Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha acusado a Más Madrid de apoyar indirectamente a Hamás y ha cuestionado si la formación política colocaría lonas en solidaridad con «las judías asesinadas, mutiladas y desguazadas». Durante un debate, Ayuso criticó a Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, sugiriendo que el partido no mostraba el mismo nivel de solidaridad con las víctimas israelíes.

Lo que dice la ONU

Un informe de la Organización de Naciones Unidas, hecho público el 5 de marzo, reveló indicios de violencia sexual cometida durante el ataque liderado por Hamás el 7 de octubre en Israel. Este informe detalló que algunos rehenes retenidos en la Franja de Gaza fueron sometidos a violación y tortura sexual. Aunque los expertos afirmaron tener «información clara y convincente» de estos abusos, no confirmaron los casos de mujeres descuartizadas mencionados por Ayuso.

Además, un artículo del The New York Times publicado meses antes, detalló la violencia sexual durante el mismo ataque, incluyendo incidentes en la carretera 232. Líderes de Hamás han negado estas acusaciones, pero el informe de la ONU indicó que era difícil determinar la responsabilidad exacta de las agresiones sexuales debido a la variedad de combatientes involucrados.

¿Qué es para Ayuso la vida de una mujer palestina?

Ayuso afirmó: «Acuérdense de las judías asesinadas, mutiladas, desguazadas por Hamás, a quienes ustedes hacen el caldo gordo (…) Mujeres a las que descuartizaron, les introdujeron objetos en sus órganos sexuales, las exhibieron como trofeos y las escupían. ¿Van a poner las lonas también en las universidades públicas españolas a favor de las judías, de las mujeres israelíes que trataron así?», lanzó a la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot.

El informe de la ONU, que también mencionaba acusaciones de que palestinos detenidos por Israel también habían sufrido abusos sexuales, se publicó tres meses después de que The New York Times publicara un extenso informe sobre la violencia sexual durante el ataque dirigido por Hamás, que incluía varios incidentes en la carretera 232. Los dirigentes de Hamás negaron las acusaciones, y el informe de la ONU señaló la variedad de combatientes que participaron en el ataque del 7 de octubre, afirmando que sus expertos no podían determinar quién era responsable de las agresiones sexuales.

Violencia sexual también por parte israelí

En su informe, los expertos de la ONU citaron indicios de violencia sexual de los que hasta entonces no se había informado ampliamente, incluida la violación de una mujer en el exterior de un refugio antiaéreo a la entrada del kibutz Reim. Ese incidente fue corroborado por testimonios de testigos y material digital, según el informe.

En respuesta a las críticas de Más Madrid sobre la gestión de la pandemia, Ayuso argumentó sobre la falta de consistencia en las cifras de fallecidos por COVID-19 en las residencias, mencionando diferentes regiones gestionadas por diferentes partidos. Según datos oficiales a fecha del 8 de agosto de 2023, España había registrado 121.760 muertes por COVID-19.

La presidenta también criticó una lona colocada por Unidas Podemos durante la campaña electoral, la cual comparó con propaganda nazi, y señaló que esta estrategia no impidió que su partido obtuviera una mayoría absoluta, lo que resultó en la pérdida de representación parlamentaria de Unidas Podemos.

Ayuso y sus cosas

Además, Ayuso denunció que Más Madrid y otros partidos de oposición estaban utilizando la tragedia de la pandemia para manipular emocionalmente al público, sin realmente abordar las cifras o hechos con precisión. Propuso alternativas para las lonas que podrían destacar otros temas preocupantes, como la liberación de violadores, la fuga de inversiones en España, y el alto desempleo juvenil.

Cuando se habla de mensajes nazis, se cuestiona lo que difunde Juanma López Zafra, director general de Economía de Ayuso, en redes sociales. A pesar de las críticas, no ha sido cesado.

Rastreando su perfil, se puede apreciar cómo interacciona con un comentario en el que otro usuario compara al PSOE con los nazis, entre otras reacciones polémicas. También desea la cárcel para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Manuela Bergerot acusó a Ayuso de censurar el debate sobre los fallecidos en las residencias de la Comunidad de Madrid y la criticó por actuar de manera autoritaria, comparándola con líderes dictatoriales. Bergerot también lamentó que Ayuso intentara eliminar cualquier forma de disenso político en las universidades, destacando la organización y movilización de los jóvenes en protestas contra las políticas de Netanyahu y en solidaridad con Palestina.

Este enfrentamiento entre Ayuso y Más Madrid refleja un debate acalorado y profundamente polarizado sobre la política interna de España y su relación con el conflicto israelí-palestino. La discusión ha involucrado acusaciones graves y cuestionamientos sobre la integridad y el compromiso político de ambas partes hacia los derechos humanos y la gestión de la crisis de COVID-19.