son respetables, pero en estos casos no cabe la menor duda de que son contra natura, pues es evidente que las opciones de derecha, conservadoras y de ultraderecha, no son representativas de este electorado. Entre otros, el ejemplo más claro es el de la Comunidad de Madrid, donde gobierna el PP con mayoría absoluta y tiene como presidenta a la indecente Isabel Díaz Ayuso, que aparte de tantos actos indignos en los que han estado involucradas personas de su entorno familiar más cercano, y ahora como colofón también su pareja sentimental.

Pero lo peor fue la gestión de la pandemia que protagonizó, con el resultado de 7.291 victimas fallecidas en las residencias, debido al llamado protocolo de la vergüenza que, impedían que fueran derivadas para ser atendidas en hospitales, la mayoría estaban recluidas en sus habitaciones y sin recibir las necesarias y debidas atenciones. Al respecto, la presidenta Ayuso, llegó irresponsablemente a manifestar de que iban a fallecer de cualquier forma. Sin embargo, aparte de no tener a nadie que les atendieran y consolaran, según informes médicos de haber sido atendidas hospitalariamente 4.000 de ellas podrían haber sobrevivido. Con toda la gravedad de lo que este caso significa, pero inexplicablemente Isabel Díaz Ayuso no ha sido de oficio juzgada y lo peor es que, sigue contando con el respaldo de la mayoría de los madrileños y madrileñas.

Esto, desde mi extensa hasta recientemente militancia en el PSOE, me ha venido (y viene) preocupando, los votos emitidos por las personas humildes y trabajadoras, al populismo y reaccionarismo ideario conservador. No es normal que ocurra y, en consecuencia, desde la autocrítica, se debe llegar a la conclusión de que el Partido Socialista (sus dirigentes y es que la militancia no cuenta para nada), con sus políticas y gestiones realizadas, no están siendo compartidas por gran parte del electorado afectado, que muestra con la emisión del voto su indignación y decepción. Esto viene ocurriendo en medidas que, en teoría son ventajosas como el incremento del SMI pero para que este sea efectivo, tendría que haberse acompañado de las leyes y medidas oportunas que, impidieran la extorsión y los abusos de muchos empresarios, obligando a sus trabajadores a realizar horas extraordinarias no remuneradas.

La frustración igualmente ocurre en relación al IMV (Ingreso Minino Vital) fue otra gran medida, que iba destinado a 850.000 familias o 2.300.000 personas, pero debido a procesos administrativos y absurdamente burocráticos, desde que se implantó el 29 de mayo de 2020, aún no lo han percibido gran parte de las familias y personas que les asiste el derecho y lo malo es que, si en seis meses no se recibe la respuesta positiva, por el dichoso e injusto “silencio administrativo” aún vigente, se les deniega.

Las sombras son muchas como entre otras, tener el índice de pobreza y de exclusión social de los más elevados de la Europa de nuestro entorno, según el INE esta situación la padece más del 26% de los niños menores de 16 años que, viven en hogares con ingresos inferiores del umbral de la pobreza. Esta es una de las grandes asignaturas pendientes y, es de imaginar la indignación de esas familias y no sería de extrañar que, la exterioricen electoralmente con la abstención o peor aún, apoyando a las opciones políticas reaccionarias o fascistas como la derecha extrema del PP o extrema derecha de Vox respectivamente. Esto se ha extendido y viene ocurriendo con el ultraconservador populismo, como últimamente en Argentina con el presidente fascista Javier Milei.

También no haberse derogado la nefasta “ley mordaza”, que va en contra de los derechos y libertades. Igualmente, no haber realizado las gestiones oportunas para erradicar las arbitrariedades y extorsiones a las que estamos siendo sometidos por la banca privada, con la creación de una banca pública. Se pudo haber hecho por mediación de Bankia, que junto con las cajas de ahorros costó más de 60.000 millones sus rescates. El impuesto por sus ganancias a la banca privada, se vendió por el Gobierno como una especie de panacea, pero en la práctica ha significado que el pago lo ha venido afrontando los clientes de las entidades bancarias, mediante el incremento de los intereses hipotecarios, tipos de comisiones y servicios, etc. Han continuado cerrando cientos de sucursales bancarias por todo el país y despidiendo a miles de sus empleados, por eso no es de extrañar, que sus ganancias se hayan incrementado.

El beneficio neto registrado entre enero y septiembre de 2023, con respecto al mismo periodo de 2022 por los seis principales bancos españoles, se incrementó en un 23,6%. Santander: 8.143 millones el 11,3%; BBVA: 5.961 millones el 24,3%; CaixaBank: 3.659 millones el 48,2%; Sabadell: 1.028 millones el 44,9%; Bankinter: 685 millones el 59% y Unicaja: 285 millones el 4,9%.. Incomprensible que esto venga ocurriendo con un Gobierno llamado de izquierda y progresista. Lo mismo y para erradicar el oligopolio en un servicio tan esencial como el energético, al respecto, debería crearse una empresa energética pública. A las familias que tienen muy graves problemas de subsistencia, los temas políticos prácticamente no les importa y, en consecuencia, sus inquietudes y preocupaciones son las de índole económico y social. Juntos con los descritos anteriormente, también el de la vivienda, trabajo digno, escolarización de sus hijos en centros educativos públicos y de calidad. Igualmente disponer de una buena sanidad pública, etc.